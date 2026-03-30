Ályktanir samþykktar á aðalfundi Kjalar

Aðalfundur Kjalar Stéttarfélags starfsfólks í almenningsþjónustu frá fram í s.l viku, á fundinum voru samþykktar tvær ályktanir þar sem gagnrýnd eru áform stjórnvalda um afnám áminningarskyldu annars vegar og ályktun vegna komand sveitarstjórnar-kosninga hins vegar.
Sjá má ályktanir aðalfundarins hér fyrir neðan.
Ályktun um afnám réttinda
Aðalfundur Kjalar stéttarfélags krefst þess að fjármálaráðherra, Daði Már Kristófersson, dragi til baka frumvarp um afnám áminningarskyldu ríkisstarfsmanna og hugi frekar að því að draga úr álagi og óviðunandi starfsaðstæðum og tryggi frekar starfsfólki gott starfsumhverfi.
Það að afnema áminningarskyldu væri sú allra stærsta réttindaskerðing á íslenskum vinnumarkaði í áratugi. Það er einkennilegt að ríkið sjái ekki sóma sinn í að tryggja að uppsagnir séu málefnalegar og að starfsfólk fái tækifæri til að bæta ráð sitt.
Í þeim löndum sem við kjósum að bera okkur saman við er sambærileg áminningarskylda viðtekin á bæði almennum og opinberum vinnumarkaði. Ríkið ræðst með þessu að réttindum starfsfólks sem heldur uppi opinberri þjónustu við krefjandi og víða erfiðar aðstæður.
Aðalfundinn mótmælir harðlega aðför að launafólki.
Réttindi á að bæta – ekki skerða!
Ályktun um sveitarstjórnarkosningu
Aðalfundur Kjalar leggur áherslu á mikilvægi vandaðra og ábyrgra vinnubragða í aðdraganda og kjölfar sveitarstjórnarkosninga.
Skorað er á alla frambjóðendur til sveitarstjórna að kynna sér ítarlega hlutverk, skyldur og ábyrgð kjörinna fulltrúa, með sérstakri áherslu á almannaþjónustu og skyldur þeirra gagnvart íbúum.
Jafnframt er lögð áhersla á að ákvarðanataka innan sveitarfélaga sé ávallt fagleg, gagnsæ og málefnaleg, og byggi á bestu fáanlegu upplýsingum og heildarhagsmunum samfélagsins.
Brýnt er að efla símenntun starfsfólks sveitarfélaga til að tryggja fagmennsku, gæði þjónustu og getu til að takast á við síbreytilegar áskoranir.
Einnig er mikilvægt að styrkja stjórnendur innan sveitarfélaga með markvissri fræðslu, stuðningi og því að tryggja hóflegt vinnuálag, þannig að þeir geti sinnt hlutverki sínu af ábyrgð og fagmennsku.