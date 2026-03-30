Ályktanir samþykktar á aðalfundi Kjalar

30. mars, 2026 - 10:29 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hulda Guððmundsdóttir nýr formaður Kjalar
Aðalfundur Kjalar Stéttarfélags starfsfólks í almenningsþjónustu frá fram í s.l viku, á fundinum voru samþykktar tvær ályktanir þar sem gagnrýnd eru áform stjórnvalda um afnám áminningarskyldu annars vegar og ályktun vegna komand sveitarstjórnar-kosninga hins vegar.

Sjá má ályktanir aðalfundarins hér fyrir neðan.

Ályktun um afnám réttinda

Aðalfundur Kjalar stéttarfélags krefst þess að fjármálaráðherra, Daði Már Kristófersson, dragi til baka frumvarp um afnám áminningarskyldu ríkisstarfsmanna og hugi frekar að því að draga úr álagi og óviðunandi starfsaðstæðum og tryggi frekar starfsfólki gott starfsumhverfi.

Það að afnema áminningarskyldu væri sú allra stærsta réttindaskerðing á íslenskum vinnumarkaði í áratugi. Það er einkennilegt að ríkið sjái ekki sóma sinn í að tryggja að uppsagnir séu málefnalegar og að starfsfólk fái tækifæri til að bæta ráð sitt.

Í þeim löndum sem við kjósum að bera okkur saman við er sambærileg áminningarskylda viðtekin á bæði almennum og opinberum vinnumarkaði. Ríkið ræðst með þessu að réttindum starfsfólks sem heldur uppi opinberri þjónustu við krefjandi og víða erfiðar aðstæður.

Aðalfundinn mótmælir harðlega aðför að launafólki.

Réttindi á að bæta – ekki skerða!

Ályktun um sveitarstjórnarkosningu

Aðalfundur Kjalar leggur áherslu á mikilvægi vandaðra og ábyrgra vinnubragða í aðdraganda og kjölfar sveitarstjórnarkosninga.

Skorað er á alla frambjóðendur til sveitarstjórna að kynna sér ítarlega hlutverk, skyldur og ábyrgð kjörinna fulltrúa, með sérstakri áherslu á almannaþjónustu og skyldur þeirra gagnvart íbúum.

Jafnframt er lögð áhersla á að ákvarðanataka innan sveitarfélaga sé ávallt fagleg, gagnsæ og málefnaleg, og byggi á bestu fáanlegu upplýsingum og heildarhagsmunum samfélagsins.

Brýnt er að efla símenntun starfsfólks sveitarfélaga til að tryggja fagmennsku, gæði þjónustu og getu til að takast á við síbreytilegar áskoranir.

Einnig er mikilvægt að styrkja stjórnendur innan sveitarfélaga með markvissri fræðslu, stuðningi og því að tryggja hóflegt vinnuálag, þannig að þeir geti sinnt hlutverki sínu af ábyrgð og fagmennsku.

  Hingað til náms - hingað til framtíðar

    • 30.03.2026
    Akureyri er öflugur háskólabær. Til að tryggja að svo verði áfram þarf að tryggja það að hér sé raunhæft að búa meðan á námi stendur. Þar skipta stúdentagarðar sköpum. Þeir eru ekki aðeins þak yfir höfuðið heldur lykilforsenda staðnáms, auk þess að efla háskólasamfélagið og skapa meira líf í bænum okkar.

  • Ályktanir samþykktar á aðalfundi Kjalar

    • 30.03.2026
    Aðalfundur Kjalar Stéttarfélags starfsfólks í almenningsþjónustu frá fram í s.l viku, á fundinum voru samþykktar tvær ályktanir þar sem gagnrýnd eru áform stjórnvalda um afnám áminningarskyldu annars vegar og ályktun vegna komand sveitarstjórnar-kosninga hins vegar. Sjá má ályktanir aðalfundarins hér fyrir neðan.

  • „Konur gerðu garðinn“ - Látum Kvenfélagsgarðinn blómstra á ný

    • 30.03.2026
    Kvenfélagsgarðurinn á Akureyri á 90 ára afmæli í ár, en þrátt fyrir það er framtíð hans enn í óvissu. Garðurinn er staðsettur á milli Áshlíðar og Skarðshlíðar. Framkvæmd hans var hrint af stað af Kvenfélaginu Baldursbrá árið 1936 og var notaður fyrir garðyrkju og sem samkomustaður.

  • Vísindafólki okkar - Er munur á að leita að lífi með smásjá eða hundi?

    • 29.03.2026
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum. Andrés Tryggvi Jakobsson, verkefnastjóri á Rannsóknarstofum Auðlindadeildar, er vísindamanneskja marsmánaðar.

  • Norðurhjálp og Matargjafir létta undir með fólki sem nær endum ekki saman

    • 29.03.2026
    „Það er víða mjög erfitt og því miður er langt í frá hægt að segja að bjart sé framundan, þvert á móti er fátt sem gefur tilefni til bjartsýni,“ segir Sigrún Steinarsdóttir hjá Matargjöfum á Akureyri og nágrenni. Sæunn Ísfeld Guðmundsdóttir hjá Norðu...

  • Magnað að finna kraftinn og bjartsýni á framtíðina

    • 29.03.2026
    „Það kjörtímabil sem er að renna sitt skeið má kalla tíma uppbyggingar í hreppnum. Hvort heldur er í atvinnulífi eða við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það er afar ánægjuleg þróun og magnað að finna kraft og bjartsýni á framtíðina eflast,“ skrifar Þröstur Friðfinnsson sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi á vefsíðu hreppsins.

  • Komast málefni eldri borgara ekki á dagskrá?

    • 28.03.2026
    Vilborg Gunnarsdóttir birti grein í Vikublaðinu á dögunum undir nafninu Bergmálshellir frambjóðenda þar sem hún spyr hvernig standi á því að málefni eldra fólks komist ekki á dagskrá ungu frambjóðendanna? Við getum sannarlega tekið undir hvatningu Vilborgar, enda full ástæða til að ræða málefni eldra fólks af meiri krafti, sama á hvaða aldri við erum.

  • Norðlenskum ungmennum gefst kostur á að taka þátt í kvikmynda sumarbúðum í Svíþjóð

    • 28.03.2026
    Ungmennum á Norðurlandi eystra býðst nú í sumar einstakt tækifæri til að taka þátt í alþjóðlegum sumarbúðum í kvikmyndagerð, en búðirnar verða haldnar í Hälsingland í Svíþjóð í ágúst næstkomandi. Verkefnið er unnið í samstarfi við Menningarfélag Akureyrar en Jenný Lára Arnórsdóttir, skólastjóri Leiklistaskóla Leikfélags Akureyrar, leiðir verkefnið fyrir hönd menningarfélagsins.

  • D-listi sjálfstæðismanna og óháðra í Hörgársveit samþykkir fullskipaðan lista fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026

    • 28.03.2026
    D-listi sjálfstæðismanna og óháðra í Hörgársveit hefur samþykkt fullskipaðan lista fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar 2026. Listinn var samþykktur á fjölmennum, opnum fundi.
