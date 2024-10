Fulbright Arctic Initiative IV verkefni Tveir prófessorar við HA taka þátt

Team Iceland Rachael, Belinda, Sigrún og Anna á safni í Alta Myndir aðsendar

Prófessorarnir Sigrún Sigurðardóttir í hjúkrunarfræðideild og Rachael Lorna Johnstone í lagadeild tóku ásamt átján öðru framúrskarandi fræðafólki þátt í kynningarviku og vísindaferð Fulbright Arctic Initiative IV verkefnisins. Hópurinn mun taka þátt í þverfræðilegum rannsóknum á næstu átján mánuðum í fjórða hluta verkefnisins á vegum bandaríska utanríkisráðuneytisins.

Tilgangur verkefnisins er að efla sameiginlegar áherslur Norðurskautsþjóða í að byggja upp öruggt og sjálfbært norðurskautssvæði. Sigrún tekur þátt í vinnuhópnum um geðheilbrigði og vellíðan en Rachael leggur sitt af mörkum í hópi loftslagsbreytinga og auðlinda norðurslóða. Þriðji hópurinn skoðar öryggi og stjórnarhætti á norðurslóðum. Þriðji íslenski sérfræðingurinn, Anna Karlsdóttir frá Háskóla Íslands, var einnig valin og bættist í ferðina ásamt Belinda Theriault, framkvæmdastjóra Fulbright á Íslandi.

Hópurinn hittist fyrst í Tromsö og fór svo í skoðunarferð um Finnmörk þar sem fundað var með sérfræðingum og leiðtogum Sama ásamt öðrum sérfræðingum í Fram-setrinu. Þar voru fulltrúar UiT Arctic University of Norway, UiT Campus Alta, Sámi University College, International Centre for Reindeer Husbandry, Sama Alþingi í Noregi og samískri miðstöð geðheilbrigðismála. Hópurinn heimsótti einnig Alta-safnið, þar sem meira en 6000 steinsteinar sem er samísk berglist eru allt að 7000 ára gamlir sem er næstum 6000 árum eldra en byggð á Íslandi.

Lærði mikið

Rachael sagði um reynsluna: „Það eru forréttindi að vera valin til að vinna með þessum framúrskarandi hópi fræðimanna sem safnar saman margvíslegum sjónarmiðum um sameiginlegar áskoranir loftslagsbreytinga. Frá þeim, og frá mörgum sérfræðingum og samískum leiðtogum sem tóku sér tíma til að tala við okkur, lærði ég meira á viku en ég gat lært á einu ári sitjandi við skrifborðið mitt. Loftslagsbreytingar eru staðreynd og það er siðferðileg skylda okkar allra að bregðast við þeim – en við verðum að gera það á þann hátt að það auki ekki á núverandi ójöfnuð og óréttlæti.“

Heiður að vera valinn í þetta mikilvæga verkefni

Sigrún bætti við: „Ég tek undir það sem Rachael sagði. Það er mikill heiður að hafa verið valin í þetta mikilvæga verkefni. Það má líka segja að það sé mikill heiður fyrir Háskólann á Akureyri að eiga tvær konur í þessum sterka hópi frá sjö löndum. Mér fannst mjög áhugavert að sjá þá nálgun í geðheilbrigðismálum sem við fengum aðeins að kynnast þar sem unnið er m.a. með tengsl við náttúruna, áherslu á úrvinnslu kynslóða- og samfélagslegra áfalla og fjölskyldan öll tekin inn í þá vinnu.“

Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor HA og Fulbright alumna, er líka spennt fyrir verkefninu. Hún sagði: „Háskólinn á Akureyri er ánægður með að tveir prófessorar HA taki þátt í Fulbright Arctic Initiative. Þetta mikilvæga verkefni hvetur til þverfræðilegra umræðna og rannsókna um norðurslóðir. Við vonum að þetta muni hvetja fleiri kennara og stúdenta til að taka þátt í þeim mörgu tækifærum sem Fulbright býður upp á."

Þetta framtak, sem styrkt er af mennta- og menningarmálaskrifstofu bandaríska utanríkisráðuneytisins og háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti Íslands, auk danskra og kanadískra stjórnvalda, styður þverfaglegar rannsóknir fyrir fræðimenn frá Norðurskautslöndunum.

Dr. Elizabeth Rink, prófessor í samfélagsheilbrigði í Department of Health and Human Development at Montana State University og Dr. Lill Rastad Bjørst, dósent í norðurslóðafræðum í Department of Culture and Learning og Scientific Director Green Societies í Aalborg University eru leiðtogar verkefnisins. Bæði Beth og Lill eru alumnae Fulbright Arctic Initiative.

Fjölbreyttur fræðafólks hópur samsettur af tuttugu þátttakendum - þar á meðal fimm með uppruna frumbyggja - mun kanna stefnurannsóknarspurningar og bjóða upp á nýstárlegar lausnir til að leiðbeina stefnumótendum á staðbundnum, innlendum og alþjóðlegum vettvangi.

FAI group Sami Parliament - Fulbright Arctic Initiative IV hópur. Leiðtogarnir Beth og Lill halda við skiltið.