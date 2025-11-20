Fallorka og Orkusalan – saman í stanslausu stuði!

20. nóvember, 2025 - 16:19 Rúnar Sigurpálsson,Magnús Kristjánsson
Djúpadalsvirkjun Mynd: Fallorka
Djúpadalsvirkjun Mynd: Fallorka
Fallorka, sem er dótturfélag Norðurorku, hefur hætt sölu á rafmagni og gert samstarfssamning við Orkusöluna um kaup á allri raforku sem Fallorka framleiðir í virkjunum sínum. Með þessu samstarfi tryggjum við að orkuframleiðslan úr heimabyggð haldi áfram að nýtast samfélaginu, en þjónustan við heimili og fyrirtæki færist nú yfir til Orkusölunnar.

Nauðsynlegt er fyrir þig að skrá þig í viðskipti til söluaðila raforku fyrir 10. desember nk. til að tryggja áframhaldandi afhendingu rafmagns. Ferlið er einfalt og fljótlegt, og við erum boðin og búin að aðstoða alla sem þurfa.

Það er hægt að skrá sig á þrjá vegu:

  • Á vefnum: orkusalan.is/velkomin
  • Í síma: 422 1000
  • Á Glerártorgi: dagana –20. nóvember og 25.-26. nóvember frá kl. 12–17, þar sem starfsfólk Orkusölunnar verður á staðnum til að aðstoða. Fleiri dögum verður bætt við ef þörf er á.

Glerárvirkjun Mynd: Fallorka

Við leggjum ríka áherslu á að orkuöryggi allra verði tryggt og að enginn verði skilinn eftir. Sem dæmi áætlum við að nálgast íbúðakjarna og búsetuúrræði eldri borgara og munum ganga úr skugga um að allir fái aðstoð við að ljúka skráningu.

Orkusalan, sem er dótturfélag Rarik, framleiðir og selur rafmagn, rekur sex vatnsaflsvirkjanir um allt land m.a. Skeiðsfossvirkjun á Norðurlandi og er með starfsstöð á Akureyri.

Starfsfólk Fallorku er stolt af því að hafa þjónað Akureyringum og nær sveitum í áranna rás (áður gegnum móðurfélagið Norðurorku). Við höldum áfram að framleiða raforku en leggjum áherslu á að viðskiptavinir fái áfram góða þjónustu og hagstæð kjör hjá Orkusölunni.

Að sama skapi þakkar starfsfólk Orkusölunnar fyrir traustið og tekur við með auðmýkt og virðingu. Við vitum að Fallorka hefur átt stóran þátt í uppbyggingu samfélagsins og við viljum halda áfram þeirri vegferð. Við höldum áfram á sömu forsendum, bjóðum okkar lægsta verð á rafmagni (hlekkur) og góða þjónustu. Við hlökkum til samstarfsins undir merkjum Orkusölunnar.

Rúnar Sigurpálsson, framkvæmdastjóri Fallorku
Magnús Kristjánsson, forstjóri Orkusölunnar

 

 

Til baka

Nýjast

  • Fallorka og Orkusalan – saman í stanslausu stuði!

    • 20.11.2025
    Fallorka, sem er dótturfélag Norðurorku, hefur hætt sölu á rafmagni og gert samstarfssamning við Orkusöluna um kaup á allri raforku sem Fallorka framleiðir í virkjunum sínum. Með þessu samstarfi tryggjum við að orkuframleiðslan úr heimabyggð haldi áfram að nýtast samfélaginu, en þjónustan við heimili og fyrirtæki færist nú yfir til Orkusölunnar.

  • Fyrsti doktor í hjúkrunarfræði sem útskrifast frá Háskólanum á Akureyri

    • 20.11.2025
    Akureyri skartaði sínu fegursta þegar Elín Arnardóttir, fyrsti doktor í hjúkrunarfræði útskrifaður frá Háskólanum á Akureyri, varði doktorsritgerð sína við glæsilega og hátíðlega athöfn í hátíðarsal Háskólans föstudaginn 14. nóvember síðastliðinn.

  • Freyvangsleikhúsið sýnir Jólaköttinn næstu helgar

    • 20.11.2025
    „Þetta er hugljúft jólaævintýri sem við vonum að fólki á öllum aldri falli vel í geð,“ segir Jóhanna S. Ingólfsdóttir. Hún skrifað leikverkið Jólaköttinn sem Freyvangsleikhúsið frumsýnir annað kvöld, föstudagskvöldið 21. nóvember kl. 20. Verkið verður sýnt um helgar fram til jóla, kl. 13 á laugar- og sunnudögum og síðasta sýning verður 20. desember.

  • FVSA styrkir Velferðarsjóð Eyjafjarðarsvæðis

    • 20.11.2025
    Stjórn Félags verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni samþykkti á dögunum styrk að upphæð 750.000 kr. til Velferðarsjóðs Eyjafjarðarsvæðis. Sjóðurinn er samstarfsverkefni Mæðrastyrksnefndar Akureyrar, Hjálpræðishersins á Akureyri, Rauða Krossins við Eyjafjörð og Hjálparstarfs Kirkjunnar, en í sameiningu standa samtökin að jólaaðstoð á svæðinu. 

  • Raggi Sverris á 60 ára starfsafmæli

    • 20.11.2025
    „Ég er algjörlega elsku sáttur við starfsferilinn og hefði hvergi annars staðar viljað vera,“ segir Ragnar Sverrisson sem fagnar því á laugardag, 22 nóvember að hafa starfað hjá versluninni JMJ á Akureyri í 60 ár. „Galdurinn við að endast svona lengi er að hafa gaman af starfinu og sinna því af ástríðu alla daga.“

  • Akureyri - Óbreytt útsvar og lægri fasteignaskattur

    • 20.11.2025
    Frumvarp að fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2026 var lagt fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn þriðjudaginn 18. nóvember.

  • Vel heppnaður hádegisfundur um nýbyggingu SAk

    • 19.11.2025
    Í dag fór fram opinn hádegisfundur um nýbyggingu SAk. Var fundurinn vel sóttur, en um 120 manns sátu fundinn ýmist í Hofi eða á streymi.

  • Jólailmur | Hönnunar- og handverkshátíð í Hofi n.k. sunnudag

    • 19.11.2025
    Þessi hátíð hefur verið haldin síðustu ár og tekist mjög vel en í ár taka rúmlega 30 aðilar þátt. Hof fyllist af skemmtilegum sölubásum með fallegu handverki og hönnun, sem og góðum mat beint frá býli. 

  • Svo sæt saman!

    • 19.11.2025
    Á Facebookarsíðu Skógræktarfélags Eyfirðinga er að finna einkar skemmtilega frásögn, við stóðumst ekki mátið og birtum hana hér enda alltaf gott að lesa jákvæða skemmtilega frásögn.
Sjá meira