Undirskriftalisti afhentur forsætisráðherra - fréttatilkynning Yfirlýsing varðandi núverandi ástand í Palestínu: skuldbindingar og áhyggjur

[1] On 1 January 2015, the Government of Palestine lodged a declaration under article 12(3) of the Rome Statute accepting the jurisdiction of the International Criminal Court over alleged crimes committed "in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, since June 13, 2014". On 2 January 2015, Palestine acceded to the Rome Statute by depositing its instrument of accession with the UN Secretary-General. The Rome Statute entered into force for Palestine on 1 April 2015. https://www.icccpi.int/palestine#:~:text=On%202%20January%202015%2C%20Palestine,Palestine%20on%201%20April%202015 .

[2] UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010) , 17 July 1998

[3] UN General Assembly, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide , 9 December 1948, 78 UNTS 277 (entered into force 12 January 1951), ratified by Israel on 9 March 1950, Article 2.

[4] UN General Assembly, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, 78 UNTS 277 (entered into force 12 January 1951), ratified by Israel on 9 March 1950, Article 2.

[5] UN General Assembly, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, 78 UNTS 277 (entered into force 12 January 1951), ratified by Israel on 9 March 1950, Article 2.

[6] UN General Assembly, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, 78 UNTS 277 (entered into force 12 January 1951), ratified by Israel on 9 March 1950, Article 2. ,

Þar sem óhófleg viðbrögð Ísraelsstjórnar nálgast sífellt nær því að vera þjóðernishreinsun og hópmorði er það skylda okkar sem háskólafólks að afhjúpa óréttlætið með því að leita alltaf sannleikans, halda okkur frá áróðursverkum og gera þau sem hvetja til hópmorðanna og stuðningsfólk þeirra, ábyrg fyrir gjörðum sínum. Með þessari yfirlýsingu stöndum við með þeim háskólastofnunum um allan heim sem styðja frelsisbaráttu Palestínumanna, fordæma þjóðarmorð og standa ekki hljóð hjá á meðan Ísraelsstjórn beitir þúsundir óbreyttra borgara ofbeldi fyrir allra augum.

Samkvæmt alþjóðalögum ber öllum ríkjum skylda til að koma í veg fyrir og vinna gegn hópmorðum.[1] Skyldan kemur til þegar ríki komast að því, eða hefðu að jafnaði átt að komast að því, að alvarleg hætta sé á að hópmorð verði framið. Skylda ríkja fer eftir styrk og getu þeirra, sem „fer m.a. eftir landfræðilegri fjarlægð viðkomandi ríkis frá vettvangi atburðanna, og eftir styrk pólitískra tengsla, sem og tengsla af öllu öðru tagi, milli stjórnvalds þess ríkis og helstu gerenda atburðanna“.[2] Það er einnig á ábyrgð annarra ríkja að gera ráðstafanir til að koma ávallt í veg fyrir og refsa fyrir hópmorð í öllum aðstæðum. Þetta krefst þess einnig að önnur ríki og ríkisstjórnir þeirra endurskapi ekki og viðhaldi ráðandi orðræðu sem afmennskar palestínsku þjóðina og skapar réttlætingu fyrir endurteknu og markvissu ofbeldi gegn saklausum borgurum.

Með þetta í huga skorum við á íslensk stjórnvöld og alþjóðasamfélagið að beita sér fyrir því að Ísraelsstjórn láti af brotum á alþjóðalögum. Brýnna aðgerða er þörf til að greiða fyrir frekari neyðaraðstoð til Gaza og stuðla að friðsamlegri lausn deilunnar til lengri tíma. Það er afar mikilvægt fyrir alþjóðasamfélagið að hafna núverandi ástandi og viðurkenna sjálfstæði og fullveldi Palestínu. Að standa aðgerðarlaus gagnvart óbreyttu ástandi viðheldur viðvarandi álagi á palestínsku þjóðina vegna hernáms Ísraelsstjórnar og viðvarandi ofbeldis, fólksflótta, skemmdarverka á mannvirkjum, mannréttindabrota, óréttmætrar valdbeitingar og hugsanlegra stríðsglæpa.[3]