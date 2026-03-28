D-listi sjálfstæðismanna og óháðra í Hörgársveit samþykkir fullskipaðan lista fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026

D-listi sjálfstæðismanna og óháðra í Hörgársveit hefur samþykkt fullskipaðan lista fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar 2026. Listinn var samþykktur á fjölmennum, opnum fundi.
Framboðið er nýtt í Hörgársveit og markar tímamót, en ekki hefur komið fram nýtt framboð í sveitarfélaginu síðustu átta ár. Með framboðinu er stefnt að því að auka gagnsæi, efla lýðræðislega þátttöku og bjóða fram öflugan og fjölbreyttan hóp fólks með ólíkan bakgrunn, reynslu og þekkingu.
Fullskipaður listi D-lista sjálfstæðismanna og óháðra er .essi:
1. Árni Rúnar Örvarsson – Framkvæmdastjóri
2. Katrín Olsen Björnsdóttir – Hjúkrunarfræðingur
3. Jónas Þór Jónasson – Vélvirki og söngvari
4. Aðalsteinn Heiðmann Hreinsson – Bóndi
5. Björg Ingadóttir – Nemi til lögg. fasteignasala
6. Sylvía Sól Guðmundsdóttir – Sjúkraliði
7. Björgvin Helgason – Kartöflubóndi
8. Jóhanna Margrét Gunnarsdóttir – Iðjuþjálfi
9. Áslaug Ólöf Stefánsdóttir – Bóndi
10. Guðmundur Sturluson – Bóndi
Þetta segir í tilkynningu frá framboðinu.