Góð aðsókn að framhaldsskólum á Akureyri

Alls sóttu 249 nýnemar um skólavist í MA sem fyrsta kost auk eldri nemenda. Karl Frímannsson skólameistari segir að í í1. bekk á komandi vetri verði 225 nemendur í alls 9 bekkjum. Þar af eru 8 almennir og einn svonefnd íslenskubrú sem er fyrir nemendur sem ekki tala íslensku. Alls verða nemar í skólanum 610 nú á haustönn í 26 bekkjum.
„Þetta er á svipuðu róli og verið hefur undanfarin ár, en við urðum raunar að hafna óvenjumörgum umsækjendur nú í ár, fleiri en vanalega. Það er alltaf leiðinlegt að þurfa að hafna umsóknum.“
Engin lausn í sjónmáli
Karl segir stóra verkefnið fram undan að glíma við þann veruleika að framlög til skólastarfsins eru of lág og í þeim efnum sé engin lausn í sjónmáli. „Við höfum staðið í þessu mörg undanfarin ár, en af 27 framhaldskólum í landinu er rekstrarhalli hjá 21 skóla. Framhaldsskólarnir eru van fjármagnaðir og við finnum vel fyrir því,“ segir hann.
Karl Frímannsson skólameistari MA setur skólann
Áskorun að koma kennslunni fyrir
Nýnemahópur í Verkmenntaskólanum á Akureyri er einnig stór, einn sá allra stærsti í sögu VMA, um 270 nemendur sem skiptast á fjölmargar og ólíkar námsbrautir, bæði bóklegar og verklegar.
Margar verknámsbrautir við skólann eru yfirfullar og því verður í vetur eins og undanfarin ár mikil áskorun að koma kennslunni fyrir í húsnæði skólans. Líkt og fram hefur komið stendur til að byggja nýja verknámsálmu við skólann en dráttur hefur orðið á að hafist sé handa og á vefsíðu skólans kemur fram að enn sem komið er liggi ekki fyrir hvenær hún muni rísa.
„Húsnæðið kreppir að, því er ekki að neita,“ segir Benedikt Barðason skólameistari.“ Að hluta til var hægt að leysa hluta vandans með því að búa til kennslustofur inn á bókasafni og þá leigðum við eina hæð í Rósenborg, einn dag í viku. Þetta small saman í lokin en tæpt var það.“
1000 nemendur
Í dagskóla í vetur stunda um eitt þúsund nemendur nám við skólann, sem er umtalsverð fjölgun frá síðustu skólaárum. Við bætast nemendur í kvöldskólum í rafiðn og byggingadeild og á verknámsbrautum þar sem nemendur stunda nám með daglegri vinnu. Við bætast svo fjarnámsnemar en ekki liggur fyrir hversu margir þeir verða.