Fyrsti doktor í hjúkrunarfræði sem útskrifast frá Háskólanum á Akureyri

Akureyri skartaði sínu fegursta þegar Elín Arnardóttir, fyrsti doktor í hjúkrunarfræði útskrifaður frá Háskólanum á Akureyri, varði doktorsritgerð sína við glæsilega og hátíðlega athöfn í hátíðarsal Háskólans föstudaginn 14. nóvember síðastliðinn.
Doktorsritgerð Elínar ber heitið: „Tíðni forstigseinkenna sykursýki af tegund 2 og notkun fyrirbyggjandi nálgana í heilsugæslu.“
Aðalleiðbeinandi hennar var dr. Árún K. Sigurðardóttir, prófessor við Hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri.
Þessi viðburður markar stóran og mikilvægan áfanga fyrir hjúkrunarfræði á Íslandi og er tímamót í sögu fræðasviðsins. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar Elínu og Háskólanum á Akureyri innilega til hamingju með þennan merka áfanga.
Fyrir áhugasama þá má finna vísindagreinar Elínar hér:
Prediabetes and cardiovascular risk factors: the effectiveness of a guided self-determination counselling approach in primary health care. A randomized controlled trial
Can Waist-to-Height Ratio and Health Literacy Be Used in Primary Care for Prioritizing Further Assessment of People at T2DM Risk?
Using HbA1c measurements and the Finnish Diabetes Risk Score to identify undiagnosed individuals and those at risk of diabetes in primary care