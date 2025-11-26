Agnieszka Szczodrowskavar valin „Jólasveinn ársins 2025“ á lokafundi stjórnar og trúnaðarráðs Framsýnar á árinu. Fundurinn fór vel fram að venju og skemmtu fundarmenn sér afar vel undir heimatilbúnum skemmtiatriðum og góðum veitingum frá Gamla bauk.
Hefð er fyrir því að kjósa félagsmann ársins á lokafundi félagsins ár hvert. Trúnaðarmönnum á vinnustöðum, starfsmönnum stéttarfélaganna og stjórn Framsýnar-ung var einnig boðið að sitja fundinn sem fram fór í gærkvöldi. Fundarmönnum bauðst að kjósa þann félagsmann sem þykir hafa skarað fram úr í starfi Framsýnar á árinu. Titilinn „Jólasveinn ársins 2025“ hlaut Agnieszka Szczodrowskafyrir hennar mikla og óeigingjarna starf í þágu félagsins og félagsmanna.
Sjö félagsmenn fengu tilnefningu til þessara eftirsóttu verðlauna. Agnieszka eða Aga eins og hún er jafnan kölluð hóf störf á Skrifstofu stéttarfélaganna í ársbyrjun 2023. Hennar hlutverk hefur verið að sinna almennum skrifstofustörfum með áherslu á þjónustu við erlenda félagsmenn. Jafnframt því hefur hún komið að vinnustaðaeftirliti og túlkun fyrir stéttarfélögin. Aga hefur verið liðtæk í starfi Framsýnar og tekið þátt í þingum og ráðstefnum á vegum verkalýðshreyfingarinnar sem og málstofum um málefni kvenna af erlendum uppruna.
Hvað það varðar hefur hún tekið virkan þátt í kvennaráðstefnum sem haldnar hafa verið á Kvennaári 2025 bæði sem framsögumaður, túlkur og skipuleggjandi. Aga er verðugur fulltrúi erlendra einstaklinga sem hingað hafa komið til starfa. Sem sagt hörkukona og góður félagsmaður í alla staði. Þegar valið fór fram gafst mönnum kostur á að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Hér koma nokkur dæmi:
Hún er frábær starfsmaður og stendur sig sérstaklega vel í þjónustu við félaga í Framsýn.
Aga hún er mögnuð.
Hún er góð manneskja, góð fyrirmynd, góður starfsmaður og frábær sendiherra erlends verkafólks á Íslandi.
Gefandi, skemmtileg og frábær í alla staði. Tekur alltaf brosandi á móti viðskiptavinum Skrifstofu stéttarfélaganna.
Er eðal kona, dugnaðarforkur, alltaf boðin og búin þegar leitað er til hennar.
Aga er alltaf svo kát og hress og tekur svo vel á móti manni.
Ljúf og hjálpsöm.
Hún er afskaplega jákvæð, dugleg og skemmtileg. Frábær fyrir erlenda félagsmenn.
Aga fékk ekki Óskarinn að gjöf fyrir að vera virkasti félagsmaðurinn 2025 heldur fallegan jólasvein í verðlaun.
Framsýn óskar Ögu til hamingju með titilinn.