Framkvæmdir á athafnasvæði Skútabergs hafnar

Vinna við gerð geymslusvæðis og sjónmanar á athafnasvæði Skútabergs á Moldhaugnahálsi eru vel á veg komnar. Jafnframt eru framkvæmdir hafnar við gerð varanlegs svæðis fyrir bíla og vagna í samræmi við deiliskipulag svæðisins.
Heilbrigðisnefnd skoðaði athafnasvæðið nýverið en hún hefur margoft bent á að ásýnd svæðisins hafi ekki verið til sóma. Nefndin fagnar því að framkvæmdir til að bæta umgengni um svæðið séu hafnar. Nefndin ítrekar að ásýnd svæðisins er óviðunandi og því afar mikilvægt að unnið verði markvisst að nauðsynlegum úrbótum sem miða að því að bæta ásýnd þess
Markmiðið að bæta ásýndina
Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlitsins segir að markmiðið með framkvæmdum Skútbergs á Moldhaugnahálsi er að bæta skipulag og ásýnd svæðisins. Heilbrigðisnefnd leggi ríka áherslu á að vinnunni verði haldið áfram þar til viðunandi árangri er náð, en að mati nefndarinnar ríkir skýr vilji til úrbóta hjá forsvarsmönnum fyrirtækisins sem gera sér grein fyrir stöðunni og sýna fyllsta skilning á mikilvægi verkefnisins.
Starfsmönnum nefndarinnar var falið að fylgjast með framkvæmdum og upplýsa um framvindu mála á svæðinu fyrir næsta fund.