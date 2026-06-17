161 stúdent brautskráður frá Menntaskólanum á Akureyri í dag

,,Þjóðhátíðardagurinn 17. júní er okkur í MA mjög kær, ekki síst vegna þess að þá er brautskráning skólans. Athöfnin hófst kl. 10 í Íþróttahöllinni á Akureyri og alls var 161 stúdent brautskráður. Skólameistari Karl Frímannsson hélt ræðu, alls fluttu 6 fulltrúar afmælisárganga ávarp og Viltė Petkutė fráfarandi forseti skólafélagsins Hugins hélt ávarp fyrir hönd nýstúdenta."
Frá þessu segir á heimasíðu Menntaskólans á Akureyri.
,,Fulltrúar 60 ára stúdenta, Sesselja Þórðardóttir og Sigrún Jóhannesdóttir
Fulltrúi 50 ára stúdenta, Björn Ingimarsson
Fulltrúi 40 ára stúdenta, Þorsteinn Helgi Guðbjörnsson
Fulltrúi 25 ára stúdenta, Kristinn Berg Gunnarsson
Fulltrúi 10 ára stúdenta, Kamilla Dóra Jónsdóttir
Hjördís Inga Garðarsdóttir og Ronja Sif Björk nýstúdentar og Íris Ísafold Sigurbjartsdóttir konsertmeistari skólans sáu um tónlistina í athöfninni. Í lokin var skólasöngurinn sunginn við undirleik Írisar Ísafoldar.
Örn Þór Emilsson frönsku- og spænskukennari lætur af störfum eftir 35 ára starf við skólann. Hann var sérstaklega kvaddur við athöfnina og fékk hann gullugluna, heiðursmerki skólans. Skólameistari sagði m.a.: ,,Örn er fjölfróður maður og fylgist vel með allri þjóðmálaumræðu innanlands sem utan og hefur kennslan hans einkennst af víðsýni ekki síður en kröfunni um árangur."
Skólameistari sagði frá höfðinglegri listaverkagjöf til skólans. Knútur Bruun og Anna Sigríður Jóhannsdóttir ánafna skólanum megnið af þeim listaverkum sem í þeirra eigu eru eða yfir 140 verk. Knútur varð stúdent frá MA árið 1956 og á því um þessar mundir 70 ára stúdentsafmæli. Hann hélt einmitt ávarp á jubilantahátíðinni að kvöldi 16. júní fyrir hönd 70 ára stúdenta. Skólameistari kallaði þau hjón upp á svið og sagðist af veikum mætti vilja þakka fyrir þessa höfðinglegu gjöf.
Dúx skólans er Elvar Björn Ólafsson með meðaleinkunnina 9,64. Það er óhætt að segja að Elvar Björn hefur mörg járn í eldinum en nær engu að síður þessum góða námsárangri. Hann var í stjórn skólafélagsins í vetur, hefur undanfarin tvö ár leikið með LMA, náð góðum árangri í keppnum fyrir framhaldsskólanema í eðlisfræði, forritun og stærðfræði, er góður íþróttamaður, var á framboðslista stjórnmálaflokks fyrir sveitastjórnarkosningarnar og svo mætti áfram telja.
Elvar Björn Ólafsson dúx skólans 2026
Semidúx var Anna Lóa Sverrisdóttir en hún var einnig í stjórn skólafélagsins í vetur og var virk í leikfélaginu og öðru félagsstarfi. Af þeim tíu nemendum sem hlutu ágætiseinkunn á stúdentsprófi voru fjögur í stjórn skólafélagsins svo það má með sanni segja að miklir námshestar hafi valist til stjórnar Hugins.
Hæstu einkunn í 1. bekk hlaut Tobías Þórarinn Matharel, Ragnheiður Alís Ragnarsdóttir í 2. bekk og Elvar Björn Ólafsson í 3. bekk.
Hvatningarverðlaun skólans hlaut Viltė Petkutė, sem var einmitt forseti skólafélagsins Hugins, en Hvatningarverðlaun MA hlýtur nemandi sem hefur jákvætt viðhorf til náms, skólans og nemenda og hefur jákvæð áhrif á samfélagið í kringum sig. Auk hennar fengu 17 aðrir nemendur tilnefningar til hvatningarverðlauna. Kennarar skólans senda inn umsagnir.
Fjölmargir nýstúdentar fengu verðlaun og viðurkenningar.
Deginum lýkur svo með hátíðarveislu í Íþróttahöllinni í kvöld en hana sækja nýstúdentar, fjölskyldur þeirra og starfsfólk skólans. Um kl. 23 fara nýstúdentar niður í bæ, marsera eftir göngugötunni og inn á Ráðhústorg þar sem þau syngja og dansa. Þau halda svo aftur upp í Höll og dansa inn í nóttina."