Gerum hlutina almennilega!

30. mars, 2026 - 12:25 Óðinn Svan Óðinsson og Geir Kristinn Aðalsteinsson
Geir Kristinn Aðalsteinsson er í 7. sæti á lista L-listans og Óðinn Svan Óðinsson er oddviti L-lista…
Geir Kristinn Aðalsteinsson er í 7. sæti á lista L-listans og Óðinn Svan Óðinsson er oddviti L-listans á Akureyri fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor

Aðstöðumál íþróttafélaga skipta sköpum fyrir öflugt íþróttastarf. Þau skipta líka miklu máli fyrir samfélagið í heild. Svo Akureyri sé aðlaðandi kostur fyrir fjölskyldufólk til að setjast að þarf aðstaða fyrir börn og ungmenni að vera í lagi. Þar gegna íþróttamannvirki lykilhlutverki.

Aðstaðan á Akureyri og fjölbreytni í íþróttagreinum er mjög góð og það er styrkur fyrir bæinn okkar. Á síðustu árum, á vakt L-listans, hefur verið unnið markvisst að því að bæta aðstöðu íþróttafélaga í bænum með skýrri sýn og metnaði. Það sést best með því að skoða mannvirki sem reist hafa verið síðustu 15 árin eða svo. Árangurinn blasir við.

Uppbygging á svæði Nökkva hefur styrkt aðstöðu til sjósports til muna. Aðstaða Skautafélags Akureyrar hefur verið efld með myndarlegum hætti og skapar nú betri skilyrði fyrir bæði breidd og afreksstarf. Uppbygging greina félagsins hefur orðið svo mikil á undanförnum árum að brýn þörf er á stækkun þess hluta æfingaaðstöðunnar sem fram fer á ís. Þá hefur Bílaklúbbur Akureyrar fengið flotta aðstöðu við Hlíðarfjallsveg.

Uppbygging KA-svæðisins er gott dæmi um hvernig á að vinna hlutina. Þar er horft til framtíðar, þarfir félagsins teknar alvarlega og hlutirnir gerðir almennilega. Þá er nýleg inniaðstaða Golfklúbbs Akureyrar að Jaðri mikil lyftistöng fyrir kylfinga og bæinn okkar. Við eigum að halda áfram á þessari braut.

Því við eigum líka dæmi um verkefni í fortíðinni sem ekki hafa tekist nægilega vel og það er mikilvægt  að læra af þeim. Þar má nefna Bogann sem var reistur árið 2003, án þess að fullnægjandi aðstaða, eins og salernisaðstaða, væri tryggð frá upphafi og síðar þurfti að ráðast í kostnaðarsama upphitun og einangrun á húsinu, enda var húsið líkt og ísskápur.

Íþróttahúsið við Síðuskóla var of lítið frá fyrsta degi og þar hefði mátt gera mun betur með örlítilli framsýni. Þá eru Þórsarar enn að bíða eftir þaki á stúkuna við Þórsvöllinn sem átti að vera komið fyrir fyrir meira en áratug.

Framundan er næsta stóra verkefni sem er uppbygging á félagssvæði Þórs. Bygging íþróttahúss og félagsaðstöðu með það að markmiði að sameina allar deildir félagsins við Hamar. Það verkefni þarf að vinna af sama metnaði og gert er á svæði KA og með lærdóm fyrri verkefna að leiðarljósi.

Einhver sagði að á Íslandi ættu alltaf ein jarðgöng að vera í byggingu á hverjum tíma og það sama ætti að gilda um íþróttamannvirki á Akureyri. Í því samhengi er mikilvægt að hlusta að alvöru á ákall sundfélagsins um bætta aðstöðu.

Öflug aðstaða verður ekki til af sjálfu sér og hún kostar peninga. En þeim peningum er að okkar mati vel varið því öflugt íþróttalíf er ein af forsendum þess að samfélag blómstri, að fjölskyldur sjái sér hag í að setjast að og að börn og ungmenni fái tækifæri til að vaxa og dafna. Á þeirri vegferð hefur margt áunnist og nú er mikilvægt að halda áfram og gera þetta almennilega!

Óðinn Svan Óðinsson er oddviti og Geir Kristinn Aðalsteinsson er í 7. sæti á lista L-listans á Akureyri fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor.

  • Mamma mín

    • 30.03.2026
    Ég tel mig einstaklega heppinn með mömmu. Hún er hrein og bein og er ekkert að tala í kringum hlutina. Hún er ekkert að skafa af þeim. Getur þar af leiðandi virkað köld við fyrstu kynni. 

  • Gerum hlutina almennilega!

    • 30.03.2026
    Aðstöðumál íþróttafélaga skipta sköpum fyrir öflugt íþróttastarf. Þau skipta líka miklu máli fyrir samfélagið í heild. Svo Akureyri sé aðlaðandi kostur fyrir fjölskyldufólk til að setjast að þarf aðstaða fyrir börn og ungmenni að vera í lagi. Þar gegna íþróttamannvirki lykilhlutverki.

