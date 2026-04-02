Hæstbjóðandi í tjaldsvæðisreit gekk frá tilboði sínu

02. apríl, 2026 - 15:40 Margrét Þóra Þórsdóttir
Meirihluti skipulagsráðs hefur samþykkt að taka tilboði Klettáss í þrjár lóðir á svokölluðum Tjaldsv…
Meirihluti skipulagsráðs hefur samþykkt að taka tilboði Klettáss í þrjár lóðir á svokölluðum Tjaldsvæðisreit. Hæstbjóðandi, fyrirtækið JSP320, sem bauð ríflega 900 milljónir í byggingarétt á svæðinu féll frá sínu tilboði.

Meirihluti skipulagsráðs hefur samþykkt að taka tilboði Klettáss í þrjár lóðir á svokölluðum Tjaldsvæðisreit. Hæstbjóðandi, fyrirtækið JSP320, sem bauð ríflega 900 milljónir í byggingarétt á svæðinu féll frá sínu tilboði.

Tilboð Klettáss var upp á 667 milljónir króna og verður því tekið skili fyrirtækið inn tilskyldum gögnum. Þrjú önnur tilboð bárust, frá GG verki upp á 583 milljónir, Landsbyggð þróun bauð 351 milljón í byggingaréttinn og SS-Byggir 308 milljónir.

Vilja fresta eða hætta við

Sindri S. Kristjánsson fulltrúi S-lista í skipulagsráði bókaði á fundi að hann teldi rétt að fresta afgreiðslu málsins um sinn og „gaumgæfa hvort úthlutunarskilmálarnir sem lágu útboðinu til grundvallar styðji við þá þörf sem fyrir liggur á íbúðamarkaði á Akureyri, bæði um þessar mundir og til framtíðar.“

Jón Hjaltason óflokksbundin greiddi atkvæði á móti og kvað heilladrýgst og nauðsynlegt að endurskoða skipulagshugmyndir um tjaldsvæðisreitinn. „Viðurkennum að þar höfum við villst af vegi. Hefjum verkið að nýju með það markmið að gera tjaldsvæðið að óskareit barnafjölskyldna, bæði hvað varðar húsagerð og allt umhverfi.“


  • Eyjafjarðarsveit - Nýr þjónustusamningur um mötuneyti Hrafnagilsskóla

    • 05.04.2026
    Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.

  • Lokaorðið - Traustur vinur getur gert kraftaverk

    • 05.04.2026
    Maður velur sér vini en ekki ættingja, sagði einhver, einhvern tímann, einhversstaðar. Það er margt til í því. Nú hef ég aldrei haft í hyggju að skipta út mínum ættingjum, þeir eru upp til hópa vandað fólk og flestir auk þess reglulega skemmtilegir. Ég á einnig marga góða og skemmtilega vini. Ég hef sankað þeim að mér á lífsins göngu.

  • Hópur eldri sjómanna heimsótti þýskar hafnarborgir

    • 05.04.2026
    „Þetta var dásamleg ferð í alla staði og gaf þeirri í fyrra ekki neitt eftir,“ segir Sigfús Ólafur Helgason einn af skipuleggjendum ferðar tæplega 40 eldri sjómanna til hafnarborganna Bremenhaven og Cuxhaven í Þýsklandi. Í fyrravetur heimsótti hópur sjómanna frá Akureyri hafnarborgirnar Hull og Grimsby í Bretlandi og var góður rómur gerður að. Næsta verður haldið til Færeyja í maí næstkomandi og verða þátttakendur um 40 talsins. Þá er þegar farið að leggja drög að ferð sjómanna til Aberdeen í Skotlandi.

  • Íslenska gámafélagið með nýja starfsstöð á Akureyri

    • 05.04.2026
    Íslenska gámafélagið hefur opnað nýjar starfsstöðvar á Ægisnesi 3 á Akureyri.

  • Eina klassaða flotkví landsins

    • 04.04.2026
    Klassavottun flotkvíar Slippins Akureyri frá alþjóðlega flokkunarfélaginu Bureau Veritas hefur verið endurnýjuð. Með endurnýjuninni er staðfest að kvíin uppfylli áfram strangar kröfur um öryggi, ástand og rekstur.

  • Jákvæðar undirtektir við breytingu á lóð númer 3 við Hrísalund

    • 04.04.2026
    Tillaga um breytingu á lóðinni við Hrísalund 3 á Akureyri fékk jákvæðar undirtektir hjá skipulagsráði bæjarins. Erindi kom frá arkitektastofunni Kollgátu sem sótti um að breyting yrði gerð á aðalskipulagi fyrri svæðið sem nær til lóðarinnar númer 3 við Hrísalund, þannig að heimilt yrði að byggja blandaða byggð með verslun -og þjónustu á jarðhæð og íbúðir á efri hæðum. Jafnframt var sótt um leyfi til að hefja gerð nýs deiliskipulags.

  • Dularfullt, seggsí og hættulegt

    • 03.04.2026
    Rocky Horror fær frábærar viðtökur í meðförum Leikfélags Húsavíkur

  • Forsetinn setur sjöttu Sjálfbærniráðstefnuna

    • 03.04.2026
    Umhverfisráð Háskólans á Akureyri býður til sjöttu Sjálfbærniráðstefnunnar miðvikudaginn 10. apríl. Ráðstefnan er opin öllum, þátttaka er gjaldfrjáls og er hægt að taka þátt á staðnum eða í streymi. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, setur ráðstefnuna. Að lokinni setningu heldur Jukka Heinonen frá Háskóla Íslands lykilerindi sem ber yfirheitið, „Affluence and the climate-sustainability illusion in the Nordics“. Í kjölfarið tekur við metnaðarfull dagskrá sem hægt er að nálgast í viðburðadagatali á vefsíðu háskólans, unak.is. með því að smella hér. (6. Sjálfbærniráðstefnan | Háskólinn á Akureyri )

  • Grófin Geðrækt flytur í Glerárgötu 24

    • 03.04.2026
    Geðrækt er um þessar mundir að flytja starfsemi sína að Glerárgátu 24, 4. hæð í húsnæði sem Styrktar og líknarsjóður, Oddfellow festi kaup á í þeim tilgangi að skapa félagasamtökum Grófin eins og Grófinni betri rekstrargrundvöll. Grófin hefur verið í nokkrum húsnæðisvanda, m.a. vegna heilsuspillandi aðstæðna á fyrri starfsstöðvum og leigukostnaður var einnig of hár fyrir félagið. Oddfellow á Akureyri fékk spurnir af þeirri stöðu og komu Grófinni til aðstoðar.
