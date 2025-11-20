Fallorka og Orkusalan – saman í stanslausu stuði!

Nauðsynlegt er fyrir þig að skrá þig í viðskipti til söluaðila raforku fyrir 10. desember nk. til að tryggja áframhaldandi afhendingu rafmagns. Ferlið er einfalt og fljótlegt, og við erum boðin og búin að aðstoða alla sem þurfa.
Það er hægt að skrá sig á þrjá vegu:
Glerárvirkjun Mynd: Fallorka
Við leggjum ríka áherslu á að orkuöryggi allra verði tryggt og að enginn verði skilinn eftir. Sem dæmi áætlum við að nálgast íbúðakjarna og búsetuúrræði eldri borgara og munum ganga úr skugga um að allir fái aðstoð við að ljúka skráningu.
Orkusalan, sem er dótturfélag Rarik, framleiðir og selur rafmagn, rekur sex vatnsaflsvirkjanir um allt land m.a. Skeiðsfossvirkjun á Norðurlandi og er með starfsstöð á Akureyri.
Starfsfólk Fallorku er stolt af því að hafa þjónað Akureyringum og nær sveitum í áranna rás (áður gegnum móðurfélagið Norðurorku). Við höldum áfram að framleiða raforku en leggjum áherslu á að viðskiptavinir fái áfram góða þjónustu og hagstæð kjör hjá Orkusölunni.
Að sama skapi þakkar starfsfólk Orkusölunnar fyrir traustið og tekur við með auðmýkt og virðingu. Við vitum að Fallorka hefur átt stóran þátt í uppbyggingu samfélagsins og við viljum halda áfram þeirri vegferð. Við höldum áfram á sömu forsendum, bjóðum okkar lægsta verð á rafmagni (hlekkur) og góða þjónustu. Við hlökkum til samstarfsins undir merkjum Orkusölunnar.
Rúnar Sigurpálsson, framkvæmdastjóri Fallorku
Magnús Kristjánsson, forstjóri Orkusölunnar