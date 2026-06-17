Dvergaholt verði botnlangi, ekki gegnumakstursgata

Skipulagsráð hefur fallið frá því að breyta deiliskipulagi á svæðinu við Dvergaholt, en hún fólst í því að Dvergaholti yrði breytt úr botnlangagötu í gegnumakstursgötu. Þannig yrði opið fyrir umferð frá Krossanesbraut um Dvergaholt niður að Óseyri.
Umhverfis- og mannvirkjaráð hafði talið breytinguna geta haft jákvæð áhrif á aðgengi og umferðarflæði á svæðinu, auk þess sem tvær akstursleiðir inn og út úr hverfinu geta aukið öryggi íbúa og bætt aðgengi viðbragðsaðila, svo sem lögreglu, sjúkraflutninga og slökkviliðs. Jafnframt er talið að tengingin geti auðveldað aðgengi að starfsemi við Óseyri og svæðinu neðan Dvergaholts, þar á meðal að smábátahöfn og annarri starfsemi á svæðinu. Með betri tengingu er jafnframt líklegt að umferð dreifist betur og að álag á gatnamót Óseyrar og Krossanesbrautar verði minna.
Fram komu alls 11 athugasemdir þar sem því var andmælt að gegnumakstur yrði leyfður um götuna. Nefndu þeir öryggismál, aukin slysahætta fylgdi í kjölfar opnunar götunnar. Þá var bent á aukna hjóðmengun og svifryk, sem valdi ónæði fyrir íbúa og torveldi atvinnurekstur, m.a. útgerð smábáta og meðhöndlun á fiski.
Ýmsir kostir
Íbúi við Dvergaholt sem sendi tillögu um breytinguna inn til skipulagsráðs byggði rök sín á því að gatan hefði tímabundið verið opin vegna framkvæmda og sá hann ýmsa kosti við að leyfa gegnumakstur, m.a. væri aðgangur fyrir lögreglu og sjúkrabíla greiðari og íbúar hefðu um tvær leiðir að velja að heiman og heim. Þá nýttist hringtenging vel fyrir þá 130 smábátaeigendur og rekstraraðila sem starfa við höfnina. Snjómokstur yrði einnig skilvirkari með gegnum streymi.
Skipulagsráð segir í bókun að útfæra þurfi göngustíg um svæðið með þeim hætt að hægt verði að aka stíginn ef á þurfi að halda, t.d. ef Dvergaholti yrði lokað við Krossanesbraut.