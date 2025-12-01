Lokaorðið - Lífið.

01. desember, 2025 - 10:45 Dýrleif Skjóldal
Dýrleif Skjóldal skrifar
Dýrleif Skjóldal skrifar

Ég er trassi í eðli mínu og þakka guði fyrir það! Vegna þessa eiginleika er ég frekar drusluleg í háttum. Ég hef lítinn áhuga á tískufatnaði, endurnýjun húsgagna, bíla, tiltekt eða rétta mataræðinu. Allt sem talið var að prýða mætti góða húsmóður hér í eina tíð er ekki minn tebolli. 

Ég er hinsvegar óheyrilega góð í að safna að mér drasli sem ég er viss um að fá not fyrir einhvern tíma. Ég tel mig líka hafa gott auga fyrir fallegum hlutum sem flestir koma beint úr náttúrunni. Og svo eru það allir hlutirnir sem ég hef eignast vegna þess að ég þarf að styrkja gott málefni eða hefnfengið að gjöf frá litlum vini. Ég á mjög erfitt með að grisja/ henda þessu og þegar ég hef svo búið í sömu íbúðinni í meira en 40 ár þá er orðið frekar stutt bil á milli hlutanna hjá mér.

All flesta daga tek ég ekkert eftir þessu, sest bara í minn góða stól að loknum vinnudegi og sinni sjónvarpsáhorfi og dunda mér í tölvunni eða les bók eins og hver annar letingi. En stundum hef ég áhyggjur af þessu, einkum fyrir jól. Það er nefnilega þannig að ég var alin upp á tímum hinnar fullkomnu húsmóður þar sem allt var þrifið í hólf og gólf, sautján sortir bakaðar og allt heimilisfólkið fékk nýja spjör og allt og allir litu óaðfinnanlega út. Eða svoleiðis var og er það a.m.k.í tímaritum og auglýsingum í sjónvarpi.

Og þegar púkinn á fjósbitanum mínum byrjar að hvísla að mér, taktu þér nú tak, hentu þessu drasli, lagaðu til, hreinsaðu, skúraðu, bónaðu, bakaðu, málaðu, kauptu, kauptu, kauptu…..

Þá veit ég að jólin nálgast.

Dilla

Til baka

Nýjast

  • Vísindamaður mánaðarins: Hilal Sen

    • 01.12.2025
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á vísindafólkinu okkar. Dr. Hilal Sen, dósent við Sálfræðideild, er vísindamanneskja nóvembermánaðar.

  • Lokaorðið - Lífið.

    • 01.12.2025
    Ég er trassi í eðli mínu og þakka guði fyrir það! Vegna þessa eiginleika er ég frekar drusluleg í háttum. Ég hef lítinn áhuga á tískufatnaði, endurnýjun húsgagna, bíla, tiltekt eða rétta mataræðinu. Allt sem talið var að prýða mætti góða húsmóður hér í eina tíð er ekki minn tebolli. 

  • Rithöfundar framtíðarinnar selja verk sín

    • 30.11.2025
    Bókmenntahátíð barnanna – skapandi samstarf fjögurra skóla

  • Fjölsmiðjan er starfsþjálfunarstaður fyrir ungt fólk

    • 30.11.2025
    Nýr samstarfsamningur um þjónustu Fjölsmiðjunnar á Akureyri hefur verið undirritaður, en markmið hans er að efla Fjölsmiðjuna sem starfsþjálfunarstað fyrir ungt fólk á aldrinum 16 til 24 ára. Einnig er lögð áhersla á að styrkja tengsl og samvinnu Fjölsmiðjunnar og þeirra aðila innan bæjarfélagsins sem vinna með ungu fólki.

  • Veitur Dalvíkurbyggð og Norðurorka Viðræður um mögulegt samstarf

    • 30.11.2025
    Viðræður um mögulegt samstarf milli Veitna í Dalvíkurbyggð og Norðurorku er á frumstigi en væntingar eru um að málið vinnist hratt og að hægt verði að ganga frá samningi innan skamms tíma.

  • Tryggjum öryggi eldri borgara.

    • 30.11.2025
    Á afstöðnu málþingi Landssambands eldri borgara, sem haldið var 16. október síðastliðinn, kom fram að ofbeldi gegn eldri borgurum er mun algengara á Íslandi en almenningur gerir sér grein fyrir.

  • Með kveðjum frá Norðurorku

    • 29.11.2025
    Ekki þarf að efa að margir ætla að skreyta híbyli sín um helgina og eitthvað er eflaust um það að fólk dæsi þegar ekki kemur ljós á gömlu góðu seríuna sem alltaf hefur verið í lagi.

  • Dagatal með fuglamyndum

    • 29.11.2025
    Sigurður H. Ringsted sjálfboðaliði Rauða krossins við Eyjafjörð fór nú annað árið í röð í það dásamlega verkefni að hanna og láta prenta dagatal sem er prýtt fallegum myndum sem hann tók sjálfur af fuglum. Allur ágóði af sölu dagatalsins rennur til mannúðarstarfs deildarinnar. Dagatalið kostar 3.000 krónur. Hægt er að kaupa dagatal með því að hafa samband við Sigurð eða koma við á skrifstofu Rauða krossins á Akureyri.

  • Bókin Silfurberg eftir Sesselíu Ólafs komin út

    • 29.11.2025
    „Ég er óskaplega spennt fyrir allt kyns teiknum og hef því gaman af þessum tengingum,“ segir Sesselía Ólafs sem hefur sent frá sér bókina Silfurberg. Tengingar, eða þrenningar öllu heldur eru m.a. á milli þriggja kvenna á Norðurlandi sem allar eru að gefa út sína fyrstu skáldsögu um þessar mundir. Saga hennar er ein þriggja „silfursagna,“ þ.e. bóka sem hafa silfur í heiti sínu og koma út í ár og þá eru einnig gefnar úr þrjár sögur sem tengjast álfum og huldufólki, bók Sesselíu er ein þeirra.
Sjá meira