Horft um öxl - Verk Jóns Laxdal í Safnasafninu

16. júní, 2026 - 13:48 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Safnasafnið Mynd Daníel Starrason
Safnasafnið Mynd Daníel Starrason

Í Safnasafninu á Svalbarðsströnd stendur nú yfir sýningin Horft um öxl á verkum Jóns Laxdal (1950–2021). 

Á sýningunni má sjá verk frá síðari hluta ferils hans í bland við eldri verk þar sem fundnir hlutir, tungumál og hversdagsleg fyrirbæri fá nýtt hlutverk og nýja merkingu. Jón var áberandi þátttakandi í myndlistarlífi Akureyrar um áratugaskeið. var einn af stofnendum Rauða hússins og kenndi við Myndlistarskólann á Akureyri árin 1984-1994. Verk hans eru varðveitt í opinberri eigu og einkasöfnum bæði hérlendis og erlendis.

Verk Jóns einkennast af mikilli nákvæmni, ljóðrænu næmi og oft á tíðum hárfínni kímni. Á fyrstu árum sínum vann hann einkum með tungumál og táknkerfi, en síðar færðist áherslan í auknum mæli yfir á hluti úr daglegu lífi og nærumhverfi - en á sýningunni í Safnasafninu má meðal annars sjá smækkaðar innkaupakerrur, verslunarpoka og aðra kunnuglega hluti sem vísa til ákveðinnar virkni úr hversdagslífinu án þess að vera raunverulega hagnýtir. Í meðförum listamannsins verða þeir að verkum sem varpa nýju ljósi á hið hversdagslega og kalla fram spurningar um notagildi, merkingu og minni.

Sýningin Horft um öxl stendur yfir í Safnasafninu til 4. október. Í tengslum við sýninguna verður sérstakt sýningarspjall í Safnasafninu sunnudaginn 21. júní þar sem Aðalheiður S. Eysteinsdóttir, sýningarstjóri sýningarinnar, fjallar um verk Jóns Laxdal og feril hans. Aðgangur verður ókeypis.

Safnasafnið er staðsett á Svalbarðseyri í um 10 mínútna akstursfjarlægð frá Akureyri. Safnið er opið til 4. október alla daga frá kl. 10:00 - 17:00.

Jón Laxdal  Mynd Aðalheiður S. Eysteinsdóttir

Verk á sýningu  Mynd Axel Þórhallsson

Frá opnun sýningarinnar, Aðalheiður sýningarstjóri og Logi  Már Einarsson  

Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra  Mynd Cormac Walsh 

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