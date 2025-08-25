Ásta Fönn Flosadóttir ráðin aðstoðarskólameistari við VMA

25. ágúst, 2025 - 09:53 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ásta Fönn Flosadóttir aðstoðarskólameistari við VMA Mynd vma.is
Ásta Fönn Flosadóttir aðstoðarskólameistari við VMA Mynd vma.is

Ásta Fönn Flosadóttir hefur verið ráðin í stöðu aðstoðarskólameistara VMA og mun hún hefja störf með haustinu. Ásta var einn fimm umsækjenda um stöðuna, ein umsókn uppfyllti ekki skilyrði um hæfni.

Ásta Fönn er með MPA gráðu í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Ísland, B.Sc. í búvísindum frá Bændaskólanum á Hvanneyri og kennsluréttindi í grunn- og framhaldsskóla frá Háskólanum á Akureyri.

Hún hefur víðtæka reynslu úr skólasamfélaginu, m.a. sem kennari (1999-2008) og námsbrautarstjóri náttúrufræðibrautar við Menntaskólann á Akureyri (2003-2008) og í þrettán ár var hún skólastjóri við Grenivíkurskóla.

Frá árinu 2023 hefur Ásta, auk bústarfa á Höfða 1 í Grýtubakkahreppi, verið sviðsstjóri fjölskyldusviðs Þingeyjarsveitar en undir það svið falla m.a. skólamál sveitarfélagsins.

Á síðasta skólaári var Benedikt Barðason í leyfi frá starfi aðstoðarskólameistara VMA og gegndi þá stöðu skólameistara Framhaldsskólans á Laugum. Helga Jónasdóttir kennari við VMA gegndi stöðu aðstoðarskólameistara á síðsta skólaári. Benedikt Barðason var síðan skipaður í embætti skólameistara VMA frá 1. ágúst sl. Þá losnaði staða aðstoðarskólameistara skólans og var hún auglýst laus til umsóknar.

Frá þessu er sagt á heimasíðu skólans

Til baka

Nýjast

  • Ásta Fönn Flosadóttir ráðin aðstoðarskólameistari við VMA

    • 25.08.2025
    Ásta Fönn Flosadóttir hefur verið ráðin í stöðu aðstoðarskólameistara VMA og mun hún hefja störf með haustinu. Ásta var einn fimm umsækjenda um stöðuna, ein umsókn uppfyllti ekki skilyrði um hæfni.

  • Nùvitund

    • 24.08.2025
    Nokkuð hefur verið fjallað um núvitund og það að allir þurfi að ná tökum á þessar aðferð til að slaka á og núllstilla sig. Stress er fylgifiskur nútíma lífs og stundum verður það svo mikið að fólk hreinlega veikist. Án þess að vera sérstakur sérfræðingur í núvitund hefur mér skilist að galdurinn sé að vera hér og nú, í augnablikinu.

  • Aldrei fleiri stúdentar við Háskólann á Akureyri

    • 24.08.2025
    „Nýnemadagar eru einn af mínum uppáhalds dögum hér í HA. Það er alltaf svo mikil tilhlökkun í loftinu, bæði hjá okkur sem erum fyrir og hjá þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref í þessu geggjaða samfélagi. Ég man sjálf vel hversu spennandi það var að byrja hér og hvað það skipti mig miklu að finna strax fyrir hlýjunni og samheldninni sem einkennir HA,“ segir Dagbjört Elva Kristjánsdóttir, forseti Stúdentafélags Háskólans á Akureyri um næstu viku.

  • Ég segi já!

    • 23.08.2025
    Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins er kveðið á um að halda skuli þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu eigi síðar en árið 2027. Heimsókn Ursulu von der Leyen til Íslands hefur endurvakið umræðuna um Evrópumál sem hefur tekið talsvert pláss á hinum ýmsu miðlum. Undirrituðum sýnist sem svo að kosningabaráttan fyrir væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu sé farin á fullt, ekki síst fyrir tilstuðlan minnihlutans á þingi sem hefur þó hingað til verið alfarið andvígur því að þjóðin fái að segja sitt í þessu mikilvæga máli.

  • Vilja byggja fimm hæða íbúðarhús á Gránufélagsgötu 45

    • 23.08.2025
    Óskað hefur verið eftir því að gerð verði breyting á deiliskipulagi við Gránufélagsgötu 45 á Akureyri. Í breytingunni felst að heimilt verði að byggja á lóðinni allt að fimm hæða íbúðarhús fyrir um 25 íbúðir á bilinu 45-70 fm.

  • Eyjafjarðarsveit - Leikskólinn Krummakot opnar í nýju húsnæði

    • 23.08.2025
    ,,Upp er runninn sérlega ánægjulegur dagur sem margir hafa beðið eftir í langan tíma,“ skrifar Finnur Ingvi Kristinsson sveitarstjóri á vef sveitarfélagsins af því tilefni.„Þetta er stór stund fyrir okkar sveitarfélag.“

  • Ævintýri gerast þegar dreymt er stórt

    • 23.08.2025
    Skrapp bara sí svona á Norðurpólinn með afkomendum landkönnuða til að gera heimildamynd

  • Hofsbót 1 og 3 SS-Byggi úthlutað lóðinni

    • 22.08.2025
    SS-Byggir sem átti hærra tilboðið af tveimur sem bárust í lóðina við Hofsbót 1 og 3 í miðbæ Akureyrar hefur staðfest að fyrirtækið mun halda lóðinni og hefur það skilað inn tilskyldum gögnum. Þeir sem buðu voru annars vegar SS Byggir sem bauð 251 milljón króna og Sigtún Þróunarfélag bauð 235 milljónir.

  • Listasafnið á Akureyri: Almenn leiðsögn og fjölskylduleiðsögn um helgina

    • 22.08.2025
    Laugardaginn 23. ágúst kl. 15 verður boðið upp á almenna leiðsögn um sýningu Margrétar Jónsdóttur, Kimarek-Keramik, og samsýningu norðlenskra listamanna, Mitt rými. Jafnframt verður fjölskylduleiðsögn í boði um sýningarnar daginn eftir, sunnudaginn 24. ágúst, kl. 11. Aðgangur að fjölskylduleiðsögninni er ókeypis í boði Norðurorku og að henni lokinni er gestum boðið að búa til sitt eigið listaverk, innblásið af verkum sýninganna. En aðgangur að almennu leiðsögninni er innifalinn í aðgöngumiða á safnið.
Sjá meira