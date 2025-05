Akureyri - Fyrsta skólfustungan að nýjum leikskóla

Kristín Jóhannesdóttir sviðsstjóri fræðslu- og lýðheilsusviðs, Heimir Örn Árnason formaður fræðslu- og lýðheilsuráðs og Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri á Akureyri Mynd akureyri.is

Heimir Örn Árnason, formaður fræðslu- og lýðheilsuráðs, tók í dag fyrstu skóflustunguna að nýjum leikskóla sem rísa mun við Naustagötu í Hagahverfi á Akureyri. Leikskólinn hefur hlotið heitið Hagasteinn.

Byggingin verður í heild ríflega 1.800 m² og er gert ráð fyrir að framkvæmdum verði skipt upp í tvo áfanga og að fyrri áfanginn með 5 deildum verði tilbúinn í ágúst 2026. Fullbúinn verður skólinn með 8 leikskóladeildum fyrir nemendur á aldrinum eins til sex ára með allt að 47 stöðugildum en fjöldi starfsfólks er áætlaður 52-57.

Leitað er eftir góðri lausn á húsnæðismálum leikskólans með það í huga að nýting á lóðinni verði sem best út frá því starfi sem á sér stað í leikskólanum. Markmið bæjarins er einnig að útlit húss og lóðar taki mið af því umhverfi sem byggingin er í og þjóni starfsemi leikskóla sem best. Leikskólinn verði aðlaðandi bæði að utan og innan og aðkoma að honum verði auðveld. Á lóðinni er nokkur trjágróður sem lögð er sérstök áhersla á að nýta sem best fyrir leikskólalóðina. Lóðin er einnig í góðum tengslum við fallega náttúru og útivistarsvæði með trjárækt.

Áhersla verður lögð á hollustu og hreyfingu leikskólabarna í Hagasteini, umhverfismennt, flokkun og útivist. Þannig verður öryggi og heilnæmi í hávegum haft. Skólinn mun starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla, menntastefnu Akureyrarbæjar og Réttindaskóla UNICEF.

Áætlað er að skólastjóri Hagasteins verði ráðinn á vorönn 2026 og komi í beinu framhaldi að frekari mótun á áherslum skólans.

Það var vefur Akureyrarbæjar sem sagði frá .