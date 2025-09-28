Bæjarráð Akureyrar tekur þátt í drónaverkefni lögreglunnar

28. september, 2025 - 13:56 Margrét Þóra Þórsdóttir
Bæjarráð Akureyrar hefur samþykkt að taka þátt í stofnkostnaði við dróna verkefni Lögreglunnar á Nor…
Bæjarráð Akureyrar hefur samþykkt að taka þátt í stofnkostnaði við dróna verkefni Lögreglunnar á Norðurlandi eystra

Bæjarráð Akureyrar hefur samþykkt að taka þátt í stofnkostnaði við dróna verkefni Lögreglunnar á Norðurlandi eystra.

Verkefnið felur í sér kaup, uppsetningu og uppbyggingu á fjarstýrðum löggæsludrónum. Óskað er eftir fjárframlagi sveitarfélagsins sem nemur annars vegar þátttöku í stofnkostnaði að fjárhæð 2,5 milljónir króna og hins vegar vegna kostnaðar sem getur fallið til ef koma þarf rafmagni og netsambandi að staðsetningu dokkanna ef staðarval er utan fasteigna sem lögreglan hefur umráð yfir.

Leitað var til 6 sveitarfélaga, Akureyrarbæjar, Dalvíkurbyggðar, Fjallabyggðar, Langanesbyggðar, Norðurþings og Þingeyjarsveitar. Byggðaráð Norðurþings hefur hafnað erindinu enda á framfæri ríkisins að sinna löggæslu eins og segir í bókun.
Um er að ræða tilraunaverkefni embættis Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra um að taka upp fjarstýrða flugdróna til að auka viðbragð lögreglu þar sem löggæsla er ekki mönnuð allan sólarhringinn.

Markmiðið er að auka viðbragð lögreglu þannig að hún geti fyrr lagt mat á ástand þegar verða útköll og þannig aukið öryggi almennings og lögreglumanna.

Til baka

Nýjast

  • Samningur um rekstrarstyrk

    • 28.09.2025
    Akureyrarbær og Súlur, björgunarsveitin á Akureyri, hafa gert með sér samning um rekstrarstyrk til ársins 2027.

  • Bæjarráð Akureyrar tekur þátt í drónaverkefni lögreglunnar

    • 28.09.2025
    Bæjarráð Akureyrar hefur samþykkt að taka þátt í stofnkostnaði við dróna verkefni Lögreglunnar á Norðurlandi eystra.

  • Tíma­mót í sjálfs­vígs­for­vörnum

    • 27.09.2025
    Gulur september er helgaður geðrækt og sjálfsvígsforvörnum, samvinnuverkefni fjölmargra stofnana og félagasamtaka sem vinna saman að forvörnum. Ástæðan er einfaldlega sú að málefnið snertir okkur öll sem samfélag. Sjálfsvíg og andlát vegna óhappaeitrana (s.s. lyfja- eða fíkniefnaofskammta) eru viðkvæmir og sársaukafullir atburðir sem hafa djúpstæð áhrif á aðstandendur, fjölskyldur og samfélagið í heild. Reynsla og rannsóknir sýna að hver einstaklingur sem sviptir sig lífi skilur eftir sig stóran hóp syrgjenda og ástvina.

  • Hjálp48 þjónusta Sorgarmiðstöðvar með þjónustusvæði á Akureyri og nágrenni

    • 27.09.2025
    Þjálfun fyrir Hjálp48 teymi Sorgarmiðstöðvar á Akureyri fór fram í Glerárkirkju nýverið. Þeir sem stóðu að baki þjálfuninni voru Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, verkefnastjóri Lífsbrúar – miðstöð sjálfsvígsforvarna, Álfheiður Svana Kristjánsdóttir, Neyðarvarnarfulltrúi Rauða Krossinum, Anna Guðný Hermannsdóttir verkefnastjóri Hjálp48 og Andrea Walraven-Thissen sérfræðingur í stuðningi í kjölfar sjálfsvígs. Hjálp48 teymið er skipað sex manns auk þriggja varamanna, sem öll hafa víðtæka reynslu, bakgrunn og þekkingu til þess að veita þjónustuna og styðja við syrgjendur.

  • „Ómetanlegt að sjá gleðina og þakklætið sem gestirnir sýna“

    • 27.09.2025
    Húsavíkurfestival Norðurþings 2025

  • Skál! ný plata Hvanndalsbræðra komin út

    • 26.09.2025
    Ný hljómplata Hvanndalsbræðra sem ber nafið Skál! lenti á helstu streymisveitum i dag 26 september.

  • Vel heppnuð sumaropnun í Hlíðarfjalli

    • 26.09.2025
    Áttunda árið með sumaropnun í Hlíðarfjalli hefur gengið afar vel. Gestir hafa getað nýtt sér Fjarkann, neðri stólalyftuna, til að komast upp fjallið og njóta þess að hjóla eða ganga um svæðið. 

  • Nýtt hring­torg við Akur­eyri - Áskorun að sinna framkvæmdum í nánd við mikla umferð

    • 26.09.2025
    Það hefur ekki farið framhjá nokkrum manni sem leið á um svæðið á mótum Hringvegar og Lónsvegar við bæjarmörk Akureyrarbæjar og Hörgársveitar. framkvæmdir að þar eru í gangi miklar framkvæmdir við gerð  hringtorgs. Á heimasíðu Vegagerðarinnar er að finna eftirfrandi frásögn:

  • Stjórnin með tónleika í Hofi um aðra helgi

    • 26.09.2025
    „Það verður heilmikið stuð á tónleikunum. Sigga hefur lofað því að láta gamminn geysa og hún gengur ekki á bak orða sinna,“ segir Grétar Örvarsson en hljómsveitin Stjórnin verður á ferðinni í Hofi á Akureyri um aðra helgi, laugardagskvöldið 4. október kl. 21. „Við byrjum ekki fyrr en klukkan níu til að gefa fólki kost á að gera meira úr kvöldinu með því að fara út að borða kjósi það að hafa þann háttinn á.“
Sjá meira