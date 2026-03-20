Stabat mater samloka og Sjö orð Krists á krossinum

20. mars, 2026 - 09:47 Margrét Þóra Þórsdóttir
Stabat mater tónleikar í Akureyrarkirkju síðastliðinn sunnudag. Frá vinstri eru Erla Dóra Vogler, Ásdís Arnardóttir, Eydís S. Úlfarsdóttir, Marteinn Ingvason, Sofia Fedorovych og Heiðdís Hanna Sigurðardóttir.

Vel var látið af fyrstu tónleikum Tónlistarfélags Akureyrar á árinu, en þeir fóru fram í Akureyrarkirkju sunnudaginn 15. mars. Um var að ræða flutning á verkinu Stabat mater (Móðirin stóð) eftir Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). . Verkið var flutt af strengjasveit. Um 80 manns mættu í kirkjuna og hlýddu á flutninginn.

Verkið er samið við ljóð frá 13. öld sem jafnan er eignað Jacopone da Todi og fjallar um sálarkvalir Maríu meyjar við að sjá son sinn pyntaðan og drepinn.

Næsta sunnudag, 22. mars, verður flutt annað verk við ljóð da Todi, en það er Stabat mater eftir Arvo Pärt. Pärt er eitt virtasta tónskáld samtímans og er verkið mjög vinsælt. Á sömu tónleikum verður frumflutt verk Þorvaldar Arnar Davíðssonar, Sjö orð Krists á krossinum, sem er verk í sjö köflum þar sem hver kafli á við eina af síðustu setningum Krists.

 

Áhugaverð og magnþrungin augnablik

„Þegar ég var beðinn um að semja tónverk sem paraðist við Stabat Mater þá ákvað ég að velja í raun sama viðfangsefni nema frá Kristi séð. Sjö orð Krists á krossinum eru gjarnan flutt á föstudeginum langa í kirkjum landsins, m.a. Akureyrarkirkju. Þar koma fram áhugaverð og magnþrungin augnablik við lok píslargöngunnar, þar sjáum við mismunandi sjónarhorn á Kristi, allt frá Messías sem uppfyllir ritninguna til sonar móður sinnar, og kannski áhugaverðast af öllu einstaklingurinn Jesú sem fyllist allt í einu efa. Verkið er í sjö köflum og þar bregður tenórinn sér í hlutverk Krists og fer með orð hans en sópran og mezzo-sópran leiða út af textanum og auka þannig samhengi hans.,“ segir Þorvaldur Örn.

Flytjendur eru Hlín Pétursdóttir Behrens sópran, Erla Dóra Vogler mezzósópran, Úlfar Trausti Þórðarson tenór, Marika Alavere fiðla, Kristín Halla Bergsdóttir víóla og Ásdís Arnardóttir selló. Stjórnandi er Daníel Þorsteinsson. Tónlistarfélagið bíður til tónleikanna og eru öll velkomin.

    Í meistaraverkefni sínu við Auðlindadeild rannsakaði Radek niðurbrot á plasti með örverum úr íslenskum jarðvegi. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar geta haft víðtæk áhrif og hafa vakið athygli innanlands og á alþjóðavísu enda notkun örvera í niðurbroti á plasti talin ein af mikilvægustu lausnunum við ört vaxandi plastmengunarvanda heimsins. Nýjustu niðurstöður verkefnisins bárust vorið 2025 og hafa verið samþykktar til birtingar í alþjóðlega vísindatímaritinu Frontiers sem er stórt skref hvað varðar alþjóðlega viðurkenningu á niðurstöðunum.

