Aldrei fleiri stúdentar við Háskólann á Akureyri

24. ágúst, 2025 - 15:48 Háskólinn á Akureyri
Hlýja og samkennd einkennir háskólann Myndir aðsendar
Hlýja og samkennd einkennir háskólann Myndir aðsendar

„Nýnemadagar eru einn af mínum uppáhalds dögum hér í HA. Það er alltaf svo mikil tilhlökkun í loftinu, bæði hjá okkur sem erum fyrir og hjá þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref í þessu geggjaða samfélagi. Ég man sjálf vel hversu spennandi það var að byrja hér og hvað það skipti mig miklu að finna strax fyrir hlýjunni og samheldninni sem einkennir HA,“ segir Dagbjört Elva Kristjánsdóttir, forseti Stúdentafélags Háskólans á Akureyri um næstu viku.

Í næstu viku eru nefnilega Nýnemadagar þar sem tekið er á móti nýstúdentum í grunnnámi. Nýstúdentar fá þá fræðslu um háskólasamfélagið, aðstöðuna, félagslífið og fyrirkomulag náms. Mikilvægt er að nýta sér dagskrá Nýnemadaga til að kynnast námsumhverfinu og til að hitta samstúdenta því það er gott að mynda tengsl strax á fyrsta degi.

Dagbjört bætir við: „Þessi vika er frábært tækifæri til að kynnast nýju fólki, skapa minningar og finna fyrir kraftinum sem fylgir því að vera hluti af HA. Ég hlakka mikið til að taka á móti ykkur og fagna með ykkur byrjuninni á ykkar eigin ævintýri hér í HA.“ Ítarleg dagskrá fyrir nýstúdenta í grunnnámi er aðgengileg á heimasíðu háskólans, unak.is.

Stærsti nýstúdentahópurinn hingað til

Í framhaldsnámi í stjórnun við Viðskiptadeild eru um 115 stúdentar að hefja nám, það er aukning um rúm 35% frá síðasta ári. Þá er Kennaradeild ein af þeim deildum sem eru að taka á móti sínum stærsta hópi frá upphafi. Þetta eru svipmyndir af þeirri aukningu í fjölda stúdenta sem háskólinn tekur á móti þetta skólaárið.

Aukningin gerir það að verkum að núna í næstu viku tökum við hjá háskólanum á móti stærsta nýstúdentahópi hingað til eða um 1500 nýstúdentum. Það er aukning um 13% frá fyrra ári. Óhætt er að segja að starfsfólk vinnur núna hörðum höndum við að undirbúa móttöku hópsins. Að mörgu er að hyggja til að tryggja góða upplifun stúdenta, bæði við undirbúning námskeiða sem og að öll aðstaða sé til fyrirmyndar.

Einnig er tekið vel á móti nýstúdentum í framhaldsnámi og er móttaka þeirra skipulögð af fræðasviðum og deildum háskólans. Fyrsti hópur stúdenta í framhaldsnámi mætir í hús vikuna eftir Nýnemadaga.

Til baka

Nýjast

  • Nùvitund

    • 24.08.2025
    Nokkuð hefur verið fjallað um núvitund og það að allir þurfi að ná tökum á þessar aðferð til að slaka á og núllstilla sig. Stress er fylgifiskur nútíma lífs og stundum verður það svo mikið að fólk hreinlega veikist. Án þess að vera sérstakur sérfræðingur í núvitund hefur mér skilist að galdurinn sé að vera hér og nú, í augnablikinu.

  • Aldrei fleiri stúdentar við Háskólann á Akureyri

    • 24.08.2025
    „Nýnemadagar eru einn af mínum uppáhalds dögum hér í HA. Það er alltaf svo mikil tilhlökkun í loftinu, bæði hjá okkur sem erum fyrir og hjá þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref í þessu geggjaða samfélagi. Ég man sjálf vel hversu spennandi það var að byrja hér og hvað það skipti mig miklu að finna strax fyrir hlýjunni og samheldninni sem einkennir HA,“ segir Dagbjört Elva Kristjánsdóttir, forseti Stúdentafélags Háskólans á Akureyri um næstu viku.

  • Ég segi já!

    • 23.08.2025
    Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins er kveðið á um að halda skuli þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu eigi síðar en árið 2027. Heimsókn Ursulu von der Leyen til Íslands hefur endurvakið umræðuna um Evrópumál sem hefur tekið talsvert pláss á hinum ýmsu miðlum. Undirrituðum sýnist sem svo að kosningabaráttan fyrir væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu sé farin á fullt, ekki síst fyrir tilstuðlan minnihlutans á þingi sem hefur þó hingað til verið alfarið andvígur því að þjóðin fái að segja sitt í þessu mikilvæga máli.

  • Vilja byggja fimm hæða íbúðarhús á Gránufélagsgötu 45

    • 23.08.2025
    Óskað hefur verið eftir því að gerð verði breyting á deiliskipulagi við Gránufélagsgötu 45 á Akureyri. Í breytingunni felst að heimilt verði að byggja á lóðinni allt að fimm hæða íbúðarhús fyrir um 25 íbúðir á bilinu 45-70 fm.

  • Eyjafjarðarsveit - Leikskólinn Krummakot opnar í nýju húsnæði

    • 23.08.2025
    ,,Upp er runninn sérlega ánægjulegur dagur sem margir hafa beðið eftir í langan tíma,“ skrifar Finnur Ingvi Kristinsson sveitarstjóri á vef sveitarfélagsins af því tilefni.„Þetta er stór stund fyrir okkar sveitarfélag.“

  • Ævintýri gerast þegar dreymt er stórt

    • 23.08.2025
    Skrapp bara sí svona á Norðurpólinn með afkomendum landkönnuða til að gera heimildamynd

  • Hofsbót 1 og 3 SS-Byggi úthlutað lóðinni

    • 22.08.2025
    SS-Byggir sem átti hærra tilboðið af tveimur sem bárust í lóðina við Hofsbót 1 og 3 í miðbæ Akureyrar hefur staðfest að fyrirtækið mun halda lóðinni og hefur það skilað inn tilskyldum gögnum. Þeir sem buðu voru annars vegar SS Byggir sem bauð 251 milljón króna og Sigtún Þróunarfélag bauð 235 milljónir.

  • Listasafnið á Akureyri: Almenn leiðsögn og fjölskylduleiðsögn um helgina

    • 22.08.2025
    Laugardaginn 23. ágúst kl. 15 verður boðið upp á almenna leiðsögn um sýningu Margrétar Jónsdóttur, Kimarek-Keramik, og samsýningu norðlenskra listamanna, Mitt rými. Jafnframt verður fjölskylduleiðsögn í boði um sýningarnar daginn eftir, sunnudaginn 24. ágúst, kl. 11. Aðgangur að fjölskylduleiðsögninni er ókeypis í boði Norðurorku og að henni lokinni er gestum boðið að búa til sitt eigið listaverk, innblásið af verkum sýninganna. En aðgangur að almennu leiðsögninni er innifalinn í aðgöngumiða á safnið.

  • Beint frá býli dagurinn verður á Völlum

    • 22.08.2025
    Beint frá býli dagurinn verður haldinn næstkomandi sunnudag, 24. ágúst. Þetta er í þriðja sinn sem efnt er til dagsins, en viðburðurinn hefur á skömmum tíma fest sig í sessi sem fjölskylduvænn hátíðisdagur í íslenskri sveit. Markmiðið er að vekja athygli á hugmyndafræði beint frá býli, efla tengsl milli framleiðenda og neytenda og hvetja fleiri til að hasla sér völl á sviði smáframleiðslu matvæla.
Sjá meira