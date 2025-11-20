Fyrsti doktor í hjúkrunarfræði sem útskrifast frá Háskólanum á Akureyri

20. nóvember, 2025 - 15:23 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá athöfninni.
Frá athöfninni.

Akureyri skartaði sínu fegursta þegar Elín Arnardóttir, fyrsti doktor í hjúkrunarfræði útskrifaður frá Háskólanum á Akureyri, varði doktorsritgerð sína við glæsilega og hátíðlega athöfn í hátíðarsal Háskólans föstudaginn 14. nóvember síðastliðinn.

Doktorsritgerð Elínar ber heitið: „Tíðni forstigseinkenna sykursýki af tegund 2 og notkun fyrirbyggjandi nálgana í heilsugæslu.“

Aðalleiðbeinandi hennar var dr. Árún K. Sigurðardóttir, prófessor við Hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri.

Þessi viðburður markar stóran og mikilvægan áfanga fyrir hjúkrunarfræði á Íslandi og er tímamót í sögu fræðasviðsins. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar Elínu og Háskólanum á Akureyri innilega til hamingju með þennan merka áfanga.

 

Fyrir áhugasama þá má finna vísindagreinar Elínar hér:

 
 
www.hjukrun.is sagði frá
