Góður gangur í byggingu fyrsta hússins á Torfunefsbryggju

Góður gangur er í byggingu fyrsta hússins sem verið er að reisa á Torfunefsbryggju á Akureyri, en það verður tekið í notkun í júní næstkomandi.
Um er að ræða þjónustuhús sem byggt er fyrir Hafnasamlag Norðurland, tæplega 170 fermetrar að stærð.
Alls er gert ráð fyrir að á nýju Torfunefssvæði verði 6 til 7 byggingar og að starfsemi verði þar fjölbreytt, veitingastaðir og verslanir sem dæmi auk þess skrifstofur og vinnustofur.
„Þetta verður stórkostlegt hafnarsvæði í hjarta Akureyrar og við væntum þess að þar verði mikið mannlíf“ segir Pétur Ólafsson hafnarstjóri. „Svæðið markar tímamót í þróun hafnarsvæðisins á Akureyri og styður við framtíðarsýn um fjölnota samkomusvæði þar sem náttúra og borgarumhverfi mætast.“