Ein með öllu um verslunarmannahelgina

Eftir leiðum stíga og gátta (e. Along the lines of paths and portals) er sýning júlí-gestalistamanna Gilfélagsins, Luke Fair og Natalie Goulet. Sýningin opnar kl 19.30 föstudagskvöldið 28. júlí og er opin frá 14 – 17 laugardag 29. og sunnudag 30. júlí.