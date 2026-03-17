Færri slys eftir að Vaðlaheiðargöng voru opnuð

„Það er mjög ánægjulegt að sjá að gögn Samgöngustofu sýna skýra fækkun slysa frá því göngin voru opnuð. Eitt af meginmarkmiðum Vaðlaheiðarganga var að bæta umferðaröryggi og þessi þróun bendir til þess að þau hafi skilað þeim árangri,“ segir Valgeir Bergmann framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga.
Samgöngustofa hefur uppfært svonefnt slysakort, en það er jafnan gert í mars mánuði ár hvert. Eingöngu eitt slys er skráð á Víkurskarðsleiðinn fyrir árið 2025. Á þeim sjö árum, (2019-2025) sem göngin hafa verið í rekstri hefur alvarlegum slysum og slys með litlum meiðslum fækkað verulega og eru ca. 0,8 á hverju ári að meðaltali en voru á 7ára tímabili (2012-2018) þ.e. fyrir göng 5,1 á hverju ár að meðaltali. Umferð á því tímabili var þó mun minni en er nú. Engin slys með meiðslum hafa orðið í umferð í göngunum frá opnum.
Valgeir segir að fækkun slysa á þessari leið megi klárlega þakka því að umferð fer að mestu leyti um Vaðlaheiðagöng en ekki út með firði. „Markmið með samgöngubótum er að fækka slysum og oft gera menn sér ekki grein fyrir því að þeim fækkar líka í nærumhverfinu eða á öðrum leiðum vegna breyttrar forsenda.“