Hjúkrunarheimili við Þursaholt boðið út

29. janúar, 2026 - 12:00 Margrét Þóra Þórsdóttir
Þursaholtið Myndir MÞÞ
Þursaholtið Myndir MÞÞ

„Við hjá Akureyrarbæ erum afskaplega ánægð með að búið er að auglýsa útboð fyrir hjúkrunarheimilið,“ segir Pétur Ingi Haraldsson sviðsstjóri Skipulagssviðs Akureyrarbæjar.

Framkvæmasýslan – Ríkiseignir hefur fyrir hönd félags- og húsnæðismálaráðuneytis óskað eftir leigutilboðum undir hjúkrunarheimili við Þursaholt á Akureyri. Verkefnið snýr að því að byggja og fullgera hjúkrunarheimili og leigja til Ríkiseigna, sem mun áframleigja til rekstraraðila hjúkrunarheimilisins.

Frestur rennur út um miðjan apríl

Óskað er eftir húsnæði sem rúmar 140 hjúkrunarrými. Viðmið heilbrigðisráðuneytisins um skipulag hjúkrunarheimila gera ráð fyrir að lágmarki 65 brúttófermetrum á hvert hjúkrunarrými. Húsnæðisþörf með sameiginlegum rýmum er því um 9.100 fermetrar brúttó. Húsnæðið má vera stærra og jafnframt hýsa aðra starfsemi sem samrýmist starfsemi hjúkrunarheimilis, og telst sem stoðþjónusta við íbúa hjúkrunarheimilisins.

Lóðin við Þursaholt afhendist í því ástandi sem hún er í nú. Frestur til að skila inn tilboðum í verkefnið rennur út 17. apríl næstkomandi.

Pétur Ingi Haraldsson sviðsstjóri Skipulagssviðs Akureyrarbæjar ræðir við Ingu Sæland ráðherra og Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra á Akureyri þegar samningur um uppbyggingu hjúkrunarheimilis við Þursaholt var undirritaður í fyrravor. Nú er búið að bjóða verkið út. Á myndinni sést í þá Karl Erlendsson formann Félags eldri borgara á Akureyri og Björn Snæbjörnsson formann Landsambands eldri borgara.

Til baka

Nýjast

  • Hjúkrunarheimili við Þursaholt boðið út

    • 29.01.2026
    „Við hjá Akureyrarbæ erum afskaplega ánægð með að búið er að auglýsa útboð fyrir hjúkrunarheimilið,“ segir Pétur Ingi Haraldsson sviðsstjóri Skipulagssviðs Akureyrarbæjar.

  • Íþróttahátíð Akureyrar 2026

    • 29.01.2026
    Íþróttabandalag Akureyrar og Akureyrarbær bjóða bæjarbúum til athafnar í Hofi fimmtudaginn 29. janúar þar sem íþróttakona og íþróttakarl Akureyrar fyrir árið 2025 verða krýnd.

  • Blöndulína ofanjarðar í fyrstu en komið í jörðu eins fljótt og auðið er

    • 29.01.2026
    Um 60 manns sóttu upplýsingafund um Blöndulínu 3, stöðu verkefnisins og næstu skref, sem haldinn var í Ráðhúsinu á mánudag. Bæjarstjórn fjallaði síðan um málið á fundi sínum í gær.

  • Uppbygging fyrirhuguð á íþróttasvæði Þórs

    • 29.01.2026
    „Þetta er mjög stórt fyrir okkur, þessi ákvörðun og framkvæmd er löngu tímabær,“ segir Reimar Helgason framkvæmdastjóri Íþróttafélagsins Þórs á Akureyri um fyrirhugaða uppbyggingu á íþróttasvæði félagsins. Minnisblað um þá uppbyggingu var lagt fyrir bæjarráð í liðinni viku, en til stendur að byggja íþróttahús og félagsaðstöðu á svæðinu.

  • Þórhallur Jónsson sækist eftir fyrst sæti hjá Sjálfstæðismönnum og vill prófkjör

    • 29.01.2026
    Í tilkynningu  sem Þórhallur Jónsson  varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sendi frá sér rétt í þessu kemur að hann bjóði sig fram í fyrsta sæti á lista floksins fyrir komandi sveitartjórnarkosningnar en áður hafði Þórhallur tilkynnti framboð sitt  í annað eða þriðja sætið. 

  • Kokkar og þjónar á Múlabergi skipta um hlutverk

    • 28.01.2026
    ,,Ég þori eiginlega að fullyrða það að þetta hefur aldrei verið gert á Íslandi og ég veit svo sem ekki til þess að þetta hafi verið gert annars staðar í heiminum. Enda er þetta auðvitað alveg galin hugmynd,“ segir Ingibjörg Bergmann veitingastjóri á Múlabergi en þar verður viðburðurinn Flotið 2.0 haldinn annað kvöld fimmtudagskvöldið  29. janúar.

  • Arngrímur Arnarson ráðinn safnstjóri Hvalasafnsins

    • 28.01.2026
    Aggi hefur í gegnum tíðina unnið að fjölmörgum samvinnuverkefnum með safninu, meðal annars gerð bæklinga og heimasíðu safnsins á upphafsárum þess, auk þess sem hann hefur aðstoðað við uppsetningu á viðburðum og sýningum í húsinu. 

  • Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir í Glerárskóla síðustu ár og skólinn er nú orðinn hinn glæsilegasti

    • 28.01.2026
    Fyrsti skólinn í Þorpinu var byggður í Bótinni árið 1908, í kjölfar fræðslulaganna 1907. Árið 1937 reis Árholt, austan núverandi skólahúsnæðis, þar sem skólahald var til 1972 þegar skólinn flutti í nýjan Glerárskóla, í húsnæðið sem í dag kallast A-álma.

  • Mikil þörf fyrir fagmenntað fólk í veitingageiranum

    • 28.01.2026
    Alls hófu sex nemendur nám í 2. bekk í matreiðslu í VMA nú um áramót. Þetta er fyrri áfanginn af tveimur í námi að loknu grunnnámi sem nemendur þurfa að ljúka til þess að fara í sveinspróf í matreiðslu. Framhaldið með 3. bekkinn ræðst af fjölda umsókna, en hann verður mögulega í boði á næstu haustönn eða vorönn að ári liðnu.
Sjá meira