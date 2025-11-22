Stefnt á að framkvæmdir við Hofsbót hefjist næsta sumar

22. nóvember, 2025 - 12:53 Margrét Þóra Þórsdóttir
Gert er ráð fyrir að framkvæmdir á lóðum númer 1 og 3 við Hofsbót hefjist næsta sumar
Gert er ráð fyrir að framkvæmdir á lóðum númer 1 og 3 við Hofsbót hefjist næsta sumar

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir á lóðum númer 1 og 3 við Hofsbót hefjist sumarið 2026 gangi allt að óskum. Byggingaverktakinn SS-Byggir átti hærra boð af tveimur sem bárust fyrr á árinu i lóðirnar og hefur bæjarráð staðfest þá úthlutun.

Fyrir liggur að færa þarf leigubílastöð BSO þegar framkvæmdir hefjast. Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi segir að ýmis svæði hafi verið til skoðunar undanfarin ár, en hann viti ekki til þess að neinn ákveðinn staður sé til skoðunar nú.

Var honum á fundi skipulagsráðs nýverið falið að vinna í samvinnu við umhverfis- og mannvirkjasvið að málinu og leggja fram tillögu um svæði sem gæti hentað sem biðsvæði fyrir leigubila, bæði tímabundið og til framtíðar.

Lóðirnar eru innan deiliskipulags miðbæjar Akureyrar og er gert ráð fyrir verslun og þjónustu á jarðhæð og íbúðum á efri hæðum

Til baka

Nýjast

  • Galdurinn að hafa gaman af og ástríðu fyrir starfinu

    • 22.11.2025
    „Ég er algjörlega elsku sáttur við starfsferilinn og hefði hvergi annars staðar viljað vera,“ segir Ragnar Sverrisson sem fagnar því á laugardag, 22 nóvember að hafa starfað hjá versluninni JMJ á Akureyri í 60 ára. „Galdurinn við að endast svona lengi er að hafa gaman af starfinu og sinna því af ástríðu alla daga.“

  • Skákfélagið Goðinn og Norðurþing

    • 22.11.2025
    Skákfélagið Goðinn gerði samstarfssamning við Norðurþing í júlí á þessu ári, sem meðal annars gerir ráð fyrir að félagið sinnti skákkennslu í grunnskólum Norðurþings. Samningurinn gildir til eins árs.

  • Stefnt á að framkvæmdir við Hofsbót hefjist næsta sumar

    • 22.11.2025
    Gert er ráð fyrir að framkvæmdir á lóðum númer 1 og 3 við Hofsbót hefjist sumarið 2026 gangi allt að óskum. Byggingaverktakinn SS-Byggir átti hærra boð af tveimur sem bárust fyrr á árinu i lóðirnar og hefur bæjarráð staðfest þá úthlutun.

  • Jólamarkaður Kvenfélags Svalbarðsstrandar fer fram á morgun laugardag.

    • 21.11.2025
    Hinn árlegi Jólamarkaður Kvenfélags Svalbarðsstrandar verður haldinn í Valsárskóla Svalbarðseyri, á morgun laugardag 18. nóvember og stendur hann yfir frá kl 12:00 til kl 16:00.

  • „Við gerðum þetta að okkar eigin“

    • 21.11.2025
    Píramus og Þispa sýna Brúðkaupssöngvarann

  • Stofna Vini Akureyrarkirkju styrktarfélag

    • 21.11.2025
    Vinir Akureyrarkirkju - kirkju Matthíasar Jochumssonar, Styrktarfélag hefur verið stofnað til að fylgja eftir 15 ára áætlun um viðhald á Akureyrarkirkju.

  • Viljastyrkur og atorkusemi

    • 21.11.2025
    Þann 19. janúar 2016 lenti á Akureyrarflugvelli hópur flóttafólks, fjórar fjölskyldur frá Aleppo í Sýrlandi. Tvær fjölskyldur búa enn á Akureyri en hinar tvær eru búsettar á höfuðborgarsvæðinu.

  • Kaupmannasamtök Íslands færa SAk rausnarlega gjöf

    • 21.11.2025
    Kaupmannasamtök Íslands hafa gefið Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk) rafstillanlegan göngustiga að andvirði 2,5 m.kr. Stiginn er staðsettur við skurðdeild í aðalbyggingu SAk.

  • Undirritun viljayfirlýsingar um landeldisstöð á Bakka

    • 21.11.2025
    Sveitarfélagið Norðurþing og Bakkavík landeldi ehf., hafa undirritað viljayfirlýsingu vegna lóðar undir hugsanlega landeldisstöð á vegum Bakkavík landeldi ehf. á iðnaðarsvæðinu á Bakka norðan Húsavíkur.
Sjá meira