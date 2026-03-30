Hingað til náms - hingað til framtíðar

30. mars, 2026 - 11:01 Berglind Ósk Guðmundsdóttir og Þorsteinn Kristjánsson skrifa
Akureyri er öflugur háskólabær. Til að tryggja að svo verði áfram þarf að tryggja það að hér sé raunhæft að búa meðan á námi stendur. Þar skipta stúdentagarðar sköpum. Þeir eru ekki aðeins þak yfir höfuðið heldur lykilforsenda staðnáms, auk þess að efla háskólasamfélagið og skapa meira líf í bænum okkar.

Stúdentagarðar eru ekki aukaatriði eða lúxus. Þeir eru forsenda öflugs háskólasamfélags. Án nægs og hagkvæms húsnæðis í nágrenni við Háskólann á Akureyri veikist staðnámið, tengslin verða minni og bæjarlífið fátækara. Valið snýst í raun um framtíðarsýn. Ætlum við að byggja upp samfélag þar sem ungt fólk sér framtíð sína eða sætta okkur við að það fari annað?
 
Nýir stúdentagarðar á háskólasvæðinu
 
Í dag rekur FÉSTA (félagsstofnun stúdenta á Akureyri) stúdentagarða í Kjalarsíðu, Klettastíg, Tröllagili, Drekagili og Útsteini. Þær hafa þjónað stúdentum vel í gegnum tíðina, en margar þessara íbúða eru úreltar vegna stærðar sinnar og aðbúnaðar og uppfylla ekki þarfir nútímanemenda. Hugsunin var að dreifa stúdentum um Akureyri svo þeir tengist betur inn í samfélagið, en reynslan sýnir að öflugasta námsumhverfið verður til þegar nemendur búa nær háskólanum og hver öðrum. Þar skapast tengsl, frumkvæði og ný tækifæri.
Við í Sjálfstæðisflokknum teljum að þetta sé forgangsmál. Þess vegna studdum við að veita Félagsstofnun stúdenta á Akureyri stofnframlag til uppbyggingar nýrra stúdentagarða á háskólasvæðinu fyrir allt að 126 íbúðum. Það er pólitísk ákvörðun að fjárfesta í framtíð bæjarins. Við veljum að gera það.
 
Háskólinn er eitt stærsta byggðarmálið
 
Sterkur háskóli á Akureyri með öflugu staðnámi er lykill að blómlegra atvinnulífi og fleiri tækifærum fyrir ungt fólk. Ef við viljum fjölbreytt atvinnulíf og aukna verðmætasköpun þurfum við að skapa skilyrði sem hvetja fólk til að flytja til Akureyrar, festa hér rætur og byggja upp framtíð sína.
Það krefst markvissra aðgerða. Bærinn þarf að styðja enn betur við samstarf og samtal milli háskólans og atvinnulífsins svo hugmyndir, þekking og frumkvæði fái að vaxa og skila sér í ný störf og aukin tækifæri.
 
Metnaður okkar er skýr: við viljum að ungt fólk velji Akureyri. Við ætlum að skapa aðstæður sem gera það að raunhæfum og aðlaðandi kosti. Akureyri á bjarta framtíð sem byggist á fólkinu sem ákveður að búa hér til framtíðar.
 
Komdu sem nemandi. Vertu áfram sem Akureyringur.
 
Berglind Ósk Guðmundsdóttir
oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri

Þorsteinn Kristjánsson
skipar 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fyrir bæjarstjórnarkosningar í vor.
 
 
