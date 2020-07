Reynsluboltar koma norður á svið

Samkomuhúsið á Akureyri

Björgvin Franz Gíslason mætir aftur í söngleikinn um Benedikt búálf sem Leikfélag Akureyrar frumsýnir í febrúar 2021. Söngleikurinn, sem er eftir Ólaf Gunnar Guðlaugsson og Þorvald Bjarna Þorvaldsson, var fyrst settur upp í Loftkastalanum árið 2002. Þá fór Björgvin Franz með hlutverk Benedikts en núna, 19 árum síðar, leikur hann álfakónginn.

„Ég er afskaplega spenntur að fá að snúa aftur í sýninguna um Bendikt búálf sem lifir enn góðu lífi enda frábær saga og frábærar tónsmíðar. Þetta verður bara gaman!” segir Björgvin Franz, í tilkynningu frá Menningarfélagi Akureyrar.

Með hlutverk áfadrottningarinnar fer Valgerður Guðnadóttir en hún lék einmitt sama hlutverk í uppsetningu Loftkastalans og tók þá við hlutverkinu af Selmu Björnsdóttur. Valgerður hefur leikið í fjölda sýninga eins og Söngvaseiði, Töfraflautunni, Rocky Horror, Ávaxtakörfunni, Mömmu klikk og Brúðkaupi Fígarós. Hún hefur einnig sungið inn á fjölmargar plötur og léð ýmsum Disney-persónum rödd sína.

Tónlistarmaðurinn Kristinn Óli Haraldsson, betur þekktur sem Króli, leikur Tóta tannálf í söngleiknum. „Ég get eiginlega ekki beðið eftir því að koma norður. Ég ólst upp við leikritið á spólu þannig að þetta verður mjög áhugavert og spennandi,“ segir Króli sem sló í gegn ásamt JóaPé árið 2017 með laginu B.O.B.A. Króli fékk leiklistarbakteríuna sem krakki, lék í myndinni Bjarnfreðarson og í tveimur leikritum í Þjóðleikhúsinu og svo nýlega í kvikmyndinni Agnes Joy og tók þátt í söngleiknum We Will Rock You.

Með hlutverk Benedikts búálfs og Dídí mannabarns fara þau Árni Beinteinn Árnason og Þórdís Björk Þorfinnsdóttir. Með önnur hlutverk fara Birna Pétursdóttir, Valgerður Guðnadóttir, Björgvin Franz Gíslason og Hjalti Rúnar Jónsson. Söngleikurinn verður settur upp í Samkomuhúsinu í febrúar 2021.