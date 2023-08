Háskólinn á Akureyri kemur að þróun byltingarkennds lækningartækis

Háskólinn á Akureyri tekur þátt í verkefninu AEGEUS (A Novel EEG Ultrasound Device for Functional Brain Imaging and Neurostimulation) en markmið þess er að þróa og framleiða byltingarkennda frumgerð af lækningartæki. Greint er frá þessu á vef HA.

Þar segir að vonir standi til þess að verkefnið umbreyti meðferð við taugasjúkdómum á borð við flogaveiki, og hvetji til nýrrar hugsunar í rannsóknum á hugrænum taugavísindum. Nýstárleg tækni verður nýtt til að samtvinna heilaafritun og ómskoðun á höfði.

Verkefnið hlaut styrk frá Evrópska nýsköpunarráðinu í úthlutun ársins 2022 og bárust ráðinu 858 tillögur að verkefnum. Einungis 57 verkefni hlutu brautargengi sem þýðir að árangur sem þessi megi teljast afar góður.

Yvonne Höller, prófessor við Sálfræðideild, leiðir verkefnið fyrir hönd Háskólans á Akureyri og hafa 46 milljónir verið eyrnamerktar háskólanum.

Verkefnið hófst í mars á þessu ári og sendur til febrúar 2027. Samstarfið er leitt af Mevis, German Fraunhofer Institute for Digital Medicine og Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering IBMT. Að verkefninu koma háskólar og fyrirtæki í Austurríki, Þýskalandi og á Ítalíu.