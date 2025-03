Listasafnið á Akureyri: Opin gestavinnustofa – Sawako Minami

Sawako Minami

Japanska listakonan Sawako Minami hefur dvalið í gestavinnustofu Listasafnsins á Akureyri undanfarnar vikur og laugardaginn 22. mars kl. 14-17 verður vinnustofan opin gestum og gangandi.

Minami er margverðlaunaður ljósmyndari sem hefur síðan 2014 eingöngu tekið myndir sínar á filmu. Hún hefur sérstakan áhuga á Íslandi og íslenskri náttúru og gaf út bókina Photographer’s Guide to Iceland 2019. Minami hefur einnig haldið vinnustofur í tengslum við ljósmyndun á Íslandi og 2022 setti hún upp ljósmyndasýninguna And Iceland Again í Tókýó.

Þar að auki má sjá myndir eftir hana í sendiráði Íslands í Japan, sem eru þar til sýnis ótímabundið.