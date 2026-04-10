Dýpkunarpramminn Pétur mikli í Húsavíkurhöfn

Í gær kom dýpkunarpramminn Pétur mikli til Húsavíkur. Til stendur að endurbyggja og lengja Þvergarðinn á Húsavík. Um er að ræða um 205 m endurbyggingu á núverandi kanti ásamt um 70 m lengingu á kantinum til suðvesturs.
Ekki er hægt að dýpka með hefðbundnum hætti á þessu svæði, vegna þess að botninn við bryggjuna samanstendur af fastri móhellu sem þarf að fleygja og grafa í burtu. Samið var við verktakann Hagtak sem vinnur nú að því að grafa skurð fyrir væntanlegt stálþil, alls um 183 m ásamt fordýpkun 5 m fyrir framan væntanlegt þil.
Áætlað er að verkinu ljúki í sumar og að stálþilsrekstur verði boðinn út í maí. Verkið er á hendi siglingasviðs Vegagerðarinnar með kostnaðarþátttöku Hafnasjóðs Norðurþings.
