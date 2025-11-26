Ölduhverfi í Eyjafjarðarsveit Framkvæmdir ganga vel

26. nóvember, 2025 - 13:08 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Útsýni frá væntanlegu Ölduhverfi er glæsilegt. Mynd esveit.is
Útsýni frá væntanlegu Ölduhverfi er glæsilegt. Mynd esveit.is

Framkvæmdir við vegkerfi, fráveitu og ofanvatnskerfi í Ölduhverfi sem rís í Eyjafjarðarsveit ganga vel.

Stefnt er á að hefja framkvæmdir í mars næstkomandi við byggingu raðhúsa á svæðinu. Viðræður við verktaka eru í gangi og stefnt er á kröftuga uppbyggingu rað- og fjölbýlishúsa við Bogöldu. Alls er gert ráð fyrir að í hverfinu verði 212 íbúðir auk þess sem íbúðarhúsið að Kroppi er þar fyrirt.

Meginhugmynd deiliskipulags Ölduhverfis er lágreist byggð, uppbrotin og lífleg umvafin grænum svæðum og geirum sem ganga niður hlíðina og tengja það við nærliggjandi svæði. Megin einkenni svæðisins eru tveggja hæða byggð einbýlis-, rað- og fjölbýlishúsa sem raðað er meðfram húsgötum í hlíðinni.

Nokkur einnar hæðar raðhús verða við Bogöldu.

Til baka

Nýjast

  • Skemmtilegasta námið sem ég hef farið í

    • 26.11.2025
    „Þetta var skemmtilegasta nám sem ég hef farið í,“ segir Elísabet Sævarsdóttir veitingastjóri veitingastaðarins Striksins á Akureyri en hún var í fyrsta námshópnum í framreiðslu sem VMA brautskráði vorið 2023.

  • Ölduhverfi í Eyjafjarðarsveit Framkvæmdir ganga vel

    • 26.11.2025
    Framkvæmdir við vegkerfi, fráveitu og ofanvatnskerfi í Ölduhverfi sem rís í Eyjafjarðarsveit ganga vel.

  • Jólasveinn ársins 2025

    • 26.11.2025
    Agnieszka Szczodrowskavar valin „Jólasveinn ársins 2025“ á lokafundi stjórnar og trúnaðarráðs Framsýnar á árinu. Fundurinn fór vel fram að venju og skemmtu fundarmenn sér afar vel undir heimatilbúnum skemmtiatriðum og góðum veitingum frá Gamla bauk.

  • Fimmtán metrar og sjötíu og fimm sentimetrar

    • 26.11.2025
    Það er löngu liðin tíð að siglt sé yfir úfin höf með jólatréð á Ráðhústorgi sem vinir okkar í Randers hafa lagt bæjarbúum til um árabil, alveg frá tíð þegar Ísland var nánast skóglaust.

  • Ljósaganga gegn kynbundnu ofbeldi

    • 25.11.2025
    Ljósaganga gegn kynbundnu ofbeldi var gengin frá Ráðhústorginu að Amtsbókasafninu í dag, í tilefni 16 daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi.

  • Frábær hrossarækt á Finnastöðum

    • 25.11.2025
    Finnastaðir í Eyjafjarðarsveit er eitt þeirra hrossaræktarbúa sem fagráð í hrossarækt tilnefndi til árlegrar heiðursviðurkenningar Bændasamtaka Íslands, sem ræktunarbú ársins

  • Þú hefur unnið 100 milljónir, eða hvað?

    • 25.11.2025
    Hættan á því að lenda í netsvikum hefur sjaldan, verið jafn mikil og nú. Netverslun verður sífellt vinsælli enda er hún einstaklega þægileg, þar sem neytandinn þarf rétt svo að lyfta litla fingri til þess að fá vörurnar sínar sendar heim að dyrum.

  • Hátt í 300 manns sóttu ráðstefnu um framtíð Bakka

    • 25.11.2025
    Eimur, Norðurþing, Landsvirkjun og Íslandsstofa stóðu fyrir opinni ráðstefnu á Fosshótel Húsavík fimmtudaginn 20. nóvember, s.l. Yfirskrift ráðstefnunnar var „Framtíðin á Bakka – Samvinna, sjálfbærni og sóknarfæri“, og markmið hennar var að efla umræðu og samstöðu um framtíðarsýn fyrir atvinnuuppbyggingu á Bakka við Húsavík og á öllu Norðurlandi.

  • Duga aðgerðir ríkistjórnarinnar til að rífa fjölda eldri borgara úr fátæktargildrunni?

    • 25.11.2025
    Lífi eldri borgara er misskipt, margir hafa það mjög gott, geta átt sitt eigið húsnæði og veitt sér að ferðast eða annað sem þeir hafa áhuga á. Það er vel og frábært að geta þetta eftir langan vinnudag um ævina.
Sjá meira