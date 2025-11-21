Jólamarkaður Kvenfélags Svalbarðsstrandar fer fram á morgun laugardag.

21. nóvember, 2025 - 15:31 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Það verður margt eigulegra muna til sölu á Jólamarkaði Kvenfélags Svalbarðstrandar Öll glervara er …
Hinn árlegi Jólamarkaður Kvenfélags Svalbarðsstrandar verður haldinn í Valsárskóla Svalbarðseyri, á morgun laugardag 18. nóvember 2023 og stendur hann yfir frá kl 12:00 til kl 16:00.

Þátttaka á jólamarkaðnum er óvenju mikil og góð, en alls  hafa 32 aðilar hafa tryggt sér pláss fyrir varning sinn.  Eins og hefð er fyrir verður á markaðnum handverk, matvara eins og kleinur,  soðiðbrauð,  pavlovur, og hinar ómissandi lagtertur svo fátt eitt sé nefnt.

Vöfflur, kakó,  eða nýlagað kaffi

Kvenfélagið verður svo með sannkallaða kaffihúsastemmningu í skálanum það sem kaupa má hressingu s.s heitt kakó, kaffi og að ógleymdum hinum rómuðu vöfflum þeirra Kvenfélagskvenna.

Það verður enginn svikin sem skutlast á Svalbarðsströnd á morgun það er ljóst.

Athygli skal vakin á því að ekki verða posar á svæðinu, en hægt verður að leggja inn á reikning eða greiða með peningum.

 

 

 

    Hinn árlegi Jólamarkaður Kvenfélags Svalbarðsstrandar verður haldinn í Valsárskóla Svalbarðseyri, á morgun laugardag 18. nóvember 2023 og stendur hann yfir frá kl 12:00 til kl 16:00.

