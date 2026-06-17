Gleðilega þjóðhátíð

Föðurafi minn, Þorsteinn Gíslason skáld og ritstjóri, fæddist við Eyjafjörð og eyddi þar fyrstu fimm árum ævi sinnar. Móðurafi minn, Vilmundur Jónsson landlæknir, var um skeið héraðslæknir í Þistilfjarðarhéraði. Þannig stendur á því að tilfinningatengsl mín við Norðurland eru ekki bundin við Skagafjörð einan þar sem ég var í sveit öll sumur æsku minnar hjá frændfólki mínu nyrðra, heldur teygja þau sig austur eftir öllu Norðurlandi og þaðan suður um Austurland til Hornarfjarðar. Báðir voru afar mínir skynsamir menn, hvor á sinn hátt. Ég þykist vita að Þorsteinn væri nú hlynntur inngöngu Íslands í ESB, en Vilmundur andvígur. Skynsamt fólk getur greint á um stjórnmál og einnig efnahagsmál, innan marka. Fátt er eðlilegra. Lýðræði hentar vel til að leysa úr slíkum ágreiningi þegar þess er þörf þannig að flestir geti við úrslitin unað.
Hollvinir Sjúkrahússins á Akureyri hafa gefið gjörgæslu- og lyflækningadeild sjúkrahússins tíu nýjar BiPAP-öndunarvélar sem munu efla verulega getu SAk til að veita sjúklingum með öndunarfærabilun nauðsynlegan öndunarstuðning.
Listasysturnar Áslaug og Brynja Harðardætur Tveiten bjóða gestum og gangandi á gluggasýningu á vinnustofu þeirrar síðarnefndu þar sem m.a. má sjá embættismyndir af forsetum Íslands. Sýningin stendur til 22. júní og er aðgengileg allan sólarhringinn þar sem hennar er notið utan frá séð. Systurnar hvetja alla sem eiga leið hjá að staldra við, gleðjast og rifja upp skemmtilegar minningar.
Landssamband eldri borgara vill vekja athygli á því að í dag, 15. júní, er alþjóðadagur vitundaravakningar um ofbeldi gegn öldruðum (World Elder Abuse Awareness Day). Það að Sameinuðu þjóðirnar hafi tileinkað þetta alþjóðlega vandamál, þessum degi, er umhugsunarvert. Það sýnir hversu útbreitt vandamálið er og hversu brýnt er að bregðast við.