Brúðuleiksýningin Rót frumsýnd á Akureyri í þessum mánuði

14. apríl, 2026 - 16:28 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Rót er einstök sýning á Íslandi – brúðusöngleikur sem byggir á bunraku brúðuleiktækninni Aðalpersóna sögunnar er drengurinn Óli – brúða í fullri stærð Óli elst upp milli menningarheima og reynir að finna eigin rætur í lífinu Ljósmyndir: Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir

Rót er ljóðræn brúðuleiksýning fyrir alla fjölskylduna eftir leikhópinn Handbendi. Umfjöllunarefnið er hvernig það er að alast upp milli menningarheima, en móðir Óla er af erlendu bergi brotinn og faðir hans íslenskur. Líf Óla stekkur stakkaskiptum þegar amma hans frá Suður-Ameríku kemur í heimsókn og hann uppgötvar nýjan hluta af sjálfum sér.

Verkið gerist sumarið 1995. Ungur drengur í litlum íslenskum bæ er að fara að hitta ömmu sína, „abuelu“ sína, í fyrsta sinn. Hún kemur til landsins frá Paragvæ eins og stormsveipur af litadýrð og söng, með sögur, minningar og smá galdra í farteskinu. Með komu hennar tekur hversdagsleikinn að breytast: eldhús breytist í draumalandslag og fuglarnir flytja okkur raddir frá fjarlægum stöðum.

Sagan er sögð með augum unga drengsins og mannsins sem hann síðar verður. Rót ferðast á milli fortíðar og nútíðar, Íslands og Suður-Ameríku, raunveruleika og ímyndunarafls. Með söng, brúðuleik og mögnuðu sjónleikhúsi kannar leikritið hvað það þýðir að alast upp milli heima og bera innra með sér ólíkar sögur. Það er mikilvægt að segja þessar sögur – líka þær erfiðu.

Rót fagnar fegurðinni sem býr í fjölskyldum og dirfskunni sem þarf til að standa með okkur sjálfum. Sýningin er búin til af alþjóðlegu teymi listamanna frá Paragvæ, Slóvakíu, Bandaríkjunum, Tékklandi, Dóminíska lýðveldinu, Japan, Bretlandi og öllum hornum Íslands: Reykjavík, Hvammstanga, Flateyri, Seyðisfirði, Selfossi og Eyrarbakka. Hún minnir okkur á að sögur okkar, hversu lítið sem þær láta yfir sér, eru það sem tengir okkur saman.

Bunraku-brúðuleikhús einkennist einna helst af stórum brúðum, sem eru hannaðar í miklum smáatriðum – t.d. geta fingur og augnlok hreyfst. Fleiri en einn brúðuleikari stýrir brúðunni: einn stýrir t.d. annarri hendi og höfði, einn fótum og annar hinni hendinni. Þessi atriði gera það að verkum að hreyfingar brúðunnar virka mjög raunverulegar og geta skilað miklum hughrifum.

Rót er hjartnæm og hugmyndarík upplifun fyrir fjölskyldur og unga áhorfendur. Aldursviðmið er 8 ára og eldri.

Frumsýning er hjá Leikfélagi Akureyrar 25. apríl og í framhaldinu verða sýningar í Þjóðleikhúsinu í maí og júní, í samvinnu við Listahátíð í Reykjavík.

Verkið er sett upp í samstarfi við Sviðslistasjóð og Listamannalaun, Þjóðleikhúsið, Leikfélag Akureyrar og Listahátíð í Reykjavík.

  Framkvæmdir og götulokanir í kringum Lækjargötu

    • 14.04.2026
    Á heimasíðu  Akureyrarbæjar er sagt frá þvi að komið sé að endurnýjun á regnvatnslögn í Lækjargötu, frá Spítalavegi og til austurs í gegnum gangstétt að Hafnarstræti. Framkvæmdir hefjast um miðjan apríl og munu standa yfir í rúma tvo mánuði segir ennfremur í áðurnefndri tilkynningu.

    Á Sjúkrahúsinu á Akureyri hefur á síðustu misserum verið byggð upp aukin sérhæfð þjónusta í aðgerðum á ristli. Tveir skurðlæknar við sjúkrahúsið, sem hafa sérþekkingu á neðri meltingarvegi, hafa leitt þá uppbyggingu samhliða almennum skurðlækningum sínum.

    Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tryggði sér farseðilinn á EM eftir frækinn sigur á Portúgal í hreinum úrslitaleik á Ásvöllum á sunnudaginn. Frítt var á leikinn í boði Samherja og starfsfólk félagsins bauð stuðningsmönnum upp á „Besta bitann af þorskinum" á leiknum.

    Hvernig sem á það er horft er Akureyrarbær höfuðstaður Norðurlands. Nýlega var mikilvægi Akureyrarbæjar staðfest með borgarstefnu sem samþykkt var á Alþingi, við búum nú í svæðisborg sem gegnir þjónustuhlutverki við mun stærra svæði. Atvinnumálin í okkar bæ snúast því ekki bara um fyrirtækin sjálf, heldur um það hvort að fólk sjái framtíð sína hér og ekki á höfuðborgarsvæðinu. Akureyrarbær hefur alla burði til að auka samkeppnishæfni Íslands í heild og vera raunverulegur valkostur fyrir einstaklinga og fjölskyldur sem vilja flytja til Íslands og búa í borgarsamfélagi. Þar með aukast lífsgæði allra þeirra sem byggja landshlutann eins og hann leggur sig.

    Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri vill halda áfram að byggja upp enn betra samfélag til framtíðar, þar sem ábyrg fjármál, öflugt atvinnulíf og sterk þjónusta mynda grunn að góðum lífsgæðum fyrir alla. Á kjörtímabilinu hefur verið unnið mikið og hratt. Uppbygging hefur aukist, þjónusta verið styrkt og rekstur bæjarins er orðinn traustari. Fjármálin standa sterkari stoðum en áður og við það hefur skapast svigrúm til að taka skynsamlegar ákvarðanir til framtíðar.

    Norðansprotinn, nýsköpunarkeppni sem ætlað er að draga fram áhugaverðustu nýsköpunarhugmyndir Norðurlands, fer fram dagana 15.-22. apríl næstkomandi. Keppnin er ætluð frumkvöðlum með hugmyndir á fyrstu stigum, það er verkefnum sem hafa ekki enn aflað tekna eða hlotið styrki yfir 2 milljónum króna.

    Kjörstjórnin í Hörgársveit kom saman til fundar föstudaginn 10. apríl 2026 og úrskurðaði um framboð til sveitarstjórnarkosninga í Hörgársveit 16. maí 2026. Þrír framboðslistar bárust og voru þeir allir úrskurðaðir lögmætir.

    Ungt fólk á sífellt erfiðara með að komast inn á húsnæðismarkaðinn og tekjulágir festast í vítahring á dýrum leigumarkaði. Er virkilega ekki hægt að byggja ódýrt húsnæði á Íslandi?
