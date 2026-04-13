Er (ó)mögulegt að byggja ódýrt?

13. apríl, 2026 - 12:43 Sunna Hlín Jóhannesdóttir
Sunna Hlín Jóhannesdóttir skrifar

Ungt fólk á sífellt erfiðara með að komast inn á húsnæðismarkaðinn og tekjulágir festast í vítahring á dýrum leigumarkaði. Er virkilega ekki hægt að byggja ódýrt húsnæði á Íslandi?

Jú, það er hægt – en regluverkið er íþyngjandi, verð á lóðum er of hátt, framboðið of lítið og lítill hvati er til staðar til að byggja hagkvæmt húsnæði.

Við í Framsókn viljum breyta þessu og skapa öflugan húsnæðismarkað fyrir sveitarfélag í vexti. Við viljum fjölbreyttara skipulag sem auðveldar ungu fólki og tekjulágum að komast inn á markaðinn. Við viljum fjölga lóðum undir hagkvæmt húsnæði. Við viljum breyta kerfinu þannig að við festumst ekki í útboðsleiðinni, með tilheyrandi kostnaði fyrir einstaklinginn.

Það er í okkar verkahring að koma öllum í öruggt skjól.

Hugsum húsnæðismálin upp á nýtt

Húsnæði þarf ekki að vera svona dýrt. Byggingariðnaðurinn er í stöðugri framþróun og í dag er hægt að fara ýmsar leiðir að því að byggja ódýrt. Við viljum setja af stað hugmyndasamkeppni og úthluta sérstökum þróunarlóðum fyrir hagvæmara húsnæði. Þannig viljum við fá áhugasama uppbyggingaraðila með okkur í lið og virkja ferskar hugmyndir til framkvæmda.

Er það ekki tilraunarinnar virði?

Til baka

Nýjast

  Sveitarstjórnarkosningar 2026 - þrír listar í kjöri í Hörgársveit

    • 13.04.2026
    Kjörstjórnin í Hörgársveit kom saman til fundar föstudaginn 10. apríl 2026 og úrskurðaði um framboð til sveitarstjórnarkosninga í Hörgársveit 16. maí 2026. Þrír framboðslistar bárust og voru þeir allir úrskurðaðir lögmætir.

  Melgerðismelar í Eyjafjarðarsveit Fimm nýjar lóðir fyrir flugskýli

    • 13.04.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur auglýst tillögu að deiliskipulagi fyrir flugskýli á Melgerðismelum.

  Eldri borgarar – gullkista Norðurþings

    • 13.04.2026
    Stækkandi hópur eldri borgara Í komandi sveitarstjórnarkosningum 16. maí er mikilvægt að ræða af yfirvegun og ábyrgð um stöðu og þjónustu við eldri íbúa í Norðurþingi. Í dag búa 3017 íbúar í sveitarfélaginu og af þeim eru 515, eða um 17% 67 ára og eldri. Í byggðarkjörnum er hlutfallið einnig hátt; á Kópaskeri eru 13% íbúa í þessum aldurshópi – 16 af 126 íbúum og á Raufarhöfn er hlutfallið 22% - 37 af 166 íbúum.

  Börnin okkar eiga betra skilið en gjörunninn mat

    • 12.04.2026
    Maturinn sem börn fá í leik- og grunnskólum er eitt mikilvægasta lýðheilsumál sveitarfélaga. Mataræði á fyrstu árum hefur bein áhrif á heilaþroska, efnaskipti og heilsu síðar á lífsleiðinni.

  Lokaorðið - Íslenski fótboltinn 2026 – spá fræðimanns

    • 12.04.2026
    Það eru margir sófasérfræðingar búnir að senda frá sér ótímabæra spá um hvernig Besta deildin fari í sumar. Hér kemur mín spá, en hún er ekki ótímabær þar sem ég er ekki sófasérfræðingur.

  Nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fóru á Espihól

    • 12.04.2026
    Ástþór Örn Árnason og Svana Ósk Rúnarsdóttir hlutu nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fyrir árið 2025.

  Hjónin í Búðanesi hlutu Sauðfjárræktarverðlaun BSE

    • 12.04.2026
    Gunnar Gunnarsson og Doris Charlotte Maag í Búðarnesi fá sauðfjárræktarverðlaun Búnaðarsamband Eyjafjarðar vegna ársins 2025 fyrir góða afurðasemi og snyrtilegan búskap um langt árabil.

  Ferðafélag Akureyrar fagnar 90 ára afmæli

    • 11.04.2026
    „Við erum stolt af þessu afmælisbarni sem ber aldurinn einkar vel og hefur eflst og styrktst með hverju árinu. Í gegnum félagið hefur fólk bundist tryggðarböndum fyrir lífstíð, notið endurnærandi ferðalaga um landið og öðlast þekkingu á landinu okkar,“ segir Gunnar Már Gunnarsson nýkjörinn formaður Ferðafélags Akureyrar, FFA. Félagið fagnaði 90 ára afmæli, 8 apríl, var stofnað þann dag árið 1936.
Sjá meira