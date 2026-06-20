Grímseyingar reiða sig á öruggar og reglubundnar samgöngur

20. júní, 2026 - 17:06 Margrét Þóra Þórsdóttir
Bæjarráð Akureyrar hefur falið bæjarstjóra að kalla eftir nánari upplýsingum frá Vegagerðinni vegna …
Bæjarráð Akureyrar hefur falið bæjarstjóra að kalla eftir nánari upplýsingum frá Vegagerðinni vegna siglinga ferjunnar Sæfara, en ákveðið var nýverið að fella niður fimmtudagsferðir skipsins á tímibili frá miðjum janúar fram í miðjan maí.

Bæjarráð Akureyrar hefur falið bæjarstjóra að kalla eftir nánari upplýsingum frá Vegagerðinni vegna siglinga ferjunnar Sæfara, en ákveðið var nýverið að fella niður fimmtudagsferðir skipsins á tímibili frá miðjum janúar fram í miðjan maí. Hlaut sú ákvörðun lítinn hjómgrunn meðal íbúa eyjarinna.

Í svari Bergþóru Kristinsdóttur framkvæmdastjóra þjónustusviðs Vegagerðarinnar varðandi siglingaáætlun Sæfara er nefnt að fimmtudagsferðir eru minnst nýttar yfir þetta tímabil og framflutningar litlir. Þá tekur Vegagerðin fimmtudagsferðirnar ekki nauðsynlegar á þessum árstíma þar sem íbúafjöldi í Grímsey er lítill yfir vetrartímann og í boði séu þrjár flugferðir í viku. Fimmtudagsferðir verði áfram í boði yfir sumarmánuði, frá miðjum maí fram í miðjan september.

Vegagerðin vísar einnig í undirfjármögnun varðandi málaflokkinn og að niðurskurður sé fyrirhugaður sem gerir ókleift að halda þessum ferðum áfram.

Hvað þýðir það fyrir brothættar byggðir

„Við mat á samgönguþörf Grímseyjar þarf að horfa heildstætt til íbúa, atvinnulífs, þjónustuþarfa og vaxandi fjölda ferðamanna yfir vetrartímann, en ekki eingöngu til gagna um flutning afla og fjölda þeirra sem hafa vetrarsetu í eyjunni,“ segir í bókun bæjarráðs.

Einnig vekur það furðu bæjarráðs að vísað sé til frekari skerðinga á fjárframlögum til almenningssamgangna á komandi árum. „Slík framsetning kallar á skýr svör um hvað það þýðir fyrir brothættar byggðir sem reiða sig á öruggar og reglubundnar samgöngur fyrir grunnþjónustu og atvinnulíf.“

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