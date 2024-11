Merkilegt póstkort fannst í MA

Kortið góða Mynd ma.is

Merkilegt póstkort kom í leitirnar við tiltekt í skólanum. May Morris, listakona og skartgripahönnuður með meiru og dóttir hins kunna Íslandsvinar William Morris, skrifaði á kortið og sendi til Íslands jólin 1934

Eins og faðir hennar, hafði May sterk tengsl við Ísland og heimsótti land og þjóð nokkrum sinnum á millistríðsárunum. Saga May er ekki síður áhugaverð en saga föður hennar. May Morris lést árið 1938. Á kortinu er málverk af William Morris. Hinum megin skrifar May eitthvað á þessa leið; „Alúðarkveðjur frá Kelmscott. Ég hef verið með flensu og get ekki skrifað. May Morris. Jól 1934.” Ekki er vitað á hvern póstkortið var stílað, hverjum það var ætlað og hvers vegna það dagaði uppi í kassa í Gamla skóla.

Það á ma.is sem fyrst má lesa þetta.