Fyrir enn betri Akureyrarbæ.

Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri vill halda áfram að byggja upp enn betra samfélag til framtíðar, þar sem ábyrg fjármál, öflugt atvinnulíf og sterk þjónusta mynda grunn að góðum lífsgæðum fyrir alla. Á kjörtímabilinu hefur verið unnið mikið og hratt. Uppbygging hefur aukist, þjónusta verið styrkt og rekstur bæjarins er orðinn traustari. Fjármálin standa sterkari stoðum en áður og við það hefur skapast svigrúm til að taka skynsamlegar ákvarðanir til framtíðar.
Það er ekki sjálfgefið. Það er árangur af ábyrgum rekstri og skýrri forgangsröðun.
Við vitum þó að fyrir íbúa snýst þetta ekki bara um tölur eða kerfi. Þetta snýst einfaldlega um daglegt líf. Að hér séu leikskólapláss þegar fæðingarorlofi lýkur, að börn hljóti góða menntun, að hér sé öruggt húsnæði og atvinnutækifæri og að eldri borgarar og viðkvæmir hópar fái þjónustu sem styður við sjálfstæði og lífsgæði. Að snjórinn sé mokaður og ruslið sótt. Þetta snýst um að fjölskyldur nái endum saman og að fólk geti séð sér bjarta framtíð hér í Akureyrarbæ.
Við getum öll verið sammála um ákveðin grundvallargildi. Hér er gott samfélag sem við viljum styrkja. En þó grunnurinn sé sterkur finnum við líka að það eru verkefni fram undan sem við þurfum að takast á við.
Vexti fylgja áskoranir
Atvinnutækifærum hefur ekki fjölgað í takt við möguleika bæjarins. Við þurfum að laða að fleiri fyrirtæki og fjölbreyttari störf, ekki síst vel launuð störf sem styrkja tekjugrunninn til lengri tíma. Húsnæðismarkaðurinn er undir þrýstingi og of margir, sérstaklega ungt fólk, eiga erfitt með að komast inn á markaðinn. Á sama tíma vantar fjölbreyttari búsetuúrræði fyrir eldri borgara.
Þá er ljóst að skipulag og ferlar taka oft langan tíma, sem hefur bein áhrif á bæði húsnæðisverð og atvinnuuppbyggingu. Með vexti bæjarins eykst álag á mikilvægar stoðir eins og leik- og grunnskóla. Það kallar á skýr viðbrögð og góðan undirbúning. Þetta eru áskoranir sem við þurfum að takast á við af festu og skýrri framtíðarsýn.
Munurinn liggur í því hvernig við nálgumst þær.
Margir tala um svipuð markmið. En það sem skiptir máli er hverjir hafa getu og vilja til að framkvæma. Við höfum sýnt að við getum tekið á erfiðum málum, bætt rekstur og skapað grundvöll fyrir áframhaldandi kröftuga uppbyggingu og við ætlum að nýta þann sterka grunn.
Fyrir stórhuga vöxt
Við viljum fara þá leið sem skilar raunverulegum árangri. Við ætlum að bæta samkeppnishæfni atvinnulífsins með lægri álögum, auknu framboði atvinnulóða og hraðari afgreiðslu leyfa. Með því að standa með atvinnulífinu styrkjum við tekjugrunn bæjarins sem gefur okkur svigrúm til að lækka áfram álögur og bæta þjónustu.
Við viljum að fleiri geti komist í eigið húsnæði og festi rætur hér. Við munum leita leiða til að hraða skipulagsferlum og tryggja að nægt framboð íbúðarhúsnæðis sé til staðar, fyrir fyrstu kaupendur, fjölskyldur og eldri borgara. Með því getum við náð betra jafnvægi á húsnæðismarkaði og lækkað þrýsting á verði.
Við viljum einfalda þjónustuna svo fólk geti klárað sín mál hratt og án óþarfa flækjustigs. Þða þýðir að halda áfram að nýta stafrænar lausnir og einfalda ferla til að bæta þjónustu og draga úr kostnaði svo meira fari í það sem skiptir raunverulega máli fyrir íbúa. Að fólk geti sótt alla þjónustu við bæinn á einum stað.
Við teljum mikilvægt að hugsa til framtíðar og efla tengsl við atvinnulíf og framhaldsmenntun, sérstaklega Háskólann á Akureyri, til að skapa fleiri tækifæri fyrir ungt fólk og styrkja nýsköpun í bænum.
