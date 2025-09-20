Grisjunarviður nýttur til að reisa snjósöfnunargirðingar í Hlíðarfjalli

20. september, 2025 - 20:18 Margrét Þóra Þórsdóttir
Birkir Bergsveinsson verklegur á söginni Myndir Skógræktarfélag Eyjafjarðar
Birkir Bergsveinsson verklegur á söginni Myndir Skógræktarfélag Eyjafjarðar

„Við höfum núna í haust verið að vinna trjáboli sem til féllu við grisjun sumarsins í Kjarnaskógi. Sumt af efninu nýtist til kurl- og eldiviðarframleiðslu en besta efnið er nýtt til framleiðslu á hvers konar borðviði,“ segir Ingólfur Jóhannsson framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga.

Félagið hefur staðið fyrir skógrækt í héraði í næstum 100 ár. Ræktun skógarplanta og gróðursetning þeirra var meginverkefni félagsins fyrstu áratugina en hirðing skóglenda og nýting afurða verður æ stærri hluti starfseminnar.

Undanfarnar vikur hefur verið unnið ötullega að því að saga niður borðvið, í kílómetravís segir Ingi, en hann verður nýtt til að setja upp snjósöfnunargirðingar, „hjá vinum okkar í Hlíðarfjalli,“ eins og hann orðar það.

Beggja hagur

„Kjarnaskógur og Hlíðarfjall eru verðmæt lýðheilsumannvirki bæjarbúa og kennileyti sem flest landsfólk þekkir. Við erum afar glöð að notaður sé efniviður úr héraði og það hjálpar okkur að sinna umhirðu skóganna okkar svo þeir dafni til framtíðar. Kolefnisspor er jafnframt mun jákvæðara en við notkun á innfluttum plastgirðingum og náttúrulegt útlit girðinganna á jafnframt vonandi eftir að auka hróður og hag beggja og gleðja gestina í fjallinu,“ segir Ingi.

Aðstaða til viðarvinnslu mikilvæg

Undanfarinn áratug hefur Skógræktarfélagið verið að koma sér upp aðstöðu til viðarvinnslu en hún er forsenda þess að hægt er að kosta grisjun skóglenda félagsins. Starfsfólk félagsins starfar við grisjun en einnig eru verktakar ráðnir til verksins, m.a. voru lettneskir skógarverktakar með öflugar og góðar skógarhöggsvélar að störfum í Kjarnaskógi á liðnu sumri. „Þetta voru afbragðsmenn sem grisjuðu rúma tvo hektara af skógi sem við nýtum í kurl, eldivið og borðvið.,“ segir Ingi.

Minna grisjað vegna stöðvunar hjá PCC

Til stóð að grisja mun meira en raunin varð á nú síðastliðið sumar, en vinnslustöðvun hjá PCC á Bakka gerði að verkum að heldur var dregið út þetta sumarið, þar sem stöðvunin takmarkaði afsetningu hluta þess efnis sem til fellur.

„Við vonum að þau geti þó fljótlega trekkt verksmiðjuna í gang aftur því það er mikils virði, ekki bara fyrir okkur heldur alla skógarbændur á svæðinu að hafa kaupanda að verðminna timbri sem oft er helmingur af því sem fellur til við grisjun skógar.“

Til baka

Nýjast

  • Grisjunarviður nýttur til að reisa snjósöfnunargirðingar í Hlíðarfjalli

    • 20.09.2025
    „Við höfum núna í haust verið að vinna trjáboli sem til féllu við grisjun sumarsins í Kjarnaskógi. Sumt af efninu nýtist til kurl- og eldiviðarframleiðslu en besta efnið er nýtt til framleiðslu á hvers konar borðviði,“ segir Ingólfur Jóhannsson framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga.

  • Safna undirskriftum fyrir Kisukot

    • 20.09.2025
    „Það eru kettir hér í bænum sem þyrfti að ná inn fyrir veturinn, en ég hef ekki reynt að ná þeim enda var planið hjá mér að sinna ekki þeim skyldum sem hvíla á Akureyrarbæ. Það hefur reynst ansi erfitt því fólk er mjög oft að senda mér ábendingar um ketti í bæjarlandinu,“ segir Ragnheiður Gunnarsdóttir hjá Kisukoti.

  • Októberfest í handverksbrugghúsum á Norðurlandi eystra!

    • 20.09.2025
    „Það verður óvenju mikið um októberfest-dýrðir í landshlutanum á næstu vikum og mega Norðlendingar búast við dirndlum, leðurhosum, þýskum polkum, októberfest snarli og svo auðvitað eðal bjór frá frumkvöðlum beint úr héraði,“ segir Erla Dóra Vogler úr Tríó Akureyrar, en nú á næstunni er fyrirhugað að efna til viðburða í samvinnu við þrjú handverksbrugghús á norðanverðu landinu, en þau eru Segull á Siglufirði, Bruggsmiðjan Kaldi á Árskógssandi og Mývatn öl í Þingeyjarsveit.

  • Stefna kynnir í dag uppfærða ásýnd og nýtt ráðgjafasvið

    • 19.09.2025
    Stefna kynnir í dag uppfærða ásýnd og nýtt ráðgjafasvið. Með þeirri breytingu er aukin áhersla á ráðgjöf í stafrænum lausnum, byggt á yfir 20 ára reynslu í hugbúnaðargerð og ráðgjöf. Með þeirri breytingu er aukin áhersla á ráðgjöf í stafrænum lausnum, byggt á yfir 20 ára reynslu í hugbúnaðargerð og ráðgjöf. 

  • Fjölmenni fagnaði 25 ára afmæli Norðurorku

    • 19.09.2025
    Það var heilmikið um að vera hjá Norðurorku síðastliðinn laugardag en þá fór fram formleg opnun á hreinsistöð fráveitu auk þess sem afmælishátíð var haldin á Rangárvöllum í tilefni af 25 ára afmæli Norðurorku.

  • Aðbúnaði við Dettifoss ábótavant

    • 19.09.2025
    Ýmsu er ábótavant er varðar aðbúnað og starfsumhverfi starfsmanna við Dettifoss er tengist eftirliti, þrifum og umsjón með þurrsalernisaðstöðu sem tekin var í notkun sumarið 2021.

  • Jólatorgið sett upp á ný á Ráðhústorgi

    • 19.09.2025
    Bæjarráð Akureyrar hefur samþykkt tillögu um að jólatorg verði sett upp í miðbæ Akureyrar fyrir jólin 2025. Jafnframt samþykkti bæjarráðs að veita aukið svigrúm í áætlun ársins til að mæta kostnaði vegna verkefnisins og fól sviðsstjóra fjársýslusviðs að vinna viðauka upp á 3,3 milljónir króna.

  • Eru eldri borgarar annars flokks þjóðfélagsþegnar?

    • 19.09.2025
    Stjórn Landsambands eldri borgara skorar á stjórnvöld að gleyma ekki þeim stóra hópi eldri borgara sem hefur lágar tekjur og þungar byrðar t.d. af sínu húsnæði, sérstaklega þau sem eru í leiguhúsnæði.

  • Eru eldri borgarar annars flokks þjóðfélagsþegnar?

    • 19.09.2025
    Stjórn Landsambands eldri borgara skorar á stjórnvöld að gleyma ekki þeim stóra hópi eldri borgara sem hefur lágar tekjur og þungar byrðar t.d. af sínu húsnæði, sérstaklega þau sem eru í leiguhúsnæði.
Sjá meira