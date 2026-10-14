Háskólinn á Akureyri opnar fyrir nám í áfengis- og vímuefnaráðgjöf

14. október, 2026 - 11:58 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Háskólaráð HA ákvað á fundi sínum 26. september að setja á laggirnar nýtt þriggja ára bakkalárnám í …
Háskólaráð HA ákvað á fundi sínum 26. september að setja á laggirnar nýtt þriggja ára bakkalárnám í Áfengis- og vímuefnaráðgjöf við Hjúkrunarfræðideild.

Háskólaráð Háskólans á Akureyri samþykkti á fundi sínum 26. september að setja á laggirnar nýtt þriggja ára bakkalárnám í Áfengis- og vímuefnaráðgjöf við Hjúkrunarfræðideild.

Náminu ætlað að styrkja sérhæfingu fagfólks

Námið er 180 ECTS-einingar og verður það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi en hingað til hefur Símenntun HA verið með umfangsmikil námskeið á þessu sviði. Með námsleiðinni er brugðist við brýnni þörf fyrir formlega háskólamenntun á þessu sviði og aukinni eftirspurn eftir sérhæfðu fagfólki innan heilbrigðis- og velferðarþjónustu.

Námið mun búa stúdenta undir störf við forvarnir, ráðgjöf, meðferð og endurhæfingu einstaklinga með fíknivanda og fjölskyldna þeirra. Rík áhersla verður lögð á klíníska þekkingu og færni, gagnreyndar aðferðir, fagmennsku, rannsóknarlæsi og þverfaglega teymisvinnu. Námið verður að mestu kennt í fjarnámi með reglulegum staðlotum við háskólann og klínísku námi á viðeigandi vettvangi.

Fyrirkomulag námsins

Megináherslur í náminu eru á klíníska þekkingu og færni, styrkingu fagmennsku og rannsóknarlæsi. Áætlað er að 15 stúdentar hefji nám í fyrsta árgangi haustið 2027. Námsleiðin verður vistuð við Hjúkrunarfræðideild á Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviði háskólans og byggir að stórum hluta á námskeiðum sem þegar eru kennd við háskólann. Jafnframt verða þróuð sex ný, sérhæfð klínísk námskeið í áfengis- og vímuefnaráðgjöf.

Með nýja náminu tekur Háskólinn á Akureyri mikilvægt skref í að efla menntun, fagmennsku og þjónustugæði á sviði fíknivanda. Námið mun skapa skýrari starfsleið fyrir framtíðaráfengis- og vímuefnaráðgjafa, styrkja stöðu fagstéttarinnar og auka möguleika heilbrigðis- og félagsþjónustu um land allt til að veita einstaklingum og fjölskyldum þeirra heildræna og gagnreynda þjónustu.

Til baka

Nýjast

  • Háskólinn á Akureyri opnar fyrir nám í áfengis- og vímuefnaráðgjöf

    • 14.10.2026
    Háskólaráð Háskólans á Akureyri samþykkti á fundi sínum 26. september að setja á laggirnar nýtt þriggja ára bakkalárnám í Áfengis- og vímuefnaráðgjöf við Hjúkrunarfræðideild.

  • KEA fagnar 140 ára afmæli með 10 milljóna króna styrk til björgunarsveita

    • 14.10.2026
    Í tilefni 140 ára afmælis KEA á árinu hefur félagið ákveðið að styrkja björgunarsveitir á félagssvæði sínu um samtals 10 milljónir króna. Með styrknum vill KEA þakka björgunarsveitunum fyrir ómetanlegt framlag þeirra til öryggis og velferðar íbúa á svæðinu.

  • Samherji kaupir Bjarna Ólafsson AK

    • 13.10.2026
    Samherji hefur fest kaup á uppsjávarskipinu Bjarna Ólafssyni AK 70 frá Síldarvinnslunni.  Skipið var smíðað árið 1999 í Noregi og var keypt til Íslands árið 2015.

  • Málmiðnbraut VMA Ný standborvél afhent

    • 13.10.2026
    Málmiðnbraut VMA fékk á dögunum nýja standborvél til notkunar í vélasal skólans. Tækjabúnaður í málmiðngreinum eldist hratt og er endurnýjun hans dýr, en góðir bakhjarlar skólans hlupu undir bagga að þessu sinni.

  • Jólaglögg aftur á svið eftir ákall frá áhorfendum

    • 13.10.2026
    Grínsýningin Jólaglögg frá norðlenska atvinnuleikhópnum Umskiptingum vakti mikla lukku síðustu jól og verður nú sýnd aftur í Hofi á Akureyri

  • Djúp lægð stefnir á landið á miðvikudag

    • 12.10.2026
    Óli Þór Árnason veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands segir mjög djúpa lægð vera á leið til landsins. Gera spár ráð fyrir að loftþrýstingur í lægðinni verði kominn niður í 937 millibör þegar hún nálgast landið á miðvikudagsmorgun. Útlit er fyrir að lægðin gangi á land skammt austan Mýrdalsjökuls og haldi þaðan til norðausturs.

  • Ný vinátta og mikil sviðsvinna að baki Mean Girls

    • 12.10.2026
    Það er í mörg horn að líta þegar stór sýning er sett á svið samhliða skólagöngu. Hjá leikfélaginu Píramus & Þispu hefur undirbúningur að uppsetningu Mean Girls þó líka orðið tilefni til nýrra kynna og vináttu. Hrefna Ósk Davíðsdóttir, sem fer með hlutverk Reginu George, segir hópinn hafa þést jafnt og þétt og nýja félaga þegar orðna mikilvægan hluta af starfinu.

  • Sex félagar í Ferðafélagi Akureyrar sæmd gullmerki Ferðafélags Íslands á afmælisári FA

    • 12.10.2026
    Síðastliðinn laugardag var hin árlega Sviðamessa Ferðafélags Akureyrar haldin í Ljósvetningabúð. 

  • Í námi í VMA og spilar með KA og þremur yngri landsliðum í blaki

    • 12.10.2026
    Auk náms á íþrótta- og lýðheilsubraut VMA er heldur betur nóg að gera hjá Ingu Björgu Brynjúlfsdóttur í blakinu. Hún æfir og spilar á fullu sem kantspilari með meistaraflokki KA og er þar að auki í þremur yngri landsliðum Íslands í blaki, U-17, U-18 og U-20.
Sjá meira