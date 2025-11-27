Öllum starfsmönnum Vélfags ehf sagt upp

27. nóvember, 2025 - 12:36 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Fáni félagsins tekin niður í morgnun. Mynd Vélfag ehf
Eftirfarndi tilkynning var birt á Facebookarvegg Vélfags ehf rétt í þessu:
 
Vélfag ehf. hefur í dag tekið þá þungbæru ákvörðun að ráðast í hópuppsögn allra starfsmanna félagsins. Ákvörðunin er tekin vegna þess að rekstrarforsendur fyrirtækisins hafa algerlega brostið í kjölfar aðgerða Utanríkisráðuneytisins og Arion banka, sem hafa gert félaginu ómögulegt að halda úti eðlilegri starfsemi.
 
Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að fá skýrleika, leiðréttingar og jafnræði í meðferð málsins hefur staðan ekki lagast. Reikningar félagsins hafa verið frystir og daglegur rekstur þar með stöðvaður. Sökum þess hefur fyrirtækið verið í erfiðleikum með að standa við skuldbindingar sínar gagnvart starfsfólki, viðskiptavinum og birgjum.
Það er mikilvægt að undirstrika að hópuppsögn er neyðarúrræði, ekki stefnumarkandi ákvörðun. Vélfag mun halda áfram að vinna málið af fullri festu fyrir dómstólum og tryggja að réttur félagsins og hluthafa verði virtur.
 
Við viljum sérstaklega þakka starfsmönnum fyrir ómetanlegt framlag, tryggð og seiglu á undangengnum mánuðum og á undanförnum 30 árum. Starfsfólk Vélfags hefur sýnt ótrúlega fagmennsku við mjög erfiðar aðstæður og fyrirtækið er einstaklega stolt af sínu fólki. Án ykkar hefði þetta ekki verið hægt.
 
Við munum áfram leitast við að halda fyrirtækinu lifandi meðan málsferli standa yfir og tryggja að fyrirtækið geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart starfsfólki, birgjum og þjónustuaðilum. Við kunnum innilegar þakkir fyrir þolinmæðina og traustið. Það er ómetanlegt.
 
Frekari upplýsingar verða birtar eftir því sem framvindan skýrist.
 
Vélfag ehf.
