Rúmlega 33 þúsund íbúar á Norðurlandi eystra

15. janúar, 2026 - 14:12 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Akureyri i ,,sparifötunum
Akureyri i ,,sparifötunum" Mynd akureyri.is

Alls voru íbúar á Akureyri 20.634 þann 1. janúar síðastliðinn samkvæmt upplýsingum á Þjóðskrá og hefur orðið nokkur fjölgun milli ára, en 1. desember árið 2024, fyrir 13 mánuðum voru þeir 20. 050.

Alls eru íbúar á Norðurlandi eystra rúmlega 33.100 talsins.

Íbúar í Norðurþingi voru um áramót 3170 og hafði fækkað örlítið milli ára. Í Eyjafjarðarsveit voru 1233 íbúar, en voru 1230 síðla árs 2024. Í Hörgársveit voru íbúar 964 og hafði fjölgað á 13 mánaða tímabili úr 950. Í Svalbarðsstrandarhreppi bjuggu um áramót 519 íbúar og 381 í Grýtubakkahreppi. Í Þingeyjasveit voru 1579 íbúar.

Til baka

Nýjast

  • Rúmlega 33 þúsund íbúar á Norðurlandi eystra

    • 15.01.2026
    Alls voru íbúar á Akureyri 20.634 þann 1. janúar síðastliðinn samkvæmt upplýsingum á Þjóðskrá og hefur orðið nokkur fjölgun milli ára, en 1. desember árið 2024, fyrir 13 mánuðum voru þeir 20.050.

  • „Mjög dýrmætt að raddir kvennanna sjálfra heyrist“

    • 15.01.2026
    Gagnaöflun er nú lokið í samnorræna rannsóknarverkefninu Enhancing labour opportunities for Ukrainian women in rural Nordic communities, sem Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri leiðir. Verkefnið beinist að stöðu úkraínskra flóttakvenna á vinnumarkaði í dreifðari byggðum á Norðurlöndum. Að sögn Sæunnar Gísladóttur, sérfræðings hjá RHA, hefur verkefnið verið bæði lærdómsríkt og gefandi. Sæunn hefur unnið að verkefninu ásamt Mörtu Einarsdóttur, sérfræðingi hjá RHA.

  • Einni milljón úthlutað til KAON úr minningarsjóð Baldvins

    • 15.01.2026
    Einni milljón króna úthlutað til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis úr minningarsjóði Baldvins í dag, 15. janúar sem er afmælisdagur Baldvins.

  • Berglind Ósk Guðmundsdóttir vill leiða lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri í sveitarstjórnarkosningunum næsta vor

    • 15.01.2026
    Berglind Ósk Guðmundsdóttir, fyrrverandi alþingismaður,  tilkynnti í morgun að hún gæfi kost á sér í oddvitasæti lista Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnarkosningunum n.k vor.

  • Úttekt gerð á skólum sveitarfélagsins

    • 14.01.2026
    Nú er að hefjast vinna við úttekt á skólum Þingeyjarsveitar, bæði á faglegu starfi skólanna og rekstri þeirra með það að markmiði að skoða hvernig gera má gott skólastarf enn betra, skilvirkara og árangursríkara.

  • Breiðir út fegurð íslensku sauðkindarinnar

    • 14.01.2026
    Lambadagatal 2026 Ragnars Þorsteinssonar, sauðfjárbónda og ljósmyndara í Sýrnesi Aðaldal, er nú orðið 12 vetra og er afar vinsælt.

  • Minnismerki um síðutogaraútgerð verður við Drottningarbraut

    • 14.01.2026
    Í gær var undirritaður samningur Akureyrarbæjar og Sjómannafélags Eyjafjarðar um staðsetningu minnismerkis um síðutogaraútgerð á Íslandi, sem verður sett upp austan við strandstíginn við Drottningarbraut, og kostnaðarskiptingu við uppsetningu og viðhald.

  • Sindri S. Kristjánsson vill leiða lista Samfylkingarinnar á Akureyri í sveitarstjórnarkosningunum næsta vor

    • 13.01.2026
    Sindri S. Kristjánsson varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar á Akureyri gefur kost á sér til að leiða lista flokksins í sveitarstjórnarkosningunum næsta vor.  Sindri tilkynnti  um framboð sitt nú síðdegis í tilkynningu hans segir:  

  • Sjóvá hefur samstarf við Drift EA

    • 13.01.2026
    Sjóvá hefur gert samstarfssamning við Drift EA og gengur þar með til liðs við hóp bakhjarla miðstöðvarinnar. Með samstarfinu styður Sjóvá við nýsköpun og frumkvöðlastarf á Íslandi og tekur virkan þátt í að styrkja umgjörð og stuðningsumhverfi frumkvöðla um land allt.  Þetta kemur fram í tilkynningu sem Drift EA sendi út til fjölmiðla eftir hádegið í dag.
Sjá meira