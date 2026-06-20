Biðsvæði fyrir leigubíla í miðbæ Akureyrar verður við Túngötu

Skipulagsráð Akureyrar hefur samþykkt að biðsvæði fyrir leigubíla verði við Túngötu í miðbæ Akureyrar. Það verði gert til reynslu til 1. október 2026. Áður hefði skipulagsráð kynnt tillögu þessa efnis fyrir hagsmunaaðilum á svæðinu og bárust tvær athugasemdir.
Biðsvæðin verða þar sem áður voru fjögur almenn bilastæði við Túngötu. Íbúar að Strandgötu 3 mótmæla harðlega áformum um að leggja niður fjögur almenn bílastæði við götuna til að koma fyrir biðsvæði fyrir leigubíla.
Óþægindi og ónæði
Íbúarnir segja að óþægindi og ónæði verði á svæðinu, en biðsvæðið verði beint við íbúðarhúsnæði. Reynslan sýni að Reynslan sýnir að slík svæði laða að sér hópamyndun, hávaða, köll, reykingarlykt, sóðaskap og skemmdarverk um nætur. Íbúarnir búi þegar við talsvert álag vegna næturlífs og telja ekki viðunandi að auka þar á.
Þá mótmæla íbúar því að almennum bílastæðum fækki á svæðinu og ástandið verði enn verra í þeim efnum í ljósi fyrirhugaðrar uppbyggingar við Hofsbót og Skipagötu sem mun draga úr stæðaframboði.
Loks benda þeir á að engin heildstæð greining liggi fyrir um áhrif á hljóðvist, næturhávaða, bílastæðaþörf eða mat á öðrum valkostum. Íbúar telja eðlilegra að staðsetja biðsvæðið nær kjarna næturlífsins,t.d. við Skipagötu og fjær íbúðarhúsum. Þeir krefjast þess að fallið verði frá áformunum eða í það minnst að fram fari ítarlegri greining á áhrifum og valkostum fari fram áður en ákvörðun er tekin.
Fyrr á árinu hafði komið fram tillaga um að biðsvæði yrði á fjórum syðstu bílastæðunum við Skipagötu. Hagsmunaaðilar og fasteignaeigendur við þá götu og Kaupvangsstræti lögðust gegn því að almennum bílastæðum í miðbæ Akureyrar yrði fækkað til að rýma til fyrir leigubíla. Bentu þeir á að fækkun bílastæði bitnaði á eldra fólki og hreyfihömluðu sem og barnafjölskyldum sem reiði sig á að komast í námunda við þjónustu og verslanir. Fækkun stæða gæti einnig orðið leitt til neikvæðra áhrifa á aðgengi og veltu verslana.