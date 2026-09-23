Athyglin í auknum mæli beinst að einhverfu fullorðinna

23. september, 2026 - 13:32 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
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  • Athyglin í auknum mæli beinst að einhverfu fullorðinna

    • 23.09.2026

  • Athyglin í auknum mæli beinst að einhverfu fullorðinna

    • 23.09.2026
    „Á undanförnum árum hefur athygli beinst að einhverfu í auknum mæli. Um leið hefur orðið æ ljósara að þegar einhverf börn verða fullorðin tekur ekkert kerfi við sem mætir þörfum þeirra. Fullorðið einhverft fólk getur þurft að leita til heilbrigðisþjónustu, geðheilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og starfsendurhæfingar, en þekking á einhverfu og aðlögun þjónustunnar er misjöfn,“ segir Valdís Eyja Pálsdóttir formaður Geðverndarfélags Akureyrar um ástæður þess að félagið blæs til málþings um einhverfu fullorðinna.

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  • Dansverk fyrir flugelda og fólk í Sjóböðunum, þar sem list verður að veruleika

    • 21.09.2026
    Listakonan Sigga Soffía, stofnandi Eldblóma, frumsýnir nýtt verk á HönnunarÞingi næstkomandi laugardag. Eldblóm Explotion Event, dansverk fyrir flugelda og fólk yfir Sjóböðunum GeoSea.
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