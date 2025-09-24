Guðmundur í Nesi í slipp á Akureyri

24. september, 2025 - 10:17 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Guðmundur í Nesi RE 13 er glæsilegt fiskiskip.
Guðmundur í Nesi RE 13 er glæsilegt fiskiskip.

Togari Útgerðarfélags Reykjavíkur, Guðmundur í Nesi, sem nú er í slipp á Akureyri. Slippurinn hefur í mörg ár sinnt fjölbreyttum verkefnum fyrir útgerðir víða af landinu og byggt upp góða aðstöðu og þekkingu til verksins.

Viðhald skipa er eðlilegur og mikilvægur hluti af rekstri í sjávarútvegi. Það tryggir að skipin haldist örugg og í góðu ástandi fyrir komandi vertíðir. Á Akureyri hefur Slippurinn í mörg ár sinnt fjölbreyttum verkefnum fyrir útgerðir víða af landinu og byggt upp góða aðstöðu og þekkingu til verksins.

Eitt nýjasta dæmið er togari Útgerðarfélags Reykjavíkur, Guðmundur í Nesi, sem nú er í slipp á Akureyri. Skipið er 66 metra langt og 14 metra breitt, smíðað í Noregi árið 2000. Það er eitt af lykilskipum Útgerðarfélags Reykjavíkur og gegnir mikilvægu hlutverki í veiðum á botnfiski, meðal annars grálúðu.

Viðhald og endurbætur

Á meðan á slippdvöl stendur er unnið að fjölbreyttum viðhaldsverkefnum sem styrkja rekstraröryggi skipsins fyrir komandi vertíðir. Meðal verkefna í þetta sinn eru lagfæringar á hliðarskrúfu og stýri, öxuldráttur og aðrar nauðsynlegar endurbætur.

„Það er alltaf ánægjulegt að vinna fyrir Bjarna og hans félaga á Guðmundi í Nesi,“ segir Jón Áki Friðþjófsson, verkefnastjóri hjá Slippnum Akureyri. „Ég vil sérstaklega hrósa því skipulagi sem einkennir starfsmenn Guðmundar í Nesi í allri sinni vinnu.“

Vélstjórinn og samstarfið

Bjarni Hjaltason, yfirvélstjóri á skipinu, hefur fylgt verkefninu eftir. Hann er ánægður með þjónustuna hjá Slippnum:

„Þetta er þriðji slippurinn sem ég kem að með Guðmund í Nesi og annar sem ég stýri fyrir hönd skipsins. Það er alltaf gott að koma hingað – geysilega góð umgjörð, allt á einum stað og á lokuðu svæði. Það er mikill mannauður sem þið búið yfir í Slippnum og öryggismál eru tekin föstum tökum. Það skiptir máli.“

Bjarni hefur starfað á sjó í meira en aldarfjórðung. Hann hóf feril sinn árið 1998 á Hrafni Sveinbjarnarsyni hjá Þorbirninum og starfaði þar til 2006. Síðan tók hann við yfirstöðu á Hrafni GK til ársins 2014, var yfirvélstjóri á Kleifaberginu til 2020 og hefur starfað á Guðmundi í Nesi síðustu ár sem yfirvélstjóri.

„Þetta eru fjögur skip á 27 árum – og engin leið til baka frá sjómennskunni,“ segir hann brosandi.

Tilbúinn til veiða

Upp úr næstu helgi, þegar slippnum lýkur, heldur Guðmundur í Nesi aftur til hafs.

„Það verður góð tilfinning að fara með skipið út eftir þessar viðgerðir,“ segir Bjarni að lokum.

Verkið við Guðmund í Nesi sýnir vel hvernig gott samstarf útgerða og þjónustuaðila stuðlar að því að íslensk skip haldist örugg, sjóhæf og tilbúin til veiða.

T.v. Bjarni Hjaltason, yfirvélstjóri á Guðmundi í Nesi, ásamt Jóni Áka Friðþjófssyni, verkefnastjóra hjá Slippnum Akureyri – Skipaþjónustu.

 

Viðhaldsvinna á Guðmundi í Nesi – unnin af fagfólki Slippsins Akureyri.

Það er heimsíða Slippsins sem sagði fyrst frá

 

 

 

 

Til baka

Nýjast

  • Guðmundur í Nesi í slipp á Akureyri

    • 24.09.2025
    Togari Útgerðarfélags Reykjavíkur, Guðmundur í Nesi, sem nú er í slipp á Akureyri. Slippurinn hefur í mörg ár sinnt fjölbreyttum verkefnum fyrir útgerðir víða af landinu og byggt upp góða aðstöðu og þekkingu til verksins.

  • „Mér finnst haustin æðisleg" Guðrún Kristín Björgvinsdóttir umsjónamaður Lystigarðsins í viðtali við vef Akureyrarbæjar.

    • 24.09.2025
    Guðrún Kristín Björgvinsdóttir, umsjónamaður Lystigarðsins á Akureyri, hefur unnið í garðinum í tæp 11 ár. Guðrún, sem elskar haustið, er Akureyringur vikunnar á facebooksíðu Akureyrarbæjar

  • Heimsþekktir listamenn með tónleika á Akureyri

    • 24.09.2025
    Það er ekki á hverjum degi sem heimsþekktir listamenn heimsækja Akureyri. Sönghópurinn Voces8 heldur tónleika ásamt finnska konsertorganistanum Pétri Sakari og Kammerkór Norðurlands í Akureyrarkirkju mánudagskvöldið 29. september kl. 20:00. 

  • Þórsvöllur - Stefnt að því að leggja nýja gervigrasið í næstu viku

    • 23.09.2025
    Góður gangur er nú á  framkvæmdum við nýjan gervigrasvöll á Þórsvellinum, en eftir rigningarkafla er allt farið á fljúgandi ferð á ný.  Heimasíða félagsins  segir svo frá.

  • Amtsbókasafnið á Akureyri - Alþjóðlegt eldhús 2025

    • 23.09.2025
    Góð aðsókn var á viðburðinn alþjóðlegt eldhús sem haldinn var á Amtsbókasafninu á Akureyri á dögunum, en nær fjögur hundruð manns mættu og gæddu sér á mat frá um tíu löndum. Vel var haldið utan um viðburðinn, skipulagning til fyrirmyndar og gestir afar glaðir, saddir og sáttir. Sómalía, Panama, Japan, Þýskaland, Bæjaraland, Úkraína, Lettland o.fl. buðu upp á fjölbreytilegan mat, hvort sem um var að ræða sætt eða ósætt, forrétt, aðalrétt eða eftirrétt.

  • Lokaorðið - Mitt hjartans mál

    • 22.09.2025
    Annar unglingurinn á heimilinu hefur verið í ökunámi undanfarnar vikur. Náköld krumla angistarinnar hefur gripið um hjarta mitt og herðir tökin dag frá degi. Æfingaaksturinn er framundan og kvíðinn er allsráðandi. Skyldi ég komast lífs af frá æfingaakstri með unglingi sem hvorki kann að, taka fötin sín upp af gólfinu, laga til í herberginu sínu, búa um rúmið sitt, né setja saman kurteislega orðaða setningu í samtali við móður sína. Illur grunur hefur læðst að mér undanfarnar vikur þegar vinir hafa komið í heimsókn til unglingsins og á meðan þeir dvelja inn í herbergi hans rignir til mín tölvupóstum um að barnið hafi staðist hin og þessi prófin í þessu og hinu í ökuskóla í netheimum. Ég tel rétt að ganga frá mínum málum áður en æfingaaksturinn hefst.

  • Við vorum líka með plan

    • 22.09.2025
    Húsnæðismál eldri borgara á Akureyri hafa kallað á frekari athygli og úrbætur og ekki síst eftir að upp kom mygla á Hlíð haustið 2022. Endurbætur hafa enn ekki hafist á þeim 22 hjúkrunarrýmum sem tekin voru úr notkun og ekki hefur heldur verið tekin ákvörðun um framtíð austurálmu Hlíðar sem er illa farin. Þetta hefur valdið fráflæðisvanda á SAk, aukið álag á stuðningsþjónustu og aðstandendur og ekki síst íbúa okkar sem svo nauðsynlega þurfa á þessari þjónustu að halda.

  • Fréttatilkynning Nýsköpunarsjóðurinn Kría opnar fyrir umsóknir í nýtt fjárfestingaátak

    • 22.09.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría (NSK) hefur opnað fyrir umsóknir í nýtt fjárfestingaátak sem miðar að því að fjárfesta í sprotafyrirtækjum snemma á þróunarferli þeirra. Viðskiptahugmyndin sem félagið byggir á þarf að vera vænleg til vaxtar og útflutnings, félagið íslenskt og með starfsemi á Íslandi. Þá er það til framdráttar að lykilteymi félagsins skipi fjölbreyttur hópur með bakgrunn, reynslu og þekkingu sem nýtist vel við framgang félagsins. Félög af landsbyggðinni eru sérstaklega hvött til að sækja um fjárfestingu.

  • Heilabilun – sjúkdómurinn sem hittir sífellt fleiri!

    • 22.09.2025
    Að greinast með heilabilunarsjúkdóm er oftast mikið áfall, ekki eingöngu fyrir þann sem greinist heldur alla sem að honum standa. Heilabilun er í raun fjölskyldusjúkdómur því hann snertir alla sem næst sjúklingnum standa og þegar á líður verður álagið oftast mjög mikið.
Sjá meira