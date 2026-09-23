Athyglin í auknum mæli beinst að einhverfu fullorðinna

„Á undanförnum árum hefur athygli beinst að einhverfu í auknum mæli. Um leið hefur orðið æ ljósara að þegar einhverf börn verða fullorðin tekur ekkert kerfi við sem mætir þörfum þeirra. Fullorðið einhverft fólk getur þurft að leita til heilbrigðisþjónustu, geðheilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og starfsendurhæfingar, en þekking á einhverfu og aðlögun þjónustunnar er misjöfn,“ segir Valdís Eyja Pálsdóttir formaður Geðverndarfélags Akureyrar um ástæður þess að félagið blæs til málþings um einhverfu fullorðinna.
Lilja Gísladóttir hefur verið ráðin svæðisstjóri Eimskips á Norðurlandi og mun stýra starfsstöð félagsins á Akureyri. Hún tekur við starfinu af Sveini Viðfjörð Aðalgeirssyni, sem tekur við nýju hlutverki innan félagsins með það að markmiði að efla enn frekar sölu og viðskiptatengsl á svæðinu.
Frjósemi á Íslandi hefur minnkað umtalsvert á síðustu áratugum. Árið 1960 var frjósemin 4,2 börn á konu, ártug síðar var talan 3,1 barn, 1980 var talan 2,4 börn á konu, árið 2021 var talan 1,90 barn á konu og 2024 og 2025 var talan 1,56 barn á konu, lægsta frjósemistala á Íslandi í sögunni.
HönnunarÞing á Húsavík hefur á fáum árum þróast úr nýjum og spennandi viðburði í fastan punkt í nýsköpunar- og sköpunarumhverfi Norðurlands. Anna Lind Björnsdóttir verkefnastjóri hjá SSNE segir styrk þingsins meðal annars felast í því að leiða saman fólk úr ólíkum áttum og skapa vettvang þar sem hugmyndir, tengsl og samstarf geta orðið til.
Mikill samdráttur hefur orðið í komum skemmtiferðaskipa til hafna Norðurþings á þessu ári eftir metár í fyrra. Árið 2025 komu 60 skip til hafnanna með um 20.100 farþega en í ár stefnir í að skipakomurnar verði færri en 30 og farþegar um 8.600. Bergur Elías Ágústsson, rekstrarstjóri hafna hjá Norðurþingi, segir breytta gjaldtöku hafa haft umtalsverð áhrif og leitt til töluverðs fjölda afbókana.