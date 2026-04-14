Brúðuleiksýningin Rót frumsýnd á Akureyri í þessum mánuði

Rót er ljóðræn brúðuleiksýning fyrir alla fjölskylduna eftir leikhópinn Handbendi. Umfjöllunarefnið er hvernig það er að alast upp milli menningarheima, en móðir Óla er af erlendu bergi brotinn og faðir hans íslenskur. Líf Óla stekkur stakkaskiptum þegar amma hans frá Suður-Ameríku kemur í heimsókn og hann uppgötvar nýjan hluta af sjálfum sér.
Verkið gerist sumarið 1995. Ungur drengur í litlum íslenskum bæ er að fara að hitta ömmu sína, „abuelu“ sína, í fyrsta sinn. Hún kemur til landsins frá Paragvæ eins og stormsveipur af litadýrð og söng, með sögur, minningar og smá galdra í farteskinu. Með komu hennar tekur hversdagsleikinn að breytast: eldhús breytist í draumalandslag og fuglarnir flytja okkur raddir frá fjarlægum stöðum.
Sagan er sögð með augum unga drengsins og mannsins sem hann síðar verður. Rót ferðast á milli fortíðar og nútíðar, Íslands og Suður-Ameríku, raunveruleika og ímyndunarafls. Með söng, brúðuleik og mögnuðu sjónleikhúsi kannar leikritið hvað það þýðir að alast upp milli heima og bera innra með sér ólíkar sögur. Það er mikilvægt að segja þessar sögur – líka þær erfiðu.
Rót fagnar fegurðinni sem býr í fjölskyldum og dirfskunni sem þarf til að standa með okkur sjálfum. Sýningin er búin til af alþjóðlegu teymi listamanna frá Paragvæ, Slóvakíu, Bandaríkjunum, Tékklandi, Dóminíska lýðveldinu, Japan, Bretlandi og öllum hornum Íslands: Reykjavík, Hvammstanga, Flateyri, Seyðisfirði, Selfossi og Eyrarbakka. Hún minnir okkur á að sögur okkar, hversu lítið sem þær láta yfir sér, eru það sem tengir okkur saman.
Bunraku-brúðuleikhús einkennist einna helst af stórum brúðum, sem eru hannaðar í miklum smáatriðum – t.d. geta fingur og augnlok hreyfst. Fleiri en einn brúðuleikari stýrir brúðunni: einn stýrir t.d. annarri hendi og höfði, einn fótum og annar hinni hendinni. Þessi atriði gera það að verkum að hreyfingar brúðunnar virka mjög raunverulegar og geta skilað miklum hughrifum.
Rót er hjartnæm og hugmyndarík upplifun fyrir fjölskyldur og unga áhorfendur. Aldursviðmið er 8 ára og eldri.
Frumsýning er hjá Leikfélagi Akureyrar 25. apríl og í framhaldinu verða sýningar í Þjóðleikhúsinu í maí og júní, í samvinnu við Listahátíð í Reykjavík.
Verkið er sett upp í samstarfi við Sviðslistasjóð og Listamannalaun, Þjóðleikhúsið, Leikfélag Akureyrar og Listahátíð í Reykjavík.