Grímseyingar reiða sig á öruggar og reglubundnar samgöngur

Bæjarráð Akureyrar hefur falið bæjarstjóra að kalla eftir nánari upplýsingum frá Vegagerðinni vegna siglinga ferjunnar Sæfara, en ákveðið var nýverið að fella niður fimmtudagsferðir skipsins á tímibili frá miðjum janúar fram í miðjan maí. Hlaut sú ákvörðun lítinn hjómgrunn meðal íbúa eyjarinna.
Í svari Bergþóru Kristinsdóttur framkvæmdastjóra þjónustusviðs Vegagerðarinnar varðandi siglingaáætlun Sæfara er nefnt að fimmtudagsferðir eru minnst nýttar yfir þetta tímabil og framflutningar litlir. Þá tekur Vegagerðin fimmtudagsferðirnar ekki nauðsynlegar á þessum árstíma þar sem íbúafjöldi í Grímsey er lítill yfir vetrartímann og í boði séu þrjár flugferðir í viku. Fimmtudagsferðir verði áfram í boði yfir sumarmánuði, frá miðjum maí fram í miðjan september.
Vegagerðin vísar einnig í undirfjármögnun varðandi málaflokkinn og að niðurskurður sé fyrirhugaður sem gerir ókleift að halda þessum ferðum áfram.
Hvað þýðir það fyrir brothættar byggðir
„Við mat á samgönguþörf Grímseyjar þarf að horfa heildstætt til íbúa, atvinnulífs, þjónustuþarfa og vaxandi fjölda ferðamanna yfir vetrartímann, en ekki eingöngu til gagna um flutning afla og fjölda þeirra sem hafa vetrarsetu í eyjunni,“ segir í bókun bæjarráðs.
Einnig vekur það furðu bæjarráðs að vísað sé til frekari skerðinga á fjárframlögum til almenningssamgangna á komandi árum. „Slík framsetning kallar á skýr svör um hvað það þýðir fyrir brothættar byggðir sem reiða sig á öruggar og reglubundnar samgöngur fyrir grunnþjónustu og atvinnulíf.“