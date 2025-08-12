Móahverfið óðum að taka á sig mynd

12. ágúst, 2025 - 10:30 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Horft yfir 1. áfanga Móahverfis til suðausturs. Mynd/Akureyri.is
Horft yfir 1. áfanga Móahverfis til suðausturs. Mynd/Akureyri.is

Mikil uppbygging hefur átt sér stað í Móahverfi í sumar og er hverfið óðum að taka á sig sína réttu mynd. Greint er frá þessu á heimasíðu Akureyrarbæjar.

Byggingarleyfi fyrir 223 íbúðum hafa verið gefin út og búið er að samþykkja byggingaráform fyrir 64 íbúðir til viðbótar. Þar að auki hefur lóðum fyrir 42-46 íbúðir verið úthlutað. Enn á eftir að úthluta 18 einbýlishúsalóðum í Móahverfi og verða þær boðnar út innan tíðar.

Alls er gert ráð fyrir að byggðar verði um 1.100 íbúðir í hverfinu á næstu árum og að þar muni um 2.400 manns búa.

Allar nánari upplýsingar um hverfið er að finna hér.

Til baka

Nýjast

Sjá meira