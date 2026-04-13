Er (ó)mögulegt að byggja ódýrt?

Ungt fólk á sífellt erfiðara með að komast inn á húsnæðismarkaðinn og tekjulágir festast í vítahring á dýrum leigumarkaði. Er virkilega ekki hægt að byggja ódýrt húsnæði á Íslandi?
Jú, það er hægt – en regluverkið er íþyngjandi, verð á lóðum er of hátt, framboðið of lítið og lítill hvati er til staðar til að byggja hagkvæmt húsnæði.
Við í Framsókn viljum breyta þessu og skapa öflugan húsnæðismarkað fyrir sveitarfélag í vexti. Við viljum fjölbreyttara skipulag sem auðveldar ungu fólki og tekjulágum að komast inn á markaðinn. Við viljum fjölga lóðum undir hagkvæmt húsnæði. Við viljum breyta kerfinu þannig að við festumst ekki í útboðsleiðinni, með tilheyrandi kostnaði fyrir einstaklinginn.
Það er í okkar verkahring að koma öllum í öruggt skjól.
Hugsum húsnæðismálin upp á nýtt
Húsnæði þarf ekki að vera svona dýrt. Byggingariðnaðurinn er í stöðugri framþróun og í dag er hægt að fara ýmsar leiðir að því að byggja ódýrt. Við viljum setja af stað hugmyndasamkeppni og úthluta sérstökum þróunarlóðum fyrir hagvæmara húsnæði. Þannig viljum við fá áhugasama uppbyggingaraðila með okkur í lið og virkja ferskar hugmyndir til framkvæmda.
Er það ekki tilraunarinnar virði?