Hollvinir SAk gefa Sjúkrahúsinu á Akureyri tíu nýjar BiPAP-öndunarvélar

Hollvinir Sjúkrahússins á Akureyri hafa gefið gjörgæslu- og lyflækningadeild sjúkrahússins tíu nýjar BiPAP-öndunarvélar sem munu efla verulega getu SAk til að veita sjúklingum með öndunarfærabilun nauðsynlegan öndunarstuðning.
„Þetta eru öndunarvélar sem veita ytri öndunarstuðning og bjóða upp á fjölþætta meðferð, allt frá háflæði súrefnismeðferð yfir í öndunarstuðning með þrýstingi sem hjálpar fólki að draga andann. Vélarnar hafa einnig þann valmöguleika að nýtast sem varaöndunarvélar fyrir alvarlega veika sjúklinga sem eru sofandi í öndunarvél. Það tryggir að við eigum ávallt nægilega margar vélar til að veita nauðsynlegan stuðning,“ segir Brynja.
Hún bendir á að gjöfin marki mikilvæg tímamót fyrir SAk. Fyrir voru fimm BiPAP-vélar sem höfðu verið mikið notaðar í gegnum árin og voru orðnar bæði gamlar og úr sér gengnar.
„Þær voru ekki nægilega margar og stundum höfum við þurft að forgangsraða notkun þeirra. Nýju vélarnar aðlagast betur þörfum hvers einstaklings og endurspegla nýjustu þróun á þessu sviði,“ segir hún.
Brynja segir stuðning Hollvina skipta sjúkrahúsið miklu máli.
„Það er ómetanlegt fyrir okkur sem stofnun að fá gjafir og styrki líkt og Hollvinir veita okkur, enda skiptir það miklu máli að finna stuðning samfélagsins við starfsemi SAk. En fyrst og fremst er þetta auðvitað ómetanlegt fyrir sjúklingana okkar, því með þessum búnaði getum við veitt þeim bestu mögulegu þjónustu.“
Gjafirnar verða ekki að veruleika nema með stuðningi félagsmanna
Jóhannes G. Bjarnason, formaður stjórnar Hollvina SAk, segir gjöfina vera afrakstur stuðnings þeirra fjölmörgu einstaklinga sem standa að baki starfsemi félagsins.
„Án félagsmanna okkar gætum við ekki staðið að verkefnum sem þessum. Í kringum 2.300 einstaklingar hafa greitt árgjaldið á þessu ári og fyrir þann stuðning erum við afar þakklát.“ Jóhannes hvetur jafnframt fleiri til að ganga til liðs við Hollvinasamtökin: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri Hollvini. Með því að greiða árgjaldið eða skrá sig í samtökin tekur fólk beinan þátt í að efla þjónustu Sjúkrahússins á Akureyri og stuðla að því að sjúklingar fái sem besta umönnun og aðbúnað.“
Hægt er að gerast Hollvinur með því að skrá sig hér: Gerast Hollvinur
Árlegt styrktar- og árgjald er 6.000 kr.