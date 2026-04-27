Breiðfylking kallar eftir aðgerðum gegn svifryki

„Góð loftgæði eru hagsmunamál okkar allra, en sérstaklega barna, aldraðra og fólks sem glímir við sjúkdóma. Það er óásættanlegt að fólk þurfi að óttast að vera utandyra eða senda börn í skólann vegna loftmengunar,“ segir Andrjes Guðmundsson og vísar þar til þess að ítrekað hafi skapast óheilnæmt ástand vegna svifryksmengunar á helstu þéttbýlissvæðum landsins.
Frá þessu segir í tilkynningu sem Lungnasamtökin, Astma- og ofnæmisfélag Íslands, Hjartaheill og SÍBS sendu sameignilega frá sér i dag
Lungnasamtökin, Astma- og ofnæmisfélag Íslands, Hjartaheill og SÍBS hafa myndað breiðfylkingu sem kallar eftir því að aðgerðir til að draga úr svifryksmengun verði settar á dagskrá í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.
Loftgæði eru stórt kosningamál
Samtökin hafa sent framboðum til sveitarstjórna á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri bréf þar sem lýst er yfir miklum áhyggjum af því ástandi sem ítrekað hefur skapast vegna svifryksmengunar á stærstu þéttbýlisstöðum landsins. Samtökin kalla eftir aðgerðum og óska eftir svörum frá framboðunum um hvernig þau ætli að beita sér fyrir aðgerðum í þágu bættra loftgæða.
„Svifryksmengun skerðir lífsgæði, en það er hægt að draga verulega úr henni með skipulagi, forvörnum og markvissum aðgerðum. Slíkar aðgerðir eru að miklu leyti á ábyrgð sveitarfélaga og því ættu þær að vera eitt af stóru kosningamálunum,“ segir Andrjes Guðmundsson og bætir við: „Það er hægt að draga úr þessum vanda og við viljum gefa framboðunum tækifæri til að upplýsa kjósendur um það hvernig þau ætli að gera það. “
Spurningarnar sem sendar voru á framboðin eru eftirfarandi:
Mun framboðið beita sér fyrir því að gripið verði til skipulagðra og markvissra aðgerða strax í upphafi nýs kjörtímabils til þess að draga úr líkum á að óheilnæmt ástand skapist í þéttbýli sveitarfélagsins vegna svifryksmengunar?
Svörin verða birt á vef Lungnasamtakanna þann 6. maí, tíu dögum fyrir kosningar.
Breiðfylkingin fyrir bætt loftgæði
Að bréfinu stendur breiðfylking samtaka sem vinna í þágu fólks með öndunarfæra-, hjarta- og æðasjúkdóma: Lungnasamtökin, Hjartaheill, Astma- og ofnæmisfélag Íslands og SÍBS.
Á vef Lungnasamtakanna [https://www.lungu.is/fraedsla-1/svifryktengill] er að finna nánari upplýsingar um svifryk og mögulegar aðgerðir til að koma í veg fyrir að það leiði til heilsuspillandi ástands. Þá er bréfið til framboðanna einnig aðgengilegt á vef samtakanna Fréttir [https://www.lungu.is/blog]