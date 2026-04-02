Hæstbjóðandi í tjaldsvæðisreit gekk frá tilboði sínu

Meirihluti skipulagsráðs hefur samþykkt að taka tilboði Klettáss í þrjár lóðir á svokölluðum Tjaldsvæðisreit. Hæstbjóðandi, fyrirtækið JSP320, sem bauð ríflega 900 milljónir í byggingarétt á svæðinu féll frá sínu tilboði.
Tilboð Klettáss var upp á 667 milljónir króna og verður því tekið skili fyrirtækið inn tilskyldum gögnum. Þrjú önnur tilboð bárust, frá GG verki upp á 583 milljónir, Landsbyggð þróun bauð 351 milljón í byggingaréttinn og SS-Byggir 308 milljónir.
Vilja fresta eða hætta við
Sindri S. Kristjánsson fulltrúi S-lista í skipulagsráði bókaði á fundi að hann teldi rétt að fresta afgreiðslu málsins um sinn og „gaumgæfa hvort úthlutunarskilmálarnir sem lágu útboðinu til grundvallar styðji við þá þörf sem fyrir liggur á íbúðamarkaði á Akureyri, bæði um þessar mundir og til framtíðar.“
Jón Hjaltason óflokksbundin greiddi atkvæði á móti og kvað heilladrýgst og nauðsynlegt að endurskoða skipulagshugmyndir um tjaldsvæðisreitinn. „Viðurkennum að þar höfum við villst af vegi. Hefjum verkið að nýju með það markmið að gera tjaldsvæðið að óskareit barnafjölskyldna, bæði hvað varðar húsagerð og allt umhverfi.“