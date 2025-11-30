Rithöfundar framtíðarinnar selja verk sín

Fimmtudaginn 4. desember verður Hrafnagilsskóli í Eyjafjarðarsveit miðpunktur skapandi verkefnis sem hefur vakið mikla athygli að undanförnu í skólum á Norðurlandi. Um er að ræða Bókmenntahátíð barnanna sem er metnaðarfullt samstarfsverkefni fjögurra skóla á Norðurlandi – Hrafnagilsskóla, Valsárskóla á Svalbarðseyri, Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit og Stórutjarnaskóla í Þingeyjarsveit – þar sem nemendur í 5.–8. bekk stíga sín fyrstu skref sem rithöfundar og útgefendur.
Nemendurnir skrifa sjálfir barnabók, hanna bókarkápu og teikna myndir í bókina. „Þetta er alvöru verkefni,“ segir Halla Rún Tryggvadóttir, kennari við Reykjahlíðarskóla, sem hefur fylgt sínum hópi í gegnum ferlið sem hefur verið mjög fyrirferðarmikið í skólastarfinu að undanförnu. „Við erum ekki búin að kenna neitt annað en þetta síðasta mánuðinn,“ segir Halla hlæjandi. „Krakkarnir hafa lagt ótrúlega mikla vinnu í verkefnið og lært bæði íslensku og tæknilega færni, eins og uppsetningu texta í tölvu og fleira.“
Verkefnið er styrkt af Sprotasjóði og rithöfundarnir Berglind Erna Tryggvadóttir og Þórunn Rakel Gylfadóttir hafa yfirumsjón með því. Þær veita bæði kennurum og nemendum ráðgjöf og stuðning. „Þetta er metnaðarfullt og flott verkefni,“ segir Halla Rún. „Við viljum að allt sé í lagi þegar verið er að leggja svona mikla vinnu á sig og þess vegna erum við að vanda okkur.“
Samtals verða um 30 titlar gefnir út og seldir á hátíðinni. „Í þessum töluðu orðum eru bækurnar óðum að verða tilbúnar,“ útskýrir Halla Rún. „Eftirvinnslan tekur tíma, en krakkarnir eru mjög spenntir fyrir því að sjá afraksturinn og selja bækurnar.“
Verkefnið er víðtækara en svo að skrifa sögur og hanna bókarkápur en krakkarnir í Mývatnssveit gerðu sér lítið fyrir og stofnuðu sitt eigið bókaforlag. „Við stofnuðum forlag sem heitir Dimmuborgir,“ segir Halla Rún brosandi. „Við héldum samkeppni í skólanum um að hanna merkið. Fjórði og fimmti bekkur fékk það hlutverk að velja þrjár tillögur, og eldri krakkarnir völdu svo á milli þeirra. Svo fékk ég bróður minn, sem vinnur á auglýsingastofu, til að fínpússa lógóið í tölvu.“
Þetta ferli hefur kennt nemendum margt sem fer langt út fyrir hefðbundna bókagerð. „Sko, mínir krakkar vissu varla hvernig átti að senda tölvupóst áður en við byrjuðum,“ segir Halla Rún í léttum dúr og bætir við: „Núna eru þau að verða sjóaðir rithöfundar og útgefendur.“
Að sögn Höllu Rúnar er smá kostnaður við útgáfuna, en ágóðinn af bókasölunni fer í að standa straum af honum og hluti rennur til góðs málefnis sem verður valið síðar. „Við gerum þetta alveg eins og Grenivíkurskóli gerði í fyrra,“ bætir hún við. „Þetta er ekki bara skemmtilegt heldur líka lærdómsríkt – krakkarnir læra að vinna markvisst, setja sér tímamörk og sjá hvernig hugmyndir verða að veruleika.“
Bókmenntahátíð barnanna er ekki aðeins vettvangur fyrir sköpun og lærdóm heldur líka fyrir samvinnu. Fjögur skólasamfélög koma saman, nemendur kynna verk sín og fá tækifæri til að upplifa gleðina sem fylgir því að skapa eitthvað sem aðrir geta lesið og notið.
„Þetta er ótrúlega gefandi,“ segir Halla Rún að lokum. „Krakkarnir eru stoltir af verkunum sínum og það er yndislegt að sjá hvað þau hafa lært á stuttum tíma.“