Aldrei fleiri kandídatar verið brautskráðir frá Háskólanum á Akureyri

Í dag brautskrást fyrstu 9 stúdentarnir úr ráðgjöf í málefnum fólks með heilabilun frá Hjúkrunarfræðideild. Námið er 60 ECTS viðbótarnám á meistarastigi kennt í samstarfi við Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands og veita skólarnir prófið sameiginlega. Megininntak námsins er sérhæfing á sviði heilabilunar með áherslu á persónumiðaða, heildræna og samþætta ráðgjöf og þjónustu við fólk með heilabilun og aðstandendur þeirrar auk ráðgjafar og fræðslu til faghópa, almennings og stofnana.
Áætlað að fjöldi fólks með heilabilun þrefaldist næstu 30 ár
Þróun sérþekkingar á sviðinu er brýn þar sem fólki með heilabilun fjölgar ört á heimsvísu en áætlað er að fjöldi þeirra muni þrefaldast á næstu 30 árum. Heilabilunarsjúkdómar hafa í för með sér vitræna skerðingu sem hefur fjölþætt áhrif á einstaklinginn, en þeim fylgja skert lífsgæði, færniskerðing og álag á aðstandendur og velferðarþjónustuna í heild. Náminu var komið á fót í samræmi við stefnumótunarvinnu og lið í aðgerðaáætlun stjórnvalda í þjónustu við fólk með heilabilun frá 2020. Ári síðar fól Heilbrigðisráðuneytið HA að stýra undirbúningsvinnu fyrir námið sem og var námskráin þróuð í samstarfi við vinnuhóp sérfræðinga.
Árið 2023 leiddi starfsfólk HA vinnu við að sækja um styrk úr Samstarfssjóði Háskóla ásamt Háskóla Íslands fyrir það verkefni að undirbúa og kenna námið. Verkefnið hlaut tæplega 70 milljóna styrk úr sjóðnum og haustið 2024 hófu fyrstu 20 stúdentarnir nám og ári síðar 12 stúdentar. Námið er þverfaglegt og kennt í fjarnámi yfir 2 ár með tímasókn og hermikennslu í rauntíma auk vettvangsnáms. Stúdentar sem innritast þurfa að hafa lokið bakkalárprófi á sviði heilbrigðis – eða félagsvísinda. Samstarf Hjúkrunarfræðideildar HA og Félagsráðgjafadeildar Háskóla Íslands hefur reynst vel á árdögum námsins og styður við þverfaglegar áherslur þess. Til að tryggja framhald námsins og gæði hafa háskólarnir tveir undirritað samstarfssamning og boðið verður upp á námið næst haustið, 2027 og síðan á tveggja ára fresti.
Bein útsending frá stærstu Háskólahátíðinni til þessa
Í ár verða útskrifaðir tæplega 640 kandídatar og er þetta stærsta brautskráningin til þessa. Þetta er fjölgun um 7,8% frá því í fyrra.
Venju samkvæmt verður hægt að fylgjast með Háskólahátíð í beinni útsendingu í gegnum Facebook síðu háskólans.
· Hjúkrunarfræðideild og Iðjuþjálfunarfræðideild, 19. júní kl. 10.00
· Auðlindadeild og Viðskiptadeild, 19. júní kl. 14.00
· Kennaradeild og Lagadeild, 20. júní kl. 10.00
· Félagsvísindadeild og Sálfræðideild, 20. júní kl. 14.00
Gleðilega Háskólahátíð 2026!