Sterkari rödd Akureyrarbæjar
Uppbygging bæjarins snýst ekki bara um ákvarðanir innan sveitarfélagsins. Hún snýst líka um það hvernig við stöndum vörð um hagsmuni Akureyrarbæjar á landsvísu. Akureyrarbær gegnir lykilhlutverki sem þjónustu-, mennta- og atvinnumiðja fyrir allt Norðurland. Það kallar á skýra og öfluga hagsmunagæslu gagnvart ríkinu.
Við ætlum að slá skjaldborg um innviði og stofnanir bæjarins, þrýsta á að opinber störf og þjónusta dreifist með sanngjörnum hætti um landið. Það þýðir að standa vörð um Sjúkrahúsið á Akureyri, efla framhaldsskólana og háskólann og sækja ný verkefni og störf til bæjarins.
Samgöngur eru þar lykilatriði. Við þurfum öruggari og hraðari tengingar við höfuðborgarsvæðið og áreiðanlegar flugsamgöngur. Það skiptir máli fyrir bæði íbúa og atvinnulíf. Með markvissri hagsmunagæslu getum við styrkt stöðu Akureyrarbæjar, skapað fleiri tækifæri og tryggt að bærinn haldi áfram að vaxa sem öflug miðja mannlífs og atvinnu á Norðurlandi.
Fyrir hlýtt samfélag
En uppbygging snýst ekki bara um innviði og atvinnu, hún snýst fyrst og fremst um fólkið. Menntakerfið er þar í lykilhlutverki. Við viljum að hvert barn fái raunveruleg tækifæri til að ná árangri, bæði í námi og líðan. Þar gegnir fagfólk lykilhlutverki. Allt það frábæra fólk sem starfar í leik- og grunnskólunum okkar sinnir ómetanlegu starfi á hverjum degi og á skilið bæði traust og stuðning.
Við ætlum að efla umgjörð skólastarfs, auka valfrelsi og tryggja að aðstæður séu í takt við þarfir barna og starfsfólks. Samhliða því ætlum við að halda áfram uppbyggingu nýrra skólamannvirkja til að mæta stækkandi samfélagi og tryggja að börn fái notið nútímalegrar og góðrar aðstöðu til náms og þroska.
Velferðarþjónustan er ekki síður mikilvæg. Við viljum samfélag þar sem fólk fær stuðning þegar á þarf að halda, á einfaldan og aðgengilegan hátt. Við höfum nálgast málefni eldri borgara af krafti á kjörtímabilinu og viljum gera enn betur. Eldri kynslóðir eiga að geta lifað með reisn, öryggi og virkni, með fjölbreyttum búsetukostum og þjónustu sem tekur mið af þörfum þeirra.
Við viljum líka standa vel við bakið á þeim sem standa höllum fæti. Tryggja að fatlað fólk og aðrir viðkvæmir hópar hafi raunveruleg tækifæri til sjálfstæðrar búsetu og virkrar þátttöku í samfélaginu.
Fyrir okkur snýst þetta allt um jafnvægi. Að byggja upp öflugt samfélag þar sem framfarir, öflugt atvinnulíf og vöxtur fara saman við umhyggju og ábyrgð.
Fyrir enn meiri lífsgæði
Það verður líka að vera gaman að búa í Akureyrarbæ. Við ætlum halda áfram að byggja upp gott samfélag þar sem lífsgæði eru í forgrunni: öflugt skólastarf, gott aðgengi að íþróttum og tómstundum, blómlegt menningarlíf, sterk velferðarþjónusta og bæjarumhverfi sem er hreint, snyrtilegt og lifandi.
Akureyrarbær hefur alla burði til að verða enn eftirsóknarverðari valkostur til búsetu og enn öflugri staður til að reka fyrirtæki. En það gerist ekki af sjálfu sér. Það krefst ábyrgðar, skýrra ákvarðana og þess að hlutirnir séu framkvæmdir, ekki bara ræddir. Það er þar sem við stöndum.
Við viljum halda áfram að vinna í þágu ykkar, byggja upp og skila árangri.
Fyrir enn betri Akureyrarbæ.
Hægt er að lesa ítarlega um stefnumál Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fyrir komandi kjörtímabil á íslendingur.is
Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri í bæjarstjórnarkosningum sem fara fram 16. maí næstkomandi.