Breiðfylking kallar eftir aðgerðum gegn svifryki

27. apríl, 2026 - 13:03 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Lungnasamtökin, Astma- og ofnæmisfélag Íslands, Hjartaheill og SÍBS hafa myndað breiðfylkingu sem kallar eftir því að aðgerðir til að draga úr svifryksmengun verði settar á dagskrá í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.

„Góð loftgæði eru hagsmunamál okkar allra, en sérstaklega barna, aldraðra og fólks sem glímir við sjúkdóma. Það er óásættanlegt að fólk þurfi að óttast að vera utandyra eða senda börn í skólann vegna loftmengunar,“ segir Andrjes Guðmundsson og vísar þar til þess að ítrekað hafi skapast óheilnæmt ástand vegna svifryksmengunar á helstu þéttbýlissvæðum landsins.

Frá þessu segir í tilkynningu sem Lungnasamtökin, Astma- og ofnæmisfélag Íslands, Hjartaheill og SÍBS sendu sameignilega frá sér i dag

Loftgæði eru stórt kosningamál

Samtökin hafa sent framboðum til sveitarstjórna á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri bréf þar sem lýst er yfir miklum áhyggjum af því ástandi sem ítrekað hefur skapast vegna svifryksmengunar á stærstu þéttbýlisstöðum landsins. Samtökin kalla eftir aðgerðum og óska eftir svörum frá framboðunum um hvernig þau ætli að beita sér fyrir aðgerðum í þágu bættra loftgæða.

„Svifryksmengun skerðir lífsgæði, en það er hægt að draga verulega úr henni með skipulagi, forvörnum og markvissum aðgerðum. Slíkar aðgerðir eru að miklu leyti á ábyrgð sveitarfélaga og því ættu þær að vera eitt af stóru kosningamálunum,“ segir Andrjes Guðmundsson og bætir við: „Það er hægt að draga úr þessum vanda og við viljum gefa framboðunum tækifæri til að upplýsa kjósendur um það hvernig þau ætli að gera það. “

Spurningarnar sem sendar voru á framboðin eru eftirfarandi:

Mun framboðið beita sér fyrir því að gripið verði til skipulagðra og markvissra aðgerða strax í upphafi nýs kjörtímabils til þess að draga úr líkum á að óheilnæmt ástand skapist í þéttbýli sveitarfélagsins vegna svifryksmengunar?

  1. Til hvaða aðgerða telur framboðið að grípa þurfi í því skyni að koma í veg fyrir að óheilnæmt ástand skapist í þéttbýli innan sveitarfélagsins vegna svifryksmengunar?
  2. Ef framboðið verður í meirihluta, mun það setja þessar aðgerðir fyrir bættum loftgæðum í stefnuyfirlýsingu meirihlutans að loknum kosningum?

Svörin verða birt á vef Lungnasamtakanna þann 6. maí, tíu dögum fyrir kosningar.

Breiðfylkingin fyrir bætt loftgæði

Að bréfinu stendur breiðfylking samtaka sem vinna í þágu fólks með öndunarfæra-, hjarta- og æðasjúkdóma: Lungnasamtökin, Hjartaheill, Astma- og ofnæmisfélag Íslands og SÍBS.

Á vef Lungnasamtakanna [https://www.lungu.is/fraedsla-1/svifryktengill] er að finna nánari upplýsingar um svifryk og mögulegar aðgerðir til að koma í veg fyrir að það leiði til heilsuspillandi ástands. Þá er bréfið til framboðanna einnig aðgengilegt á vef samtakanna Fréttir [https://www.lungu.is/blog]

  • Breiðfylking kallar eftir aðgerðum gegn svifryki

    • 27.04.2026
    „Góð loftgæði eru hagsmunamál okkar allra, en sérstaklega barna, aldraðra og fólks sem glímir við sjúkdóma. Það er óásættanlegt að fólk þurfi að óttast að vera utandyra eða senda börn í skólann vegna loftmengunar,“ segir Andrjes Guðmundsson og vísar þar til þess að ítrekað hafi skapast óheilnæmt ástand vegna svifryksmengunar á helstu þéttbýlissvæðum landsins.  Frá þessu segir í tilkynningu sem Lungnasamtökin, Astma- og ofnæmisfélag Íslands, Hjartaheill og SÍBS sendu sameignilega frá sér i dag

  • Samgöngur eiga að styðja við vöxt – ekki hamla honum

    • 27.04.2026
    Það er orðið tímabært að stíga næstu skref í samgöngumálum landsins. Umræða um styttingu þjóðvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur hefur staðið í meira en heila öld, en nú hafa gögnin sýnt okkur að þetta á ekki að vera draumsýn ein – þetta er nauðsyn.

  • Gerum það sem virkar gegn ofbeldi

    • 27.04.2026
    Tölfræðin segir okkur að fimmtungur kvenna hafi lent í ofbeldi í nánu sambandi. Á bak við þá tölu eru raunveruleg líf, fjölskyldur og börn. Ef við ætlum að takast á við þennan veruleika duga ekki falleg orð ein og sér.

  • Í skólanum er skemmtilegt að vera - eða hvað?

    • 27.04.2026
    Þegar börn koma heim úr skólanum spyrja gjarnan foreldrar/forráðamenn og jafnvel ömmur og afar hvort ekki hafi verið gaman í skólanum. Mörg börn svara af hjartans einlægni að það hafi verið mjög gaman en hluti nemenda getur alls ekki svarað þeirri spurningu játandi.

  • Hlíðarfjall verði hjarta vetraríþrótta á Íslandi

    • 26.04.2026
    Nýafstaðnir Andrésar Andarleikar í Hlíðarfjalli minna okkur á það sem raunverulega skiptir máli og það sem er mögulegt þegar metnaður, samstaða og gleði fara saman.

  • Sólarhringssund Óðins

    • 26.04.2026
    Í sólarhringssundi Óðins syntu iðkendur félagsins samtals 122,5 km. Sundið hófst miðvikudaginn 22.apríl klukkan 15:00 og lauk fimmtudaginn 23.apríl kl 15:00. Sólarhringssundið er fastur liður í starfi félagsins og mikilvægur fjáröflunarviðburður þar sem iðkendur safna áheitum og styrkjum og rennur allur ágóðinn í sameiginlegan ferðasjóð. Ferðasjóðurinn er nýttur í æfingaferð erlendis sem eldri keppnishópar fara í annað hvert ár. Þá er stefnt að æfingarferð innanlands með alla keppnishópa á hverju ári. Ferðakostnaður á Vit-Hit leikana sem fara fram á Akranesi er einnig greiddur úr ferðasjóðnum en langflestir keppnishóparnir fara á það mót.

  • Fræðaflakkarinn sem hlustar bara á tónlistarfólk sem byrjar á B

    • 26.04.2026
    Vísindafólkið okkar – Sunna Símonardóttir Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum Háskólans á Akureyri. Sunna Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Félagsvísindadeild, er vísindamanneskja aprílmánaðar.

  • Lífsgæði fyrir fólkið sem lagði grunninn

    • 25.04.2026
    Eldri borgarar hafa lagt grunn að þeirri velferð sem við búum við í dag og eiga skilið að njóta þess.

  • Mönnunarvandi sem kallar á aðgerðir

    • 25.04.2026
    Góð heilbrigðisþjónusta er ein af grunnforsendum þess að fólk ákveði að búa, starfa og ala upp fjölskyldu á hverjum stað. Ef aðgengi að sérfræðingum og nauðsynlegri þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins veikist, þá veikjast byggðirnar líka.